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Bloqueos de la CNTE en vivo: marcha provoca caos vial en CDMX hoy, 18 de marzo

La movilización magisterial impacta Reforma y el Centro; se prevén afectaciones en Metrobús y posibles cierres adicionales durante la jornada.
Bloqueos de la CNTE en vivo: marcha causa caos vial en CDMX hoy, 18 de marzo
Los integrantes de la CNTE alistan nuevas protestas en la CDMX. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

  1. Cierran Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia

    De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra cerrada la circulación en Paseo de la Reforma con dirección al oriente, a la altura del Ángel de la Independencia, por la llegada de manifestantes.

    Se prevé que el contingente marche rumbo al Zócalo capitalino en las próximas horas. Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

    Asimismo, se anticipan afectaciones en el servicio de la Línea 7 del Metrobús, especialmente en el tramo de El Ángel a Hidalgo, conforme avance la movilización.

  2. ¿Qué exige la CNTE?

    La CNTE mantiene su protesta para exigir cambios de fondo en materia educativa y laboral. Entre sus principales demandas están la eliminación de las reformas impulsadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

    Además, el magisterio busca establecer un diálogo directo con la Presidencia, detener los descuentos salariales a docentes que participan en movilizaciones y garantizar que no haya actos de represión.

    En paralelo, la CNTE fortalece su organización a nivel nacional para sumar apoyos y aumentar la presión hacia una posible huelga.

    En este escenario, la movilización no solo impacta la movilidad en la capital, sino que también eleva la presión sobre el gobierno federal para responder a sus demandas. La capacidad de convocatoria y permanencia del magisterio será clave en el desarrollo del conflicto en los próximos días.

  3. Ruta prevista de la marcha de la CNTE

    Salida desde el Ángel de la Independencia

    Avance por Paseo de la Reforma en dirección al norte

    Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez

    Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo

    Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo

    Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles cierres y congestionamientos en estas vialidades.

    No se descartan cierres y bloqueos en otros puntos de la ciudad, ya que el magisterio suele realizar acciones adicionales durante sus movilizaciones.

  4. Reportan retrasos en toda la Línea 7 del Metrobús

    Debido a la presencia de maestros sobre Paseo de la Reforma, el Metrobús de la Ciudad de México reporta retrasos generalizados en toda la Línea 7, así como cortes emergentes en el servicio.

    Al corte de las 10:40 de la mañana, la afectación se reporta en toda la línea por la manifestación.

    El tramo con mayores complicaciones es de Reforma a Chapultepec, donde las unidades circulan por carriles laterales en dirección a Indios Verdes.

    Se esperan mayores afectaciones conforme la marcha avance por Paseo de la Reforma hacia el Metro Hidalgo, donde los contingentes se incorporarán a Avenida Juárez.

  5. CNTE se instala en el Zócalo de CDMX

    Además de la movilización que sale del Ángel de la Independencia, el magisterio ya comenzó con la instalación de casas de campaña en el Zócalo capitalino, donde permanecerán durante los días de protesta.

  6. Inicia la marcha de la CNTE sobre Paseo de la Reforma

    De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, alrededor de las 10:52 de la mañana, manifestantes partieron del Ángel de la Independencia e iniciaron su avance sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma con dirección al oriente.

    La movilización ya genera afectaciones en la circulación en esta importante vialidad y se prevé que el impacto aumente conforme avance el contingente.

    Se esperan mayores complicaciones viales hacia el Metro Hidalgo, donde los manifestantes se incorporarán a Avenida Juárez rumbo al Zócalo.

    Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

  7. Metrobús suspende servicio en tramos de las Líneas 7 y 1

    El Metrobús de la Ciudad de México informó que, debido a la presencia de manifestantes, se encuentra suspendido el servicio en el tramo de Hidalgo a El Ángel de la Línea 7.

    Al corte de las 11:10 de la mañana, las unidades operan de la siguiente manera:

    • De Indios Verdes y Hospital Infantil a Glorieta Violeta
    • De Campo Marte a La Diana

    Las estaciones ubicadas entre Hidalgo y El Ángel permanecen sin servicio.

    Además, la Línea 1 también presenta afectaciones a la altura del cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

    El servicio en esta línea opera de forma parcial:

    • De Indios Verdes a Plaza de la República
    • De El Caminero a Insurgentes

    Sin servicio en el tramo de Reforma a Hamburgo.

  8. Paro de la CNTE

    Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan este 18 de marzo en la Ciudad de México como parte de las actividades del paro nacional de 72 horas anunciado para miércoles, jueves y viernes.

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Protesta Ciudad de México

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