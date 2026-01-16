Sheinbaum confía en acuerdo con PT y PVEM para aprobar reforma electoral

Sheinbaum subrayó que el objetivo principal de la reforma es que la ciudadanía tenga un papel más activo en la definición de sus representantes, incluso en el caso de la representación proporcional.
“El objetivo de la reforma es que la gente también decida sobre la representación proporcional, mayor participación ciudadana en muchas cosas, aumentar lo que se llama la democracia participativa”, dijo, al destacar que si bien algunos estados ya cuentan con estos mecanismos, en otros aún no existen.
La presidenta insistió en que la reforma no busca debilitar la democracia, sino profundizarla. “La gente debe opinar y participar. Esa es la democracia”, sostuvo.
Añadió que otro de los temas centrales es la representación de los mexicanos en el exterior, quienes han manifestado su interés en elegir directamente a sus representantes y no que éstos sean designados por las dirigencias partidistas.
Finalmente, Sheinbaum se refirió a la posibilidad de incorporar en la reforma electoral mayores controles para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Al respecto, consideró indispensable reforzar los mecanismos de supervisión. “Mayor fiscalización es muy importante. La fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentra algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usan en las campañas”, afirmó.