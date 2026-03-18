De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra cerrada la circulación en Paseo de la Reforma con dirección al oriente, a la altura del Ángel de la Independencia, por la llegada de manifestantes.

Se prevé que el contingente marche rumbo al Zócalo capitalino en las próximas horas. Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Asimismo, se anticipan afectaciones en el servicio de la Línea 7 del Metrobús, especialmente en el tramo de El Ángel a Hidalgo, conforme avance la movilización.