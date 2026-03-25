Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para presentar acusación en contra de Hernán Bermúdez

Este período adicional otorgado a la Fiscalía permitirá presentar las pruebas necesarias y formular las acusaciones por los delitos de secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa. La investigación, que inicialmente debía concluir en tres meses, tuvo una prórroga para fortalecer la integración del caso con más evidencias y testimonios.

El fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que hasta el momento no hay ninguna solicitud oficial de extradición en contra de Bermúdez Requena. Además, aclaró que la Fiscalía de Tabasco colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) y que no hay petición para que sea trasladado a Tabasco.

La defensa de Bermúdez Requena, sin embargo, promovió ya algunas acciones legales que pueden modificar el curso del proceso judicial.

El fiscal también hizo mención de que los delitos que se le imputan a Bermúdez Requena incluyen tanto el fuero común como el federal. Añadió que, además de los cargos actuales, existe una orden de aprehensión federal pendiente, lo que implica que se están explorando otras líneas de investigación en su contra.