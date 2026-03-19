En reforma electoral, banqueros piden 'piso parejo' porque genera certidumbre para inversiones

“Nosotros no nos metemos en política, lo único que queremos es garantizar que haya piso parejo, que las elecciones se den en un contexto de piso parejo”, dijo en conferencia de prensa en el marco de la 89 Convención Bancaria realizada en Cancún, Quintana Roo.

El martes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su iniciativa de reforma electoral, conocida como “Plan B” , la cual propone reducir el presupuesto a Congresos estatales, que la revocación de mandato se pueda realizar en el tercer o cuarto año del sexenio y que la elección judicial se realice en el 2027.

Sobre esta discusión que se desarrolla en el Poder Legislativo, el presidente de la ABM expuso que a los mexicanos les ha costado “mucho” la construcción de la democracia, por la que hay que cuidarla durante estos cambios al sistema electoral.

Nosotros queremos que se logre mantener el piso parejo para que podamos seguir abonando a una democracia que nos ha costado mucho trabajo lograr a los mexicanos Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México

Detalló que para que en el país se dé la inversión es necesario que haya condiciones de seguridad, equidad, las cuales no se dan por decreto.

“La inversión se da cuando hay seguridad , cuando hay claridad, no se puede dar por decreto y la confianza se crea día a día. No se crea con un decreto también, entonces tenemos que abonar en esta confianza a través de la estabilidad para crear las comisiones, para que haya más inversión”, indicó.