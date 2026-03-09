Publicidad

México

¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el empresario detrás de la lujosa fiesta de XV años en Tabasco?

La lujosa fiesta con artistas internacionales desató debate en redes y puso el foco en los negocios del empresario en el sector energético.
lun 09 marzo 2026 10:36 AM
¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el empresario detrás de la lujosa fiesta de XV años de Mafer en Tabasco?
El evento se realizó en Villahermosa y se volvió viral en redes por el nivel de producción y la presencia de celebridades. (Especial)

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas fue señalado este fin de semana por haber organizado una fiesta de lujo para celebrar los XV años de su hija, Mafer, un evento que contó con la presencia de artistas nacionales e internacionales y que ha generado cuestionamientos sobre el origen de su fortuna.

La celebración, realizada el pasado sábado en Tabasco, ha sido bautizada en redes sociales como la “fiesta del millón de dólares”, debido al nivel de lujo del evento y a la participación de celebridades, lo que ha despertado dudas y comentarios sobre el costo del festejo y la procedencia de los recursos.

El caso cobró mayor relevancia luego de que se señalara que empresas ligadas al empresario tienen contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha generado un mayor escrutinio público.

¿Qué se sabe de la fiesta en Tabasco?

La fiesta de XV años de Mafer se realizó el sábado en Villahermosa, Tabasco, y rápidamente se volvió viral por el nivel de lujo del evento. En la celebración participaron figuras del entretenimiento como la conductora Galilea Montijo, así como artistas como Belinda, J Balvin, Xavi y la banda Matute.

Aunque no se ha confirmado el costo total del festejo, en redes sociales se ha señalado que pudo implicar varios millones de pesos, debido a la producción del evento y a los honorarios que suelen cobrar estas celebridades por presentaciones privadas.

La ostentación de la celebración desató un amplio debate en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el origen de la fortuna familiar y contrastaron el lujo del festejo con la situación económica que enfrenta el estado.

Las empresas ligadas a Guerrero Rojas

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas aparece vinculado a al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.

Estas son las compañías en las que figura como socio, inversionista o representante legal:

1.- Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue, S.A. de C.V. – compra, venta y administración de bienes inmuebles.

2.- Graro Inmobiliaria, S.A. de C.V. – desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios.

3.- Gocsa, S.A. de C.V. – comercialización de gasolina, diésel y lubricantes.

4.- Inmobiliaria Tracksa, S.A. de C.V. – desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios.

5.- Meyaj, S.A. de C.V. – asistencia técnica para exploración y producción petrolera.

6.- Oil Industry Logistics, S.A. de C.V. – servicios logísticos para la industria petrolera.

7.- Estación de Servicio Vía Corta, S.A. de C.V. – venta de combustibles y servicios de estación.

8.- Personal Especialista de México y del Extranjero, S.A. de C.V. – servicios técnicos e industriales para el sector petrolero.

9.- Grupo de Servicios Energéticos de México, S.A. de C.V. – comercialización de combustibles y servicios industriales.

10.- Artificial Lift Production Company de México, S.A. de C.V. – exploración y explotación de petróleo y gas.

11.- BBG Consulting Oil Industries, S.A. de C.V. – consultoría e ingeniería petrolera.

12.- Inmobiliaria Kan-Tiaal, S.A. – compra, venta y administración de bienes inmuebles.

13.- Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V. – venta de combustibles y servicios para la industria energética.

14.- Servicios Chocogas, S.A. de C.V. – comercialización de gasolina y diésel.

15.- Inmobiliaria Pergue, S.A. de C.V. – administración y arrendamiento de bienes inmuebles.

16.- Smart Solutions for the Petroleum Industry, S.A. de C.V. – servicios integrales para la producción de petróleo y gas.

17.- Petróleos Tabasqueños, S.A. de C.V. – suministro de maquinaria y equipos para la industria petrolera.

En conjunto, estas empresas muestran una red de negocios concentrada principalmente en servicios para la industria petrolera, comercialización de combustibles e inversiones inmobiliarias en el sureste del país.

¿Cuál es su relación con Pemex?

De acuerdo con registros del SIGER, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas participa en diferentes empresas, varias de ellas relacionadas con actividades del sector petrolero.

Su vínculo con Petróleos Mexicanos se da principalmente a través de compañías que venden combustibles de la marca Pemex, como Gocsa, Estación de Servicio Vía Corta, Grupo de Servicios Energéticos de México, Grupo Energético de la Chontalpa y Servicios Chocogas.

Además, otras empresas de su red ofrecen servicios para la industria petrolera, como asistencia técnica, logística, consultoría, mantenimiento industrial y suministro de personal especializado para actividades de exploración y producción de hidrocarburos.

El resto de sus compañías están enfocadas en negocios inmobiliarios, como compra, venta y administración de bienes inmuebles.

El empresario también ha sido vinculado con las Petroservicios Integrales México, S.A. de C.V., la cual ha tenido diversos contratos con Pemex a lo largo de los años.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no se ha pronunciado públicamente sobre la relación comercial o contractual con estas empresas.

