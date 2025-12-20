Publicidad

Comunidades del Golfo exigen reunión con Sheinbaum para atender daños petroleros

Más de 40 colectivos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz exigen participar en el diseño de estrategias de protección del Golfo de México ante derrames, contaminación y falta de reparación de daños.
sáb 20 diciembre 2025 10:14 AM
El pasado 16 de diciembre, las playas de Alvarado, Veracruz, amanecieron manchadas de chapopote. (Foto: Luis López/ Cuartoscuro)

Más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras y organizaciones de defensa ambiental del Golfo de México solicitaron una reunión urgente con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de que denunciaron que las respuestas del gobierno federal a sus demandas frente a las afectaciones de la actividad petrolera han sido evasivas y no se reflejan en la realidad que viven en sus territorios.

Las organizaciones, provenientes de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, advirtieron que los impactos de la industria petrolera son cotidianos y afectan directamente la salud de las comunidades costeras, sus medios de vida y los ecosistemas marinos.

Apenas el pasado 16 de diciembre las playas de Alvarado, Veracruz, amanecieron manchadas de chapopote, lo que dañó artes de pesca, redujo la actividad pesquera y generó afectaciones severas al entorno costero.

En un comunicado, Oceana —organización dedicada a proteger y restaurar los mares— detalló que el llamado se da luego de que 28 de octubre, de cara a la COP30 realizada en Brasil del 10 al 21 de noviembre, las organizaciones también pidieron a la presidenta Sheinbaum la protección urgente de los ecosistemas marinos del Golfo de México y de las comunidades que dependen de ellos.

En ese contexto, presentaron ocho demandas y enviaron cartas tanto a la mandataria como a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, solicitando, entre otros puntos, la prohibición de la extracción de hidrocarburos en aguas profundas y someras del Golfo, la reparación de daños a comunidades pesqueras afectadas y la participación directa de las comunidades en el diseño de estrategias integrales de protección.

Durante décadas, denunciaron, las comunidades costeras han enfrentado en aislamiento los impactos de la industria petrolera: pescadores limpiando chapopote de sus redes, tortugueros rescatando ejemplares contaminados, mujeres pescadoras documentando pérdidas económicas y defensores ambientales alzando la voz frente a autoridades que, aseguran, históricamente han priorizado la industria extractiva sobre la vida de los ecosistemas marinos y de las personas que dependen de ellos.

Frente a estas demandas, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) respondió que “continuará ejerciendo sus facultades de supervisión” y que ha emitido regulación para que las actividades del sector se realicen bajo “los más altos estándares” para salvaguardar el medio ambiente. Sin embargo, las comunidades sostienen que esas acciones no se traducen en mejoras reales en territorio.

En Isla Aguada, Campeche, el Comité de Manejo de la Zona de Refugio Pesquero Punta del Tigre advirtió que “la contaminación por hidrocarburos nos obliga a destinar tiempo y recursos a la limpieza constante de lanchas y redes manchadas de crudo”.

Santiago Puch, integrante del comité, recordó que en octubre de 2024 se registró un arribo de crudo entre “La Barrita” y el Refugio Pesquero. Aunque las autoridades lo atribuyeron a chapopoteras naturales, los pescadores sostienen que provino de operaciones cercanas y redujo drásticamente la actividad pesquera.

“Desde 2021 se han denunciado estos derrames y no hay solución. En 2024, con evidencias, no le dieron la importancia”, expresó.

El Consejo Consultivo de Tortugueros de Campeche, que agrupa nueve campamentos, alertó que el chapopote es visible tanto en playas como en los caparazones de las tortugas, lo que pone en riesgo los esfuerzos de conservación.

A su vez, Ecoguardianes de Laguna de Términos denunció que embarcaciones varadas contaminan de manera constante y aceleran la erosión costera, además de afectar manglares.

Desde Veracruz, la cooperativa de mujeres pescadoras “Las Bonitas” subrayó que enfrentan simultáneamente los efectos del cambio climático y los derrames petroleros “sin compensación ni reconocimiento”.

Ante la brecha entre el discurso institucional y la realidad territorial, los colectivos exigieron una reunión urgente con la Presidencia, Semarnat y otras dependencias clave para construir, de manera conjunta, estrategias de protección del Golfo de México.

“Las acciones de supervisión que menciona ASEA no se reflejan en la realidad. Mientras el gobierno habla de altos estándares, seguimos viendo derrames, embarcaciones varadas y contaminación. No estamos siendo consultados y exigimos participar en las soluciones”, afirmaron.

Las comunidades insistieron en que el gobierno mexicano no puede acudir a foros internacionales sin compromisos reales para erradicar los impactos de la industria petrolera en el Golfo de México.

Recordaron que más de 15 millones de personas habitan los estados costeros y merecen un nuevo modelo de desarrollo que proteja sus territorios, su identidad cultural y la continuidad de sus formas de vida ligadas al mar.

