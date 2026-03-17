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CDMX

Marcha de la CNTE 18 de marzo: calles cerradas y estaciones del Metrobús afectadas en CDMX

La movilización magisterial se extenderá varios días y podría escalar con protestas en distintos puntos de la capital.
mar 17 marzo 2026 12:17 PM
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La CNTE marchará el 18 de marzo en CDMX. (Carolina Jiménez Mariscal)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este miércoles 18 de marzo una marcha en la Ciudad de México como parte de su paro nacional de 72 horas, por lo que se prevén afectaciones viales.

Además, se contempla que los maestros instalen un plantón en el Zócalo capitalino de miércoles a viernes, así como bloqueos en distintos puntos de la ciudad, lo que podría impactar zonas clave para la movilidad.

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Calles afectadas por marcha de la CNTE

De acuerdo con la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este miércoles 18 de marzo se realizará una conferencia de prensa a las 9:00 de la mañana y, al término, iniciará una marcha rumbo al Zócalo capitalino.

El contingente partirá del Ángel de la Independencia, por lo que se prevén afectaciones viales en Paseo de la Reforma y en el primer cuadro del Centro Histórico.

Ruta prevista:

-Salida desde el Ángel de la Independencia

-Avance por Paseo de la Reforma con dirección al norte

-Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez

-Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo

-Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo capitalino

Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles cierres y congestionamientos en estas vialidades.

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CNTE saldrá del Ángel rumbo al Zócalo (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Afectaciones al Metrobús y alternativas

Debido a que la marcha del magisterio avanzará por Paseo de la Reforma, se prevé que la Línea 7 del Metrobús sea la más afectada, ya que recorre prácticamente toda esa avenida.

El servicio podría presentar suspensiones parciales, especialmente en el tramo de El Ángel a Hidalgo.

Estaciones con posibles afectaciones:

-Hidalgo

-El Caballito

-Amajac

-París

-Hamburgo

-El Ahuehuete

-El Ángel

Como alternativa, puedes utilizar estaciones cercanas del Metro de la Ciudad de México, como:

-Hidalgo

-Glorieta de Insurgentes

-Sevilla

Se recomienda anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas ante posibles cierres o interrupciones del servicio.

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¿Habrá bloqueos en la CDMX?

Hasta el momento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no ha anunciado bloqueos adicionales en la Ciudad de México.

Sin embargo, en movilizaciones anteriores, el magisterio ha realizado cierres en puntos clave como accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de mantener bloqueos prolongados en Paseo de la Reforma.

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También han afectado vialidades principales y el paso de sistemas de transporte como el Metrobús.

Aunque no hay un anuncio oficial de nuevos bloqueos, la presencia de la CNTE durante tres días en la capital abre la posibilidad de que las protestas se extiendan a otros puntos. Por ello, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del 18, 19 y 20 de marzo.

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Blindan Palacio Nacional ante llegada de la CNTE

Previo a la movilización de la CNTE, autoridades comenzaron a colocar vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional como medida preventiva.

El cerco busca resguardar el recinto ante posibles protestas durante la marcha y el plantón que la CNTE prevé instalar en el Zócalo en los próximos días.

¿Contra qué protestan los maestros de la CNTE?

La CNTE protesta para exigir cambios de fondo en materia educativa y laboral. Entre sus principales demandas están la eliminación de las reformas educativas impulsadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

También buscan abrir un diálogo directo con la Presidencia, frenar descuentos salariales a docentes que participan en movilizaciones y garantizar que no haya represión. En paralelo, el magisterio mantiene una estrategia de organización nacional para sumar apoyos y presionar por una eventual huelga.

En este contexto, la movilización no solo pone a prueba la movilidad en la capital, sino que también reabre la presión del magisterio sobre el gobierno federal para avanzar en sus demandas. Su capacidad de convocatoria y permanencia marcará el tono del conflicto en los próximos días.

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Ciudad de México Protesta

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