El regreso del bisonte a México: cómo 23 ejemplares iniciaron un modelo de restauración ecológica

De Janos a Cuatro Ciénegas: expansión con enfoque integral

El modelo desarrollado en Janos ha permitido dar un siguiente paso: la expansión hacia otros territorios con condiciones adecuadas. Uno de los casos más relevantes es Cuatro Ciénegas, en Coahuila, donde apenas en diciembre de 2025 se estableció una nueva manada dentro de una reserva privada de más de 3,700 hectáreas.

En diciembre de 2025, en un hecho histórico, la Fundación Pro Cuatrociénegas, en colaboración con SEMARNAT y aliados, reintrodujo 44 bisontes americanos en la reserva "El Santuario" en Cuatrociénegas, Coahuila, tras más de 200 años de ausencia. (Foto: Fundación Pro Cuatrociénegas)

En este sitio, considerado uno de los ecosistemas más singulares del planeta por su origen marino ancestral y su alta concentración de especies endémicas, el bisonte se ha integrado a una estrategia más amplia de restauración.

De acuerdo con Gerardo Ruiz Smith, director de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas , se busca que la reintegración del bisonte no se limite a la repoblación, pues incluye también un trabajo por la recuperación de humedales, la regeneración de suelos mediante prácticas agroecológicas y la promoción de modelos productivos sostenibles. El objetivo es construir un sistema donde la conservación y desarrollo local no sean opuestos, sino complementarios.

“Para mí es bien importante que no se quede solamente en eso [el bisonte], porque la fundación está enfocada en la conservación de Cuatro Ciénegas en general”, explica.

“Queremos transformar Cuatro Ciénegas en un modelo de referencia a nivel mundial donde la conservación, pero también la agroecología, la educación y el ecoturismo se integren de forma sinérgica”, agrega.

Rewilding

y memoria cultural

Ruiz explica que el regreso del bisonte también implica recuperar procesos ecológicos perdidos. Este enfoque, dice, es conocido como rewilding, el cual busca restaurar ecosistemas mediante la reincorporación de especies clave que reactivan ciclos naturales y es que en el caso del bisonte, la especie es también un agente activo de transformación del paisaje.

“Se le considera que el bisonte es como un ingeniero del paisaje, porque lo va moldeando, lo va mejorando y lo va restaurando”, explica.

Pero en el norte de México, el bisonte no solo es relevante desde el punto de vista ecológico. También posee una dimensión cultural profunda y es que durante miles de años, fue central para comunidades indígenas, que dependían de él para su alimentación, vestimenta y herramientas.

No se trata solamente de traer una especie de regreso, sino queremos traer también la especie con toda la riqueza y toda la relación ancestral que ha tenido con el humano". Gerardo Ruiz Smith, director de la fundación Pro CuatroCiénegas.

El bisonte no solo es clave para el equilibrio ecológico, sino también para la memoria cultural: durante siglos, pueblos indígenas del norte de México lo consideraron una fuente de vida, sustento y conexión espiritual con el territorio. (Foto: Gerardo Ruiz)

Esta perspectiva ha llevado a establecer vínculos entre la fundación con comunidades originarias, integrando prácticas tradicionales y una ética de aprovechamiento basada en el respeto. Incluso se plantea un uso sostenible del bisonte —incluido su consumo— bajo esquemas regulados.

Sobre este punto, el director aclara: “No se mata nomás así por matar, sino que se hace con un agradecimiento, con un ritual, con un canto, con una ofrenda y con mucho respeto”.

Pero al igual que Quintana, Ruiz insiste en que este proyecto de conservación mantiene desafíos significativos y el financiamiento continúa siendo un limitante estructural para proyectos de conservación de largo plazo.

A esto se suma la fragmentación del territorio, un problema clave para una especie que históricamente dependía de grandes extensiones continuas.

“Todo el territorio ya está cercado y fragmentado, propiedad privada, ya no hay las áreas extensas que había anteriormente”, advierte Ruiz Smith, quien dijo que como parte del proyecto busca financiamiento y apoyo para comparar ranchos aledaños que pudieron integrarse a esta reserva.

A esto explica, se suma un entorno regulatorio complejo y es que al tratarse de una especie en peligro de extinción, cualquier acción —incluido el manejo poblacional— requiere múltiples autorizaciones.

Ruiz Smith apunta que “al ser una especie que está en la norma oficial mexicana, como en peligro de extinción, pues tiene muchos requerimientos legales de requisitos, el poder moverlos, manejarlos, tenerlos”.

Además, señala que la regulación puede volverse contraproducente: “de repente ya son tantas que se vuelve inviable para la mayoría de la gente hacer un proyecto bien hecho de bisonte por tantos, papelería, trámites, con todo tipo de instancias de gobierno y lo vuelve muy difícil”.

Esto contrasta con modelos como el de Estados Unidos, donde el aprovechamiento sostenible ha permitido consolidar poblaciones superiores a los 500,000 individuos y desarrollar una industria en torno a la especie.

Ruiz Smith advierte que esta rigidez puede comprometer la viabilidad de los proyectos, pues dijo, “no es sostenible a largo plazo, y entonces no va a haber más población y más proyectos de bisonte hasta que no logremos hacer estos modelos para que esto sea productivo y rentable a largo plazo”.

Además menciona, el crecimiento de las poblaciones introduce nuevas tensiones. En Janos, por ejemplo, ya se enfrentan problemas de sobrepoblación.

“Ya tienen actualmente un problema grave o importante de sobrepoblación, que tienen que reducir bastante el número de animales que tienen”, explica.

Esta situación no solo implica presión sobre el ecosistema, sino también desequilibrios dentro de las manadas.

“Va incrementando la cantidad de machos y machos y machos que en ninguna manada sería natural que estuvieran tantos machos ahí hechos bola y eso genera inclusive que se estén lastimando entre ellos”, asegura.