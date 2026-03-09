El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril continúa en curso. Se trata del segundo depósito del año y muchas personas se preguntan qué beneficiarios reciben el apoyo este lunes 9 de marzo según la letra de su apellido.
Las dispersiones comenzaron el martes 2 de marzo y terminan el 26 del mismo mes. No solo las personas adultas mayores reciben la pensión, en estas fechas también se deposita a Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.
Publicidad
De acuerdo con la secretaria del bienestar, Ariadana Montiel, más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios recibirán una inversión social de 104,695.5 mmdp a través de la tarjeta del bienestar, de acuerdo con la primera letra de su apellido.
Qué letras reciben el depósito este lunes 9 de marzo
Los beneficiarios que reciben el pago hoy son los siguientes:
- Lunes 9 de marzo: G
¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar de marzo 2026?
Así queda el calendario de pagos para lo que resta del mes:
- Martes 10: G y beneficiarios de "sembrando vida" - Miércoles 11: H, I, J, K - Jueves 12: L - Viernes 13: M
- Martes 17: M - Miércoles 18: N, Ñ, O - Jueves 19: P, Q - Viernes 20: R
- Lunes 23: R - Martes 24: S - Miércoles 25: T, U, V - Jueves 26: W, X, Y, Z
¿Cuánto reciben los beneficiarios?
Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.
Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.
Publicidad
¿Cómo saber si ya depositaron en mi tarjeta Bienestar?
Para verificar que ya te cayó el pago de la pensión, solo debes seguir unos sencillos pasos. Hay varias formas de revisar tu saldo en la tarjeta Bienestar:
-La primera opción es en la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.
-Llamar al 800 900 2000, después seleccionar la opción 1, enseguida ingresar los 16 números de tu tarjeta y luego tu año de nacimiento.