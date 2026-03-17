Marcha de la CNTE 18 de marzo: calles cerradas y estaciones del Metrobús afectadas en CDMX

Calles afectadas por marcha de la CNTE

De acuerdo con la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este miércoles 18 de marzo se realizará una conferencia de prensa a las 9:00 de la mañana y, al término, iniciará una marcha rumbo al Zócalo capitalino.

El contingente partirá del Ángel de la Independencia, por lo que se prevén afectaciones viales en Paseo de la Reforma y en el primer cuadro del Centro Histórico.

Ruta prevista:

-Salida desde el Ángel de la Independencia

-Avance por Paseo de la Reforma con dirección al norte

-Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez

-Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo

-Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo capitalino

Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles cierres y congestionamientos en estas vialidades.

CNTE saldrá del Ángel rumbo al Zócalo (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Afectaciones al Metrobús y alternativas

Debido a que la marcha del magisterio avanzará por Paseo de la Reforma, se prevé que la Línea 7 del Metrobús sea la más afectada, ya que recorre prácticamente toda esa avenida.

El servicio podría presentar suspensiones parciales, especialmente en el tramo de El Ángel a Hidalgo.

Estaciones con posibles afectaciones:

-Hidalgo

-El Caballito

-Amajac

-París

-Hamburgo

-El Ahuehuete

-El Ángel

Como alternativa, puedes utilizar estaciones cercanas del Metro de la Ciudad de México, como:

-Hidalgo

-Glorieta de Insurgentes

-Sevilla

Se recomienda anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas ante posibles cierres o interrupciones del servicio.