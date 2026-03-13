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México

México, Colombia y Brasil, exlcuidos de la lucha vs el narco en Latinoamérica, piden cese el fuego en Medio Oriente

Los tres países excluidos de la guerra en Latinoamérica en la lucha contra los cárteles que operan en la región y que es encabezada por EU, mostraron su postura respecto a la guerra en Irán.
vie 13 marzo 2026 10:07 AM
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Una bola de fuego surge del lugar donde un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un edificio en la aldea de Abbasiyyeh, al sur de Líbano, el 13 de marzo de 2026 (Foto: KAWNAT HAJU / AFP)

La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, informó que México, Colombia y Brasil, países excluidos de la lucha contra los cárteles en Latinoamérica, emitieron un comunicado en conjunto con el objetivo de exigir un cese el fuego en la región del Medio Oriente en donde actualmente se vive una guerra , y en vez de ello, se abra una vía de diálogo para abrir un canal de paz.

La mandataria federal se refirió en la Mañanera del Pueblo a los ataques que encabezan Estados Unidos e Israel en contra de Irán en donde se utilizan bombardeos que dejan día a día decenas de fallecidos, personas desplazadas y afectaciones económicas a nivel global.

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“Fue una iniciativa del presidente Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual, que no solamente afecta al medio oriente, sino por las características de la zona afecta a todo el mundo”, expresó.

Sheinbaum se refirió al precio del petróleo en el que el barril regresó a los 100 dólares por barril y que afecta a los países que no produce este energético, y por ende, a la población en general porque aumentan los precios de manera general de diversos artículos y servicios.

La presidenta recordó que el llamado del cese al fuego se hace en el marco de los Tratados de Tlatelolco y que recientemente se cumplieron 59 años en donde se detalla que América Latina es una zona libre de armas nucleares.

México, Brasil y Colombia piden cese al fuego

“Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil, reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias".

"En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto", menciona el comunicado en conjunto.

Comunicado de la Cancillería de Colombia

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Esta postura se da en el marco de la alianza militar que encabeza Estados Unidos en Latinoamérica contra los cárteles que operan en la región y de la que México, Colombia y Brasil fueron excluidos.

El fin de semana, Donald Trump se unió a los líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago para “destruir” con sus ejércitos a los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.

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México

Alianza militar de EU presiona a México para permitir mayor cooperación contra cárteles

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, acusó este viernes 13 de marzo a Israel y a Estados Unidos de querer "desintegrar" Irán, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio.

"Estados Unidos y el régimen sionista (Israel, no reconocido por el poder iraní) persiguen intenciones y objetivos siniestros con el fin de debilitar y provocar que Irán y los principales países islámicos se desintegren", dijo Pezeshkian durante una llamada con su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi, de la que informó la presidencia iraní.

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Este viernes nuevas explosiones sacudieron la capital de Irán durante una marcha progubernamental a la que asistían varios altos cargos, en el decimocuarto día de la guerra en Oriente Medio que hace tambalear la economía mundial.

Tags

Irán Conflictos, guerra y paz

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