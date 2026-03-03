La CNTE tomará CDMX por tres días; habrá marcha masiva y plantón en estas fechas de marzo

Marcha en la CDMX: ruta y horario

La CNTE no ha detallado por completo su plan de movilización. Solo informó que el miércoles 18 de marzo, a las 9:00 horas, ofrecerá una conferencia de prensa y después iniciará una marcha desde el Ángel de la Independencia.

De acuerdo con el anuncio oficial, el contingente avanzará del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde los dirigentes emitirán un nuevo posicionamiento para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Aunque la ruta no ha sido confirmada, se prevé que la movilización avance por Paseo de la Reforma, continúe por Avenida Juárez, gire en Eje Central y tome la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

De esta manera, es probable que la Línea 7 del Metrobús, que corre de Campo Marte a Indios Verdes, registre afectaciones en el servicio, al menos en el tramo que va de la estación El Ángel a Hidalgo.

Una vez en el primer cuadro de la ciudad, instalarán un plantón, desde donde coordinarán las acciones de protesta programadas para los dos días posteriores.