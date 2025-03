Legisladoras se confrontan de cara al 8M: "No llegamos todas"

“Hay que reconocer que todos y todas les hemos fallado a las mujeres en México. Ni el PRI ni el PAN en los gobiernos federales supieron mejorar las condiciones de las mujeres”, señaló la diputada emecista, Anayeli Muñoz.

“Sí somos la mitad de mujeres en la Cámara, pero siguen siendo hombres los que toman las decisiones sobre el Presupuesto, incluidos los recursos que permitirían las políticas públicas de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum", añadió.

Muñoz recordó incluso que en esta 66 Legislatura, por primera vez con más representación femenina (251 mujeres y 249 hombres), son los varones los que deciden, al grado de que los coordinadores parlamentarios han rechazado que diputadas de todas las bancadas conformen, como en pasadas legislaturas, el Grupo sobre Igualdad de Género,

“¿Por qué les molesta?”, reprochó.

Pero fuera de ella, la conmemoración en Cámara de Diputados -al igual que en el Senado- se convirtió en recriminaciones entre Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) contra Morena y el Partido del Trabajo (PT).

“¿Saben cuándo sabremos que llegamos todas? El día en que las efemérides no sean vómito de palabras”, reclamó la panista Tania Palacios Kuri al rechazar la frase de la presidenta Sheinbaum quien, al asumir la presidencia, afirmó que con ella ganaron todas las mexicanas.

“A ti que en lugar de darte bienestar te regalaron el malestar de desaparecer las estancias infantiles, a ti que en lugar de darte bienestar te dieron el malestar de desaparecer el refugio cuando fuiste violentada, te decimos: no estás sola. No nos vamos a quedar calladlas”, dijo la panista en su reclamo.

La diputada Amparo Olivares, también panista, hizo eco del reproche.

“Mientras una sola mujer sea asesinada y su caso quede en la impunidad, entonces no hemos hecho lo suficiente, entonces no llegamos todas”, expresó Olivares.

Y terció Lorena García Jimeno, del PAN: “ya no estamos en campaña, ya tenemos que demostrar con hechos lo que nos hace falta a todo el gremio de mujeres. No, no llegamos todas”.

En el mismo tono, Socorro Jasso, del PRI, destacó las reformas que impulsó su partido y hoy son instituciones en materia de género.

"Estas leyes no son solo palabras en papel, son el cimiento de políticas que buscan garantizar seguridad y oportunidad para todas”, manifestó.

La también priista, Mónica Sandoval, cuestionó: "podrá haber presidenta de la República, pero eso no cambió nada".