350 personas trabajan en limpieza de Río Seco tras fuga en Dos Bocas

Pemex informó que 350 personas trabajan con la recuperación del petróleo derramado en Río Seco, con ayuda de cinco embarcaciones y siete barreras de contención, así como dos unidades recuperadoras de hidrocarburos.

#Pemex avanza en la recuperación de hidrocarburo en el Río Seco. Al momento, se cuenta con una fuerza de trabajo de 350 personas, 5 embarcaciones y 7 barreras de contención, así como cordones oleofílicos que mantienen confinado el aceite derramado para su recuperación. pic.twitter.com/5IrtDzqVOZ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 22, 2026

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente de Tabasco.

Las autoridades indicaron que ya se han retirado del río 240 kilogramos de materiales impregnados con hidrocarburo, en especial en la dársena y en puntos de conexión con otros cuerpos de agua, además de implementar brigadas para contener la dispersión en el río hacia la Laguna Mecoacán.

PEMEX descartó que exista un riesgo para la población cercana a la zona del derrame, mientras las labores de limpieza se realizan con cordones oleofílicos para retirar el contaminante.

Este es el tercer incidente reportado en menos de un mes en Dos Bocas, pues se suman a otro derrame en las costas del Golfo de México y un incendio ocurrido el 17 de marzo en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, que provocó la muerte de cinco personas.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) indicó que se realizará una inspección en el punto del derrame y pidió a PEMEX investigar la causa, además de evaluar las medidas correctivas.