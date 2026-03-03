La CNTE tomará CDMX por tres días; habrá marcha masiva y plantón en estas fechas de marzo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro de labores de 72 horas que incluirá diversas acciones en la Ciudad de México, entre ellas una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.
Se prevé que durante esos tres días la capital registre afectaciones viales y en el transporte público, ya que en movilizaciones anteriores la organización magisterial ha realizado bloqueos y tomado instalaciones clave para la movilidad.
Publicidad
¿Cuándo será el paro de la CNTE?
De acuerdo con lo informado por los docentes, la jornada de protesta comenzará el miércoles 18 de marzo y concluirá el viernes 20.
Aunque las actividades tendrán una fuerte presencia en la Ciudad de México, también se anticipan movilizaciones en otros estados, como Oaxaca, Michoacán y Chiapas.
La CNTE no ha detallado por completo su plan de movilización. Solo informó que el miércoles 18 de marzo, a las 9:00 horas, ofrecerá una conferencia de prensa y después iniciará una marcha desde el Ángel de la Independencia.
De acuerdo con el anuncio oficial, el contingente avanzará del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde los dirigentes emitirán un nuevo posicionamiento para exigir el cumplimiento de sus demandas.
Aunque la ruta no ha sido confirmada, se prevé que la movilización avance por Paseo de la Reforma, continúe por Avenida Juárez, gire en Eje Central y tome la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.
De esta manera, es probable que la Línea 7 del Metrobús, que corre de Campo Marte a Indios Verdes, registre afectaciones en el servicio, al menos en el tramo que va de la estación El Ángel a Hidalgo.
Una vez en el primer cuadro de la ciudad, instalarán un plantón, desde donde coordinarán las acciones de protesta programadas para los dos días posteriores.
Publicidad
¿Qué exigen los maestros?
La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE acordó insistir en la instalación de una Mesa Nacional de diálogo con la Presidencia de la República para atender sus demandas centrales, entre ellas la abrogación de la reforma educativa impulsada en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la Ley del ISSSTE de 2007. También piden la creación de mesas tripartitas para resolver los planteamientos específicos de cada contingente.
El magisterio acordó continuar con el Brigadeo Nacional para informar y organizar a trabajadores de la educación y a otros sectores que cotizan al ISSSTE, con miras a fortalecer el movimiento rumbo a una posible huelga nacional. En ese sentido, consideran que la primera etapa de este brigadeo fue positiva porque permitió avanzar en la organización y sumar apoyos.
Entre otras decisiones, ratificaron la convocatoria a la CONAJUDH para retomar trabajos pendientes en materia educativa y de seguridad social; exigieron que se detengan y reintegren los descuentos salariales aplicados a docentes de las secciones 9, 10 y 11 por participar en movilizaciones; y demandaron que el gobierno federal respete el acuerdo de no represión contra el magisterio.
Además, acordaron reforzar su estrategia de comunicación, mantener la coordinación con organizaciones aliadas y garantizar la presencia de todas sus representaciones en las actividades centrales del paro de 72 horas en la Ciudad de México.