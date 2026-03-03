Más de 9,000 mexicanos murieron en su intento de cruzar a EU desde 2001

El periodo del presidente Joe Biden es uno de los más mortíferos para los migrantes mexicanos que buscaban ingresar a Estados Unidos. En los cuatro años de su gobierno murieron 2,283 connacionales, que representan 24% de las 9,297 muertes en más de dos décadas.

Esa cifra es casi el doble de las muertes registradas durante el primer periodo de Donald Trump, cuando murieron 1,303 mexicanos en su intento de llegar a Estados Unidos. Esto ocurre en un contexto de endurecimiento de medidas antiinmigración en ese país, lo que según datos del propio gobierno estadounidense ha provocado una disminución de hasta 90% en los intentos de cruce irregular.

Entre las causas de los decesos están la deshidratación, ahogamiento, accidentes, complicaciones de salud, hipotermia e incluso homicidio.

Ahogamiento es una de las principales causas de muerte de los migrantes. (Foto: Cuartoscuro.)

La ruta migratoria terrestre entre México Estados Unidos es considerada una de las más peligrosa del mundo por Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La mayoría de las muertes de mexicanos cruzando ocurrieron en la frontera con los estados de Arizona, Texas, California y Nuevo México.

El análisis “Frontera norte: Los migrantes muertos en el olvido” , de José Luis Pérez Canchola, explica que cada año decenas de migrantes deciden dejar sus lugares de origen en busca de oportunidades o para huir de la violencia.

"Unos se aventuran con la esperanza de encontrar mejores condiciones de trabajo, hay quienes van en busca de familiares y otros más lo hacen para escapar de la violencia criminal en sus lugares de origen", revela.

Y en EU, suman 11 mexicanos muertos bajo custodia de ICE

En Estados Unidos también se han registrado la muerte de varios mexicanos. Entre mayo de 2025 y el 2 de marzo de 2026 suman 11 los connacionales muertos durante operativos o bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En el Centro de Procesamiento de Adelanto, California se reportó la muerte del connacional este lunes, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió una investigación sobre el deceso.