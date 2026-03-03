Más de 9,000 mexicanos murieron en su intento de cruzar a EU desde 2001

Desde 2001, más de 9,000 mexicanos han muerto en su intento de cruzar hacia Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La mayoría de los fallecimientos ocurrió por deshidratación o ahogamiento, mientras las personas intentaban cruzar por zonas consideradas de alto riesgo como desiertos, ríos o canales.
Según la dependencia, el número de muertes ha ido ha ido en aumento. Mientras en 2001 fueron 16 los decesos, años como el 2021 se alcanzaron las 719 muertes.
Publicidad
El periodo del presidente Joe Biden es uno de los más mortíferos para los migrantes mexicanos que buscaban ingresar a Estados Unidos. En los cuatro años de su gobierno murieron 2,283 connacionales, que representan 24% de las 9,297 muertes en más de dos décadas.
Esa cifra es casi el doble de las muertes registradas durante el primer periodo de Donald Trump, cuando murieron 1,303 mexicanos en su intento de llegar a Estados Unidos. Esto ocurre en un contexto de endurecimiento de medidas antiinmigración en ese país, lo que según datos del propio gobierno estadounidense ha provocado una disminución de hasta 90% en los intentos de cruce irregular.
Entre las causas de los decesos están la deshidratación, ahogamiento, accidentes, complicaciones de salud, hipotermia e incluso homicidio.
La ruta migratoria terrestre entre México Estados Unidos es considerada una de las más peligrosa del mundo por Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La mayoría de las muertes de mexicanos cruzando ocurrieron en la frontera con los estados de Arizona, Texas, California y Nuevo México.
"Unos se aventuran con la esperanza de encontrar mejores condiciones de trabajo, hay quienes van en busca de familiares y otros más lo hacen para escapar de la violencia criminal en sus lugares de origen", revela.
Y en EU, suman 11 mexicanos muertos bajo custodia de ICE
En Estados Unidos también se han registrado la muerte de varios mexicanos. Entre mayo de 2025 y el 2 de marzo de 2026 suman 11 los connacionales muertos durante operativos o bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En el Centro de Procesamiento de Adelanto, California se reportó la muerte del connacional este lunes, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió una investigación sobre el deceso.
Publicidad
“Se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan”, informó la SER a través de un comunicado.
De acuerdo con cifras del ICE,otros 10 mexicanos murieron cuando estaban en custodia o en operativos del ICE y entre las causas de los fallecimientos están: paro cardiopulmonar, complicaciones respiratorias por covid-19, herida de bala, suicidio y paro cardíaco por abstinencia aguda de alcohol e insuficiencia hepática.