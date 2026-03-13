México, Colombia y Brasil, exlcuidos de la lucha vs el narco en Latinoamérica, piden cese el fuego en Medio Oriente

“Fue una iniciativa del presidente Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual, que no solamente afecta al medio oriente, sino por las características de la zona afecta a todo el mundo”, expresó.

Sheinbaum se refirió al precio del petróleo en el que el barril regresó a los 100 dólares por barril y que afecta a los países que no produce este energético, y por ende, a la población en general porque aumentan los precios de manera general de diversos artículos y servicios.

La presidenta recordó que el llamado del cese al fuego se hace en el marco de los Tratados de Tlatelolco y que recientemente se cumplieron 59 años en donde se detalla que América Latina es una zona libre de armas nucleares.

México, Brasil y Colombia piden cese al fuego

“Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil, reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias".

"En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto", menciona el comunicado en conjunto.

Comunicado de la Cancillería de Colombia