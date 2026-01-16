Publicidad

presidencia

Sheinbaum confía en acuerdo con PT y PVEM para aprobar reforma electoral

La presidenta afirmó que confía en alcanzar un acuerdo con los partidos aliados para aprobar la reforma, la cual busca reducir los costos del sistema electoral y eliminar privilegios de las cúpulas partidistas
vie 16 enero 2026 11:26 AM
reforma electoral sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina, expresó su confianza en alcanzar acuerdos con partidos aliados para aprobar la reforma electoral. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este viernes su confianza en que los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, se sumen a la iniciativa de reforma electoral que su gobierno enviará al Congreso.

En conferencia de prensa, la mandataria federal insistió en que el movimiento de la Cuarta Transformación existe una convicción compartida en favor de la democracia y de la reducción de privilegios en el sistema político-electoral.

Al ser cuestionada de manera directa sobre si confía en que los partidos aliados respaldarán la iniciativa, Sheinbaum respondió: “Pues sí, y también nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta que es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia”.

Sostuvo además que el proyecto aún se encuentra en proceso de definición y criticó a la oposición y a los analistas que, dijo, aseguran conocer su contenido sin que éste haya sido presentado formalmente.

“Me da risa cuando veo a los comentócratas, a la oposición. Ya saben que tiene la reforma. No es muy buena su inteligencia, su investigación, sus informantes, no sé, porque todavía no está lista”, dijo.

La mandataria reiteró que la reforma electoral responde a una demanda social clara y recordó los ejes centrales que se han discutido hasta ahora.

“Ayer dije cuáles son los elementos centrales que la gente pide: disminución de los costos; un esquema distinto a la representación proporcional que no tenga que ver con las listas de las cúpulas de los partidos políticos que siempre quedan. Hay diputados que han sido diputados plurinominales toda su vida, senadores”, dijo.

Sheinbaum subrayó que el objetivo principal de la reforma es que la ciudadanía tenga un papel más activo en la definición de sus representantes, incluso en el caso de la representación proporcional.

“El objetivo de la reforma es que la gente también decida sobre la representación proporcional, mayor participación ciudadana en muchas cosas, aumentar lo que se llama la democracia participativa”, dijo, al destacar que si bien algunos estados ya cuentan con estos mecanismos, en otros aún no existen.

La presidenta insistió en que la reforma no busca debilitar la democracia, sino profundizarla. “La gente debe opinar y participar. Esa es la democracia”, sostuvo.

Añadió que otro de los temas centrales es la representación de los mexicanos en el exterior, quienes han manifestado su interés en elegir directamente a sus representantes y no que éstos sean designados por las dirigencias partidistas.

Finalmente, Sheinbaum se refirió a la posibilidad de incorporar en la reforma electoral mayores controles para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Al respecto, consideró indispensable reforzar los mecanismos de supervisión. “Mayor fiscalización es muy importante. La fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentra algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usan en las campañas”, afirmó.

