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CDMX

Bloqueos de la CNTE en vivo: marcha provoca caos vial en CDMX hoy, 18 de marzo

La movilización magisterial impacta Reforma y el Centro; se prevén afectaciones en Metrobús y posibles cierres adicionales durante la jornada.
mié 18 marzo 2026 09:25 AM
Bloqueos de la CNTE en vivo: marcha causa caos vial en CDMX hoy, 18 de marzo
Los integrantes de la CNTE alistan nuevas protestas en la CDMX. (Foto: Carl de Souza/AFP)

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan este 18 de marzo en la Ciudad de México como parte de las actividades del paro nacional de 72 horas anunciado para miércoles, jueves y viernes.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se encuentra cerrada la circulación en Paseo de la Reforma con dirección al oriente, a la altura del Ángel de la Independencia, por la llegada de manifestantes.

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Se prevé que el contingente marche rumbo al Zócalo capitalino en las próximas horas. Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Asimismo, se anticipan afectaciones en el servicio de la Línea 7 del Metrobús, especialmente en el tramo de El Ángel a Hidalgo, conforme avance la movilización.

Además de la movilización que sale del Ángel de la Independencia, el magisterio ya comenzó con la instalación de casas de campaña en el Zócalo capitalino, donde permanecerán durante los días de protesta.

Ruta prevista de la marcha de la CNTE

Salida desde el Ángel de la Independencia

Avance por Paseo de la Reforma en dirección al norte

Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez

Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo

Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo

Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles cierres y congestionamientos en estas vialidades.

No se descartan cierres y bloqueos en otros puntos de la ciudad, ya que el magisterio suele realizar acciones adicionales durante sus movilizaciones.

¿Qué exige la CNTE?

La CNTE mantiene su protesta para exigir cambios de fondo en materia educativa y laboral. Entre sus principales demandas están la eliminación de las reformas impulsadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Además, el magisterio busca establecer un diálogo directo con la Presidencia, detener los descuentos salariales a docentes que participan en movilizaciones y garantizar que no haya actos de represión.

En paralelo, la CNTE fortalece su organización a nivel nacional para sumar apoyos y aumentar la presión hacia una posible huelga.

En este escenario, la movilización no solo impacta la movilidad en la capital, sino que también eleva la presión sobre el gobierno federal para responder a sus demandas. La capacidad de convocatoria y permanencia del magisterio será clave en el desarrollo del conflicto en los próximos días.

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Metrobús restablece servicio

El Metrobús de la Ciudad de México informó que todas sus líneas ya operan de manera completa tras el paso de la marcha; sin embargo, se mantienen retrasos en algunos servicios.

Al momento, el estado del servicio es el siguiente:

  • Línea 1: opera en toda su ruta, con retrasos por paso de manifestantes
  • Línea 2: servicio regular
  • Línea 3: opera en toda su ruta, con retrasos por paso de manifestantes
  • Línea 4: opera en toda su ruta, con retrasos por paso de manifestantes
  • Línea 5: servicio regular
  • Línea 6: servicio regular
  • Línea 7: opera en toda su ruta, con retrasos por paso de manifestantes

Las autoridades prevén que el servicio se normalice de forma paulatina conforme se liberen las vialidades.

Tensión en el Zócalo por ingreso de vehículo

Luego de que los contingentes ingresaron de manera pacífica a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, se registraron momentos de tensión entre elementos de la policía capitalina y maestros de la CNTE.

El conflicto se originó cuando docentes intentaron ingresar una camioneta con equipo de sonido al primer cuadro, pese a que el acceso de vehículos está restringido por motivos de seguridad.

Policías impidieron inicialmente el paso en el acceso de 5 de Mayo, lo que derivó en empujones, gritos y reclamos. Aunque se colocaron unidades oficiales para bloquear el ingreso, los manifestantes avanzaron la camioneta por la banqueta para intentar entrar.

Durante el forcejeo, algunos manifestantes dañaron vehículos de la policía. Tras varios minutos de tensión, los docentes lograron ingresar la camioneta al Zócalo.

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Protesta Ciudad de México

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