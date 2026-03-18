Bloqueos de la CNTE en vivo: marcha provoca caos vial en CDMX hoy, 18 de marzo
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Cierran Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra cerrada la circulación en Paseo de la Reforma con dirección al oriente, a la altura del Ángel de la Independencia, por la llegada de manifestantes.
Se prevé que el contingente marche rumbo al Zócalo capitalino en las próximas horas. Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior.
Asimismo, se anticipan afectaciones en el servicio de la Línea 7 del Metrobús, especialmente en el tramo de El Ángel a Hidalgo, conforme avance la movilización.
09:02 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Paseo de la Reforma al Oriente a la altura del Ángel de la Independencia, por arribo concentración de manifestantes, se prevé realicen marcha rumbo al Zócalo. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/Pa176TjwZs— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 18, 2026
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¿Qué exige la CNTE?
La CNTE mantiene su protesta para exigir cambios de fondo en materia educativa y laboral. Entre sus principales demandas están la eliminación de las reformas impulsadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
Además, el magisterio busca establecer un diálogo directo con la Presidencia, detener los descuentos salariales a docentes que participan en movilizaciones y garantizar que no haya actos de represión.
En paralelo, la CNTE fortalece su organización a nivel nacional para sumar apoyos y aumentar la presión hacia una posible huelga.
En este escenario, la movilización no solo impacta la movilidad en la capital, sino que también eleva la presión sobre el gobierno federal para responder a sus demandas. La capacidad de convocatoria y permanencia del magisterio será clave en el desarrollo del conflicto en los próximos días.
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Ruta prevista de la marcha de la CNTE
Salida desde el Ángel de la Independencia
Avance por Paseo de la Reforma en dirección al norte
Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez
Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo
Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo
Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles cierres y congestionamientos en estas vialidades.
No se descartan cierres y bloqueos en otros puntos de la ciudad, ya que el magisterio suele realizar acciones adicionales durante sus movilizaciones.
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Reportan retrasos en toda la Línea 7 del Metrobús
Debido a la presencia de maestros sobre Paseo de la Reforma, el Metrobús de la Ciudad de México reporta retrasos generalizados en toda la Línea 7, así como cortes emergentes en el servicio.
Al corte de las 10:40 de la mañana, la afectación se reporta en toda la línea por la manifestación.
El tramo con mayores complicaciones es de Reforma a Chapultepec, donde las unidades circulan por carriles laterales en dirección a Indios Verdes.
Se esperan mayores afectaciones conforme la marcha avance por Paseo de la Reforma hacia el Metro Hidalgo, donde los contingentes se incorporarán a Avenida Juárez.
10:05 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en carriles centrales de Paseo de la Reforma al Oriente a la altura del Ángel de la Independencia, por manifestantes, en espera de realizar marcha rumbo al Zócalo. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/1Z9EqIMqwc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 18, 2026
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CNTE se instala en el Zócalo de CDMX
Además de la movilización que sale del Ángel de la Independencia, el magisterio ya comenzó con la instalación de casas de campaña en el Zócalo capitalino, donde permanecerán durante los días de protesta.
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Inicia la marcha de la CNTE sobre Paseo de la Reforma
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, alrededor de las 10:52 de la mañana, manifestantes partieron del Ángel de la Independencia e iniciaron su avance sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma con dirección al oriente.
La movilización ya genera afectaciones en la circulación en esta importante vialidad y se prevé que el impacto aumente conforme avance el contingente.
Se esperan mayores complicaciones viales hacia el Metro Hidalgo, donde los manifestantes se incorporarán a Avenida Juárez rumbo al Zócalo.
Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior.
10:52 #PrecauciónVial | Manifestantes del Ángel de la Independencia inician marcha sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma al Oriente, al momento a la altura de la Glorieta del Ahuehuete. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior pic.twitter.com/0zIEhgofIe— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 18, 2026
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Metrobús suspende servicio en tramos de las Líneas 7 y 1
El Metrobús de la Ciudad de México informó que, debido a la presencia de manifestantes, se encuentra suspendido el servicio en el tramo de Hidalgo a El Ángel de la Línea 7.
Al corte de las 11:10 de la mañana, las unidades operan de la siguiente manera:
- De Indios Verdes y Hospital Infantil a Glorieta Violeta
- De Campo Marte a La Diana
Las estaciones ubicadas entre Hidalgo y El Ángel permanecen sin servicio.
Además, la Línea 1 también presenta afectaciones a la altura del cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.
El servicio en esta línea opera de forma parcial:
- De Indios Verdes a Plaza de la República
- De El Caminero a Insurgentes
Sin servicio en el tramo de Reforma a Hamburgo.
Oficiales de #TránsitoCDMX implementan corte a la circulación de Av. Insurgentes en ambos sentidos entre Antonio Caso y la Glorieta de Insurgentes, por paso de marcha. #AlternativaVial Circuito Interior. pic.twitter.com/yTjA7zbLND— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 18, 2026
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Paro de la CNTE
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan este 18 de marzo en la Ciudad de México como parte de las actividades del paro nacional de 72 horas anunciado para miércoles, jueves y viernes.