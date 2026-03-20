Uno de cada cinco municipios en México carece de policías, revela censo del INEGI

En 90 municipios reportaron no contar con una institución propia y, por lo tanto, otras instituciones de seguridad ejercían la función; 403 no contaron con una institución, por lo que cuerpos de seguridad comunales realizaban la función; y 23 no contaron con una institución municipal y ninguna otra ejercía la función.

De los 90 municipios en los que otras instituciones de seguridad se encargaron de la función, en 85 la ejerció la Secretaría de Seguridad Pública u homóloga de la entidad federativa; en cinco, la Guardia Nacional; en cinco, la Secretaría de la Defensa Nacional; en uno, la Secretaría de Marina, y en uno, otra institución.

En términos de distribución territorial, el personal de seguridad municipal se concentró en entidades como Estado de México, Jalisco y Puebla, que reunieron el 16.1%, 8.7% y 6.6% del total de elementos, respectivamente.

En tanto que la tasa nacional es de 1.3 policías municipales por cada 1,000 habitantes, por ejemplo, en Baja California Sur alcanzó 2.3, mientras que Campeche apenas llega a 0.7.

El censo reveló además datos sobre las condiciones laborales y profesionalización del personal destinado a funciones de seguridad pública: el 28.8 % de los policías gana entre 10,001 y 15,000 pesos mensuales, y 23.1 % entre 15,001 y 20,000 pesos.