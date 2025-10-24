Basura de SpaceX en Tamaulipas amenaza el ambiente y a la tortuga lora

El veterinario Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de la organización Conservación e Investigación de la Biodiversidad (Conibio Global), y su equipo de voluntarios encontraron en las playas de Matamoros y Playa Bagdad fragmentos metálicos retorcidos, tanques cilíndricos, placas de fibra de vidrio y piezas de aluminio con etiquetas que decían “SpaceX”.

“Desde noviembre de 2024, SpaceX ha realizado pruebas con su cohete más grande del planeta y en cuatro ocasiones los propulsores han explotado al caer en el Golfo de México”, afirmó Ibarra en entrevista con Expansión Política.

“Tenemos registros de dos cohetes explotados en Playa Bagdad, en territorio mexicano; uno más en la costa de Texas y otro en aguas internacionales”, agregó.

De acuerdo con el ambientalista, los restos contaminan más de 40 kilómetros de playa. A este tipo de residuos se les conoce como ‘microbasura espacial.

“Se fragmentan en millones de partículas; algunas son tan pequeñas como un centímetro cúbico y son ingeridas por aves, peces y crustáceos. Es lo que más nos alarma”. Jesús Elías Ibarra, presidente Conibio Global.

El equipo de Conibio lleva más de una década colaborando en el Plan Binacional de Recuperación de la Tortuga Lora, un esfuerzo conjunto entre México y Estados Unidos para rescatar a esta especie al borde de la extinción. Pero desde finales de 2024, comenzaron a notar los efectos de los lanzamientos de prueba del cohete Starship, realizados desde la base de SpaceX en Brownsville, Texas, a escasos kilómetros de la frontera mexicana.

“En cuatro ocasiones los propulsores –los boosters– se dirigen nuevamente al Golfo de México (...) y esas caídas han ocurrido tanto en aguas internacionales como sobre territorio mexicano”, agregó Ibarra.

Los impactos no se limitan a la contaminación. Tras varios lanzamientos, voluntarios reportaron varamientos de delfines, peces muertos y nidos de tortuga lora que no lograron eclosionar.

El 13 de octubre, después del más reciente lanzamiento, también se reportaron varamientos de delfines, sábalos y curvinas en las costas de Tamaulipas. “Uno de los delfines murió y todo indica que pudo ser por la explosión sónica del cohete”, relató.