Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para presentar acusación en contra de Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo delictivo de La Barredora, buscó un amparo en contra de su eventual extradición a Estados Unidos, sin embargo, le fue negado.
Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, desechó la demanda de garantías que quería Bermúdez Requena.
Durante décadas y por intervalos, Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde se fue para formar parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en una violenta disputa.
Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a que algunas ciudades del estado se colocaran en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.