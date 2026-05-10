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México

Inzunza, senador acusado por EU de nexos con el narco, reaparece en redes para felicitar a su mamá

La última vez que Enrique Inzunza Cázarez escribió en redes fue el pasado 6 de mayo, cuando informó que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente del Senado.
dom 10 mayo 2026 05:52 PM
inzunza
La reaparición del senador ocurre en medio de la acusación formal que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. (Facebook de Enrique Inzunza Cázarez)

Tras varios días de ausencia pública, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez reapareció este 10 de mayo en redes sociales con un mensaje dedicado a su madre, María Cruz, desde la comunidad de Batequitas, en Badiraguato, Sinaloa.

El legislador publicó en Instagram una fotografía junto a su madre acompañada de la frase: “Aquí, donde mi madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”.

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La publicación apareció después de varios días sin actividad en sus cuentas personales. La última vez que Inzunza escribió en redes fue el pasado 6 de mayo, cuando informó que no acudiría a la sesión de la Comisión Permanente del Senado, pese a que antes había prometido asistir.

Explicó entonces que no iría al Congreso para darle la oportunidad a “personeros de la derecha conservadora” de convertir la sesión en “un espectáculo indigno del recinto parlamentario”.

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La reaparición del senador ocurre en medio de la acusación formal que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense informó que una Corte de Nueva York abrió un proceso en contra de Inzunza, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados presuntamente pactaron con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. A cambio, presuntamente obtuvieron respaldo político para mantenerse en el poder después de la elección de 2021.

Las publicaciones recientes del morenista indican que permanece en Badiraguato desde hace al menos ocho días.

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Inzunza Cázarez es uno de los 10 políticos de Sinaloa que es investigado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con los "Chapitos", que es una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la acusación presentada por el Distrito Sur de Nueva York, Inzunza Cázarez, antes de convertirse en senador, se reunió con 'Los Chapitos' para acordar planes específicos en los que el gobierno de Sinaloa apoyara y protegiera a este grupo delictivo a cambio de que les ayudara a mantener el poder.

En el documento que difundió Estados Unidos se menciona que una vez que Rubén Rocha Moya fue elegido como gobernador de Sinaloa, Inzunza Cázares era enlace entre los líderes de 'Los Chapitos' y el ahora mandatario estatal, incluyendo la transmisión de comunicaciones entre éstos.

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