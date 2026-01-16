Sheinbaum confía en acuerdo con PT y PVEM para aprobar reforma electoral

Al ser cuestionada de manera directa sobre si confía en que los partidos aliados respaldarán la iniciativa, Sheinbaum respondió: “Pues sí, y también nosotros tenemos una responsabilidad de presentar una propuesta que es nuestra convicción. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia”.

Sostuvo además que el proyecto aún se encuentra en proceso de definición y criticó a la oposición y a los analistas que, dijo, aseguran conocer su contenido sin que éste haya sido presentado formalmente.

“Me da risa cuando veo a los comentócratas, a la oposición. Ya saben que tiene la reforma. No es muy buena su inteligencia, su investigación, sus informantes, no sé, porque todavía no está lista”, dijo.

La mandataria reiteró que la reforma electoral responde a una demanda social clara y recordó los ejes centrales que se han discutido hasta ahora.

“Ayer dije cuáles son los elementos centrales que la gente pide: disminución de los costos; un esquema distinto a la representación proporcional que no tenga que ver con las listas de las cúpulas de los partidos políticos que siempre quedan. Hay diputados que han sido diputados plurinominales toda su vida, senadores”, dijo.