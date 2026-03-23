¿Qué resolvió la SCJN sobre el pasaporte?

El pasado 19 de marzo, la SCJN resolvió que es constitucional que el costo del pasaporte cambie según los años de vigencia del documento. Con esta decisión, el máximo tribunal confirmó la validez del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, que establece cuotas distintas para pasaportes con duración de uno, tres, seis o diez años.

Al analizar el caso, los ministros concluyeron que este esquema no viola los principios de proporcionalidad ni de equidad tributaria. Aunque el trámite administrativo termina cuando el pasaporte se entrega al solicitante, la Corte determinó que un documento con mayor vigencia otorga un beneficio más prolongado a su titular, lo que justifica que su costo sea mayor.

La SCJN también consideró que no es equivalente la situación de quien utiliza el pasaporte por un año frente a quien lo usa durante diez, por lo que no corresponde aplicar el mismo cobro en todos los casos. Según el tribunal, la diferencia en el pago responde a la duración y alcance del servicio recibido, y no a la capacidad económica del solicitante.

Además, los ministros señalaron que la expedición de pasaportes implica costos indirectos para el Estado, como el mantenimiento de oficinas consulares, servicios administrativos y el pago de personal, gastos que se sostienen a lo largo del tiempo.

Este criterio fue fijado al resolver el Amparo en Revisión 518/2025 . El caso comenzó cuando un ciudadano impugnó el cobro de su pasaporte con vigencia de diez años al considerar que el costo debía ser el mismo sin importar la duración del documento. Finalmente, la Corte negó el amparo y confirmó que las tarifas diferenciadas son válidas.