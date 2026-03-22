Guillermo Valdés, exdirector del Cisen, pide acabar con protección política a cárteles

“El diagnóstico lo conocemos, hoy México vive un nivel alto de empoderamiento económico y político de las organizaciones criminales gracias a la política de ‘abrazos no balazos’. Por eso, urge una propuesta seria, porque después de 20 años la sociedad está cansada de vivir con miedo y el temor de que su familia no regrese a casa”, comentó.

El exdirector del Cisen advirtió que van cuatro sexenios “fracasando” en el combate a la criminalidad, por lo que dijo que no se puede definir la política con base en echarle la culpa a los gobiernos pasados y en pelearse con los partidos políticos.

Por ello, propuso la convocatoria a un Acuerdo Nacional por la Paz, la Seguridad y la Justicia, en el que haya unidad de toda la clase política y de la sociedad.

"Este pacto trata de crear esa visión unida, compartida, de qué tamaño es el problema y cómo lo vamos a combatir y que genere la voluntad política de hacerlo. Hay que generar no solo la unidad de acción, sino también el compromiso y la voluntad política de hacerlo", propuso.

Mencionó que la estrategia de seguridad de Somos México se basa en tres principios: el primero es que la seguridad no se debe de politizar; el segundo que la política de seguridad se construya desde lo local y el tercero que el Estado fortalezca las instituciones y la participación de la sociedad.