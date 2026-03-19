Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Convención Bancaria 2026_Header Desktop Home Expansión
Convención Bancaria 2026_Header Galería Desktop Home Expansión
México

En reforma electoral, banqueros piden 'piso parejo' porque genera certidumbre para inversiones

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), se pronunció a favor de que la reforma electoral abone a la democracia, que ha tomado "mucho" trabajo a los mexicanos.
jue 19 marzo 2026 10:44 AM
Emilio-Romano-ABM.jpeg
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), consideró que es importante que las elecciones se den en condiciones de "piso parejo" para los participantes. (Fotos: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro y Luz Elena Marcos/Expansión.)

CANCÚN - En medio de la discusión de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los banqueros del país pidieron cuidar el “piso parejo” y la estabilidad de las reglas en las elecciones, pues son vitales para la atracción de inversión en el país.

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que la inversión en el país ocurre cuando hay seguridad, estabilidad, confianza y claridad, por lo que en el proceso de discusión de la iniciativa en materia electoral es importante garantizar que habrá condiciones de equidad para los participantes.

Publicidad

“Nosotros no nos metemos en política, lo único que queremos es garantizar que haya piso parejo, que las elecciones se den en un contexto de piso parejo”, dijo en conferencia de prensa en el marco de la 89 Convención Bancaria realizada en Cancún, Quintana Roo.

El martes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su iniciativa de reforma electoral, conocida como “Plan B” , la cual propone reducir el presupuesto a Congresos estatales, que la revocación de mandato se pueda realizar en el tercer o cuarto año del sexenio y que la elección judicial se realice en el 2027.

Te recomendamos:

Sheinbaum envía "Plan B" de reforma electoral: va por revocación de mandato y elección judicial en 2027
presidencia

Sheinbaum envía "Plan B" electoral: va por revocación de mandato y elección judicial en 2027

Sobre esta discusión que se desarrolla en el Poder Legislativo, el presidente de la ABM expuso que a los mexicanos les ha costado “mucho” la construcción de la democracia, por la que hay que cuidarla durante estos cambios al sistema electoral.

Nosotros queremos que se logre mantener el piso parejo para que podamos seguir abonando a una democracia que nos ha costado mucho trabajo lograr a los mexicanos
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México

Detalló que para que en el país se dé la inversión es necesario que haya condiciones de seguridad, equidad, las cuales no se dan por decreto.

“La inversión se da cuando hay seguridad , cuando hay claridad, no se puede dar por decreto y la confianza se crea día a día. No se crea con un decreto también, entonces tenemos que abonar en esta confianza a través de la estabilidad para crear las comisiones, para que haya más inversión”, indicó.

Lee más

emilio romano abm
Economía

ABM: Inseguridad frena inversión y crecimiento económico

Publicidad
Publicidad

Tags

Reforma electoral Claudia Sheinbaum Bancos mexicanos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad