La reforma judicial está bajo escrutinio internacional tras denuncias por vulnerar derechos

Julia María del Carmen García González, directora nacional de la Jufed y magistrada en retiro, informó que ya son varios requerimientos hechos por la CIDH al Estado mexicano para que responda.

En ese tipo de procedimientos, explicó, hay varias fases: “La primera que es admisibilidad, ahí ya vio (la Comisión) que hay la posibilidad de que haya violaciones a derechos y por eso ya le pidió al Estado mexicano informes. Le está dando cuatro meses, están corriendo ahora mismo los cuatro meses”.

La magistrada en retiro reportó que en el caso de la Jufed si bien acudió al ámbito internacional, aún no se agota el ámbito nacional. Sin embargo, expuso, ya dejaron en evidencia que en el país no hay condiciones para garantizar que sus recursos jurídicos se resuelvan con apego a la ley.

“De esas peticiones (al Estado mexicano) ya tenemos varias que han ido, digamos, dándoles trámite. Ahorita conocemos de tres o cuatro donde aglutina a grupos de personas juzgadoras distintas. Entonces en esos grupos ya se pidieron los informes al Estado Mexicano. Y en esos casos están corriendo los plazos”, comentó.

El mes pasado, la CIDH analizó el recurso de un grupo de 65 juzgadores que reclamaron que el Estado mexicano vulneró el principio de no regresividad con el cese de jueces y magistrados, la “destrucción” de la carrera judicial y la “falta de garantías de profesionalización” de los nuevos juzgadores.

Los juzgadores acusaron que en México se quiere impedir que los tribunales nacionales se pronuncien sobre las “violaciones a los derechos humanos” que ocasionó la reforma judicial.

Con ese objetivo –añaden– se reformó la Constitución para establecer que las reformas a su texto son inimpugnables, además hubo un desacato masivo de cientos de suspensiones judiciales dictadas por jueces, se emprendió una persecución penal y administrativa de jueces y magistrados y todos los juicios de amparo se concentraron en tres juzgados de Zapopan, Jalisco.

“(El Estado mexicano) ha bloqueado deliberadamente los mecanismos internos de control, lo que abre claramente la puerta a la intervención de la jurisdicción internacional”, establecieron los juzgadores cuyo caso ya está en la CIDH.