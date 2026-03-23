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¿Quién es Andrea González, la nueva titular de la ASEA?

Andrea González asumió la ASEA en medio de una crisis ambiental marcada por derrames de petróleo en Veracruz y un incendio en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
lun 23 marzo 2026 10:46 AM
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Andrea González Hernández fue designada recientemente como Directora Ejecutiva de la ASEA. (Foto: ASEA)

En un contexto de creciente presión sobre la política ambiental —marcada por derrames de pretróleo, incidentes en instalaciones estratégicas y cuestionamientos a la respuesta oficial—, el gobierno federal nombró a Andrea González Hernández como nueva directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El organismo encargado de regular y supervisar la seguridad industrial y operativa, así como la protección ambiental en el sector de hidrocarburos enfrenta también una crisis institucional marcada por tres cambios en su dirección en el último mes.

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Un relevo en plena crisis ambiental

El pasado viernes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó sobre la designación de González Hernández como Directora Ejecutiva de la ASEA, órgano desconcentrado de esa dependencia.

Dicho nombramiento se produce tras semanas de presión pública, luego de que se registró un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México —con impacto en costas de Veracruz y Tabasco— y un incendio en las inmediaciones de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

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Derivado de los incidentes, ambientalistas y pobladores han acusado que hubo fallas en la reacción institucional. En el caso del derrame, comunidades afectadas reportaron la contaminación desde inicios de marzo, pero la respuesta de autoridades, incluida la ASEA, tardó más de 10 días.

De acuerdo con la organización Red Corredor Arrecifal del Golfo de México el derrame ya tiene una extensión de 63 kilómetros de litoral, lo que representa la totalidad del corredor de arrecifes de la zona, con un impacto en los ecosistemas y poblaciones que la organización calificó como "devastador".

"Este desastre ambiental evidencia como el Golfo de México opera como zona de sacrificio ante los riesgos e impactos que implica la industria petrolera, así como la falta de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación", publicó la red en Instagram.

En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ya investiga el caso e informó que la contaminación se habría originado desde una embargación privada.

A este incidente se suma una explosión registrada el pasado 17 de marzo en las inmediaciones de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, la cual dejó cinco víctimas mortales, según informó Pemex en un comunicado.

Posterior al incidente, se registró una fuga de petróleo que habría provocado la contaminación del Río Seco, al que fueron enciados 350 trabajadores para trabajar en su contención.

La Capitanía del Puerto Regional de Dos Bocas limitó la navegación y las actividades marinas en este río, pos los riesgos que representaba la presencia del hidrocarburo.

Ambos incidentes pusieron bajo escrutinio los protocolos de seguridad existentes para la atención de incidentes en la infraestructura energética, así como la respuesta que las autoridades ambientales.

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¿Que es la ASEA y quién es su nueva titular?

Creada en 2013, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene entre otras responsabilidades garantizar la seguridad industrial y operativa, así como garantizar la protección ambiental del sector de hidrocarburos en el país.

Entre las acciones que realiza están el otorgamiento de permisos para el manejo de residuos petrolíferos, la recepción, evaluación y resolución de Manifestaciones de Impacto Ambiental de proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos, la revisión del cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM's), así como visitas de inspección en campo.

Según datos del gobierno federal, es la única institución en el mundo que regula toda la cadena de valor del Sector Hidrocarburos, desde la explotación de yacimientos, hasta su tratamiento y refinación.

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Al frente de estas actividades está desde el viernes pasado, Andrea González Hernández, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de maestría en la misma institución.

Su trayectoria incluye cargos en el gobierno de la Ciudad de México y en áreas vinculadas a regulación y gestión pública, con énfasis en mecanismos de supervisión.

De acuerdo con la Semarnat, su experiencia se ha centrado en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, vigilancia y cumplimiento normativo en sectores prioritarios para el país.

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Hasta antes de su nombramiento, se desempeñaba como subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza en la Profeco, donde desarrolló experiencia en inspección, vigilancia y cumplimiento normativo.

Su nombramiento al frente de la ASEA ha generado cuestionamientos por no contar con experiencia directa en el sector energético, un punto sensible dado el nivel técnico y operativo que exige la ASEA.

Tres titulares en poco más de un mes

Andrea González es la tercera persona en encabezar el organismo en un lapso menor a dos meses.

En febrero pasado, dejó el cargo Armando Ocampo Zambrano, quien fue designado en el cargo en 2024 al inicio de la actual administración. Tras su salida asumió el cargo Rebeca Olivia Sánchez Sandín, licenciada en Derecho por la UNAM.

Antes de su nombramiento como titular de la ASEA, se había desempeñado como subprocuradora de Servicios en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Previamente, trabajó en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y había ocupado, entre otros cargos, la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) de la Alcaldía de Tlalpan en la capital del país

Su salida se dio justo cuando aumentaban las críticas por la falta de respuesta ante el derrame de combustible en las costas de Veracruz.

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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Contaminación ambiental

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