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México

Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para presentar acusación en contra de Hernán Bermúdez

Este período adicional otorgado a la Fiscalía permitirá presentar las pruebas necesarias y formular las acusaciones por los delitos de secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa.
mié 25 marzo 2026 03:06 PM
hernan-bermudez
En septiembre de 2025, el gobierno de Paraguay, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), realizó la expulsión del exsecretario de seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”. (Secretarías de Estado)

La Fiscalía General de Tabasco dispone de 15 días hábiles para formalizar los cargos en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado.

La fecha límite para presentar la acusación fue fijada después de que se cerrara oficialmente la fase de investigación complementaria, que concluyó este martes 25 de marzo.

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Este período adicional otorgado a la Fiscalía permitirá presentar las pruebas necesarias y formular las acusaciones por los delitos de secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa. La investigación, que inicialmente debía concluir en tres meses, tuvo una prórroga para fortalecer la integración del caso con más evidencias y testimonios.

El fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que hasta el momento no hay ninguna solicitud oficial de extradición en contra de Bermúdez Requena. Además, aclaró que la Fiscalía de Tabasco colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) y que no hay petición para que sea trasladado a Tabasco.

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La defensa de Bermúdez Requena, sin embargo, promovió ya algunas acciones legales que pueden modificar el curso del proceso judicial.

El fiscal también hizo mención de que los delitos que se le imputan a Bermúdez Requena incluyen tanto el fuero común como el federal. Añadió que, además de los cargos actuales, existe una orden de aprehensión federal pendiente, lo que implica que se están explorando otras líneas de investigación en su contra.

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Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo delictivo de La Barredora, buscó un amparo en contra de su eventual extradición a Estados Unidos, sin embargo, le fue negado.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, desechó la demanda de garantías que quería Bermúdez Requena.

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Durante décadas y por intervalos, Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde se fue para formar parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en una violenta disputa.

Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a que algunas ciudades del estado se colocaran en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

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Tabasco Violencia

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