Se prevé que el contingente marche rumbo al Zócalo capitalino en las próximas horas. Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Asimismo, se anticipan afectaciones en el servicio de la Línea 7 del Metrobús, especialmente en el tramo de El Ángel a Hidalgo, conforme avance la movilización.

Además de la movilización que sale del Ángel de la Independencia, el magisterio ya comenzó con la instalación de casas de campaña en el Zócalo capitalino, donde permanecerán durante los días de protesta.

Ruta prevista de la marcha de la CNTE

Salida desde el Ángel de la Independencia

Avance por Paseo de la Reforma en dirección al norte

Desvío a la altura del Metro Hidalgo hacia Avenida Juárez

Continuación hasta Eje Central, donde girarán hacia 5 de Mayo

Recorrido final por 5 de Mayo hasta el Zócalo

Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas ante posibles cierres y congestionamientos en estas vialidades.

No se descartan cierres y bloqueos en otros puntos de la ciudad, ya que el magisterio suele realizar acciones adicionales durante sus movilizaciones.

¿Qué exige la CNTE?

La CNTE mantiene su protesta para exigir cambios de fondo en materia educativa y laboral. Entre sus principales demandas están la eliminación de las reformas impulsadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Además, el magisterio busca establecer un diálogo directo con la Presidencia, detener los descuentos salariales a docentes que participan en movilizaciones y garantizar que no haya actos de represión.

En paralelo, la CNTE fortalece su organización a nivel nacional para sumar apoyos y aumentar la presión hacia una posible huelga.

En este escenario, la movilización no solo impacta la movilidad en la capital, sino que también eleva la presión sobre el gobierno federal para responder a sus demandas. La capacidad de convocatoria y permanencia del magisterio será clave en el desarrollo del conflicto en los próximos días.

