Inzunza, senador acusado por EU de nexos con el narco, reaparece en redes para felicitar a su mamá

La publicación apareció después de varios días sin actividad en sus cuentas personales. La última vez que Inzunza escribió en redes fue el pasado 6 de mayo, cuando informó que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente del Senado, pese a que antes había prometido asistir.

Explicó entonces que no iría al Congreso para darle la oportunidad a “personeros de la derecha conservadora” de convertir la sesión en “un espectáculo indigno del recinto parlamentario”.

La reaparición del senador ocurre en medio de la acusación formal que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense informó que una Corte de Nueva York abrió un proceso en contra de Inzunza, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados presuntamente pactaron con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. A cambio, presuntamente obtuvieron respaldo político para mantenerse en el poder después de la elección de 2021.

Las publicaciones recientes del morenista indican que permanece en Badiraguato desde hace al menos ocho días.