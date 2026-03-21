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El incendio en la Refinería de Dos Bocas deja residuos de hidrocarburo en el Río Seco de Tabasco

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente pidió a Pemex investigar las causas del siniestro que dejó cinco muertos y un posible daño ambiental en un río colindante.
sáb 21 marzo 2026 12:52 PM
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La refinería de Dos Bocas registró un incendio el martes 17 de marzo, sin embargo, se informó que continuó operando. (Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro)

Una enorme mancha de color negro apareció en el Río Seco tras el incendio de la Refinería de Dos Bocas , en el municipio de Paraíso, Tabasco. Las autoridades detectaron residuos de hidrocarburos en las inmediaciones del caudal y declararon el área como “zona de precaución” o “restricción”.

El Río Seco colinda con la planta Olmeca, incendiada el pasado martes. El fuego dejó cinco personas muertas y un posible daño ambiental en las aguas que rodean la refinería.

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Ante la contaminación, la Capitanía del Puerto Regional de Dos Bocas limitó la navegación y las actividades marinas en este río, debido a que los residuos representan un riesgo para la seguridad marítima y el medio ambiente.

Las medidas tienen por finalidad “salvaguardar la vida humana”, de acuerdo con un comunicado emitido por este organismo de la Secretaría de Marina.

“Queda estrictamente prohibido realizar maniobras que puedan agravar la dispersión del contaminante”, señala el boletín.

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La autoridad portuaria solicitó, además, reportar avistamientos adicionales de contaminantes.

Por separado, la Secretaría de Medio Ambiente de Tabasco informó que trabaja para contener la mancha tóxica en el Río Seco. Esta dependencia también prohibió la navegación e instaló barreras de contención y material absorbente en esas aguas.

El gobernador estatal Javier May visitó el municipio y recibió quejas de pobladores y pescadores que, además de los daños ambientales y sanitarios, enfrentan pérdidas en sus ingresos por la imposibilidad de realizar su trabajo porque, denunciaron, han muerto peces.

La Refinería de Dos Bocas fue una de las obras estrella del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido cuestionada por diversas fallas, como la tardanza para ponerla en marcha, su baja producción y los altos costos de operación.

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Ahora se suman las afectaciones ambientales. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que recaba información sobre el incidente, supuestamente causado tras una lluvia intensa que inundó las instalaciones y provocó un desbordamiento de “aguas aceitosas” en el exterior de la refinería.

El organismo también solicitó a Pemex, paraestatal encargada de la planta, abrir una “Investigación de Causa Raíz”.

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El incendio fue clasificado como Tipo 3, es decir, que corresponde a un accidente grave, con daños severos, muertes, lesiones hospitalarias y evacuación de población.

Esto reavivó las exigencias de habitantes de la zona que hace tiempo piden la reubicación del preescolar “Agustín Melgar" y la primaria "Abías Domínguez Alejandro". Ambas escuelas se ubican cerca de la refinería.

En un posicionamiento, demandaron al gobierno federal acelerar el cambio de ubicación. Aseguraron que, si el accidente no hubiera ocurrido alrededor de las 6:00 horas, los estudiantes habrían estado expuestos ante la dificultad de evacuar debido a las inundaciones.

“Cada día que se retrasa la reubicación de las escuelas es una nueva posibilidad de desastre que afecta a cientos de niñas y niños, así como al personal escolar", explicaron. "Esperamos que este terrible incidente sirva para provocar una reacción oportuna y poner en marcha la promesa de reubicación que se les hizo antes de que la refinería entrara en operación”.

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Dos Bocas Contaminación ambiental

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