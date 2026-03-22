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México

Guillermo Valdés, exdirector del Cisen, pide acabar con protección política a cárteles

Valdés Castellanos presentó la estrategia de Somos México, la cual tiene como objetivo disminuir la violencia e inseguridad en el país, además de incrementar el presupuesto para esta área.
dom 22 marzo 2026 01:53 PM
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Durante la apertura de la primera reunión del Consejo Nacional de Somos México, el exdirector del Cisen dijo que se debe meter a la cárcel a los líderes de los cárteles y a los funcionarios que los han protegido. (X/@albertorazoo)

Ante la crisis de seguridad que se vive en el país, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pidió a que se rompa la protección política que reciben los cárteles del narcotráfico.

"Hay una banda particularmente perniciosa que es la de los políticos que los protegen. Entonces, las dos políticas prioritarias del eje de reducción de violencia e inseguridad tienen que desarticular a las organizaciones criminales y romper el vínculo entre política y crimen organizado”, señaló el experto en seguridad nacional.

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Durante la apertura de la primera reunión del Consejo Nacional de Somos México, organización que busca su registro como partido político nacional, mencionó que se debe meter a la cárcel a los líderes de los cárteles y a los funcionarios que los han protegido.

"Hay que meter a la cárcel igual a ‘El Mencho’ que a todos los gobernadores, políticos y funcionarios que los han protegido y que han aprovechado su puesto para crear empresas criminales, como la del huachicol fiscal", advirtió Valdés Castellanos.

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Sostuvo que, al desarticular a las organizaciones criminales y su red de protección política y policial, se deben conformar políticas de seguridad para atacar los delitos más graves por estado, como la extorsión, el secuestro, la trata de personas o los robos en el transporte.

En el encuentro, Valdés Castellanos presentó la estrategia de Somos México para disminuir la violencia e inseguridad en el país, la cual tiene como prioridad incrementar el presupuesto para esta área, desmilitarizar la Guardia Nacional y alcanzar una visión común sobre cómo atender la inseguridad.

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“El diagnóstico lo conocemos, hoy México vive un nivel alto de empoderamiento económico y político de las organizaciones criminales gracias a la política de ‘abrazos no balazos’. Por eso, urge una propuesta seria, porque después de 20 años la sociedad está cansada de vivir con miedo y el temor de que su familia no regrese a casa”, comentó.

El exdirector del Cisen advirtió que van cuatro sexenios “fracasando” en el combate a la criminalidad, por lo que dijo que no se puede definir la política con base en echarle la culpa a los gobiernos pasados y en pelearse con los partidos políticos.

Por ello, propuso la convocatoria a un Acuerdo Nacional por la Paz, la Seguridad y la Justicia, en el que haya unidad de toda la clase política y de la sociedad.

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"Este pacto trata de crear esa visión unida, compartida, de qué tamaño es el problema y cómo lo vamos a combatir y que genere la voluntad política de hacerlo. Hay que generar no solo la unidad de acción, sino también el compromiso y la voluntad política de hacerlo", propuso.

Mencionó que la estrategia de seguridad de Somos México se basa en tres principios: el primero es que la seguridad no se debe de politizar; el segundo que la política de seguridad se construya desde lo local y el tercero que el Estado fortalezca las instituciones y la participación de la sociedad.

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