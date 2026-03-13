Trump: “Nos guste o no, los cárteles gobiernan a México; Sheinbaum no debió rechazar mi ayuda”

Tras un día de intercambios con autoridades de México, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que, ''nos guste o no'', los cárteles de la droga gobiernan a su vecino del sur.

"Ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no quiere'', señaló ante medios de comunicación.

''Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso", añadió.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó antes que la colaboración en materia de seguridad entre las administraciones de México y Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El mensaje se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este viernes que la soberanía no se negocia, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, reposteara en redes un mensaje en el que se cuestiona si en México hay un narco-gobierno.