El pasaporte es uno de los documentos más utilizados por millones de mexicanos, ya sea para viajar al extranjero o como una forma válida de identificación oficial. Sin embargo, a diferencia de otros documentos como la credencial para votar, su expedición no es gratuita y el costo varía dependiendo de los años de vigencia que se soliciten.
Recientemente, un ciudadano cuestionó este esquema de cobro y buscó que el precio del pasaporte fuera el mismo, sin importar si se tramita por uno o por diez años. Desde su perspectiva, el costo de emitir el documento es el mismo para el Estado, por lo que consideró injustificado que existan tarifas distintas según su vigencia.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que analizó si es correcto que el pasaporte tenga precios diferentes dependiendo del tiempo de validez.
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¿Qué resolvió la SCJN sobre el pasaporte?
El pasado 19 de marzo, la SCJN resolvió que es constitucional que el costo del pasaporte cambie según los años de vigencia del documento. Con esta decisión, el máximo tribunal confirmó la validez del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, que establece cuotas distintas para pasaportes con duración de uno, tres, seis o diez años.
Al analizar el caso, los ministros concluyeron que este esquema no viola los principios de proporcionalidad ni de equidad tributaria. Aunque el trámite administrativo termina cuando el pasaporte se entrega al solicitante, la Corte determinó que un documento con mayor vigencia otorga un beneficio más prolongado a su titular, lo que justifica que su costo sea mayor.
La SCJN también consideró que no es equivalente la situación de quien utiliza el pasaporte por un año frente a quien lo usa durante diez, por lo que no corresponde aplicar el mismo cobro en todos los casos. Según el tribunal, la diferencia en el pago responde a la duración y alcance del servicio recibido, y no a la capacidad económica del solicitante.
Además, los ministros señalaron que la expedición de pasaportes implica costos indirectos para el Estado, como el mantenimiento de oficinas consulares, servicios administrativos y el pago de personal, gastos que se sostienen a lo largo del tiempo.
Este criterio fue fijado al resolver el Amparo en Revisión 518/2025 . El caso comenzó cuando un ciudadano impugnó el cobro de su pasaporte con vigencia de diez años al considerar que el costo debía ser el mismo sin importar la duración del documento. Finalmente, la Corte negó el amparo y confirmó que las tarifas diferenciadas son válidas.
La dependencia señala que el monto a pagar depende del tiempo de validez que el solicitante elija para su pasaporte. A mayor vigencia, mayor es el costo del trámite.
Pasaporte a mitad de precio: quiénes pueden obtener el descuento
La SRE ofrece un descuento del 50% en el costo del pasaporte a ciertos grupos de la población. Este beneficio aplica para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad (con comprobación) y trabajadores agrícolas que viajan a Canadá.
Con este apoyo, los precios del pasaporte en 2026 quedan de la siguiente manera:
Con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó claro que el esquema actual de cobro del pasaporte es constitucional, por lo que las tarifas diferenciadas según los años de vigencia se mantienen sin cambios.
En consecuencia, el trámite seguirá operando bajo las mismas reglas establecidas en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos y, por ahora, no se prevén modificaciones en los costos del documento.