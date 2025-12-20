Comunidades del Golfo exigen reunión con Sheinbaum para atender daños petroleros

Apenas el pasado 16 de diciembre las playas de Alvarado, Veracruz, amanecieron manchadas de chapopote, lo que dañó artes de pesca, redujo la actividad pesquera y generó afectaciones severas al entorno costero.

En un comunicado, Oceana —organización dedicada a proteger y restaurar los mares— detalló que el llamado se da luego de que 28 de octubre, de cara a la COP30 realizada en Brasil del 10 al 21 de noviembre, las organizaciones también pidieron a la presidenta Sheinbaum la protección urgente de los ecosistemas marinos del Golfo de México y de las comunidades que dependen de ellos.

En ese contexto, presentaron ocho demandas y enviaron cartas tanto a la mandataria como a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, solicitando, entre otros puntos, la prohibición de la extracción de hidrocarburos en aguas profundas y someras del Golfo, la reparación de daños a comunidades pesqueras afectadas y la participación directa de las comunidades en el diseño de estrategias integrales de protección.

Durante décadas, denunciaron, las comunidades costeras han enfrentado en aislamiento los impactos de la industria petrolera: pescadores limpiando chapopote de sus redes, tortugueros rescatando ejemplares contaminados, mujeres pescadoras documentando pérdidas económicas y defensores ambientales alzando la voz frente a autoridades que, aseguran, históricamente han priorizado la industria extractiva sobre la vida de los ecosistemas marinos y de las personas que dependen de ellos.

Frente a estas demandas, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) respondió que “continuará ejerciendo sus facultades de supervisión” y que ha emitido regulación para que las actividades del sector se realicen bajo “los más altos estándares” para salvaguardar el medio ambiente. Sin embargo, las comunidades sostienen que esas acciones no se traducen en mejoras reales en territorio.