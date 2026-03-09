¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el empresario detrás de la lujosa fiesta de XV años de Mafer en Tabasco?

Las empresas ligadas a Guerrero Rojas
De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas aparece vinculado a al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.
Estas son las compañías en las que figura como socio, inversionista o representante legal:
1.- Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue, S.A. de C.V. – compra, venta y administración de bienes inmuebles.
2.- Graro Inmobiliaria, S.A. de C.V. – desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios.
3.- Gocsa, S.A. de C.V. – comercialización de gasolina, diésel y lubricantes.
4.- Inmobiliaria Tracksa, S.A. de C.V. – desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios.
5.- Meyaj, S.A. de C.V. – asistencia técnica para exploración y producción petrolera.
6.- Oil Industry Logistics, S.A. de C.V. – servicios logísticos para la industria petrolera.
7.- Estación de Servicio Vía Corta, S.A. de C.V. – venta de combustibles y servicios de estación.
8.- Personal Especialista de México y del Extranjero, S.A. de C.V. – servicios técnicos e industriales para el sector petrolero.
9.- Grupo de Servicios Energéticos de México, S.A. de C.V. – comercialización de combustibles y servicios industriales.
10.- Artificial Lift Production Company de México, S.A. de C.V. – exploración y explotación de petróleo y gas.
11.- BBG Consulting Oil Industries, S.A. de C.V. – consultoría e ingeniería petrolera.
12.- Inmobiliaria Kan-Tiaal, S.A. – compra, venta y administración de bienes inmuebles.
13.- Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V. – venta de combustibles y servicios para la industria energética.
14.- Servicios Chocogas, S.A. de C.V. – comercialización de gasolina y diésel.
15.- Inmobiliaria Pergue, S.A. de C.V. – administración y arrendamiento de bienes inmuebles.
16.- Smart Solutions for the Petroleum Industry, S.A. de C.V. – servicios integrales para la producción de petróleo y gas.
17.- Petróleos Tabasqueños, S.A. de C.V. – suministro de maquinaria y equipos para la industria petrolera.
En conjunto, estas empresas muestran una red de negocios concentrada principalmente en servicios para la industria petrolera, comercialización de combustibles e inversiones inmobiliarias en el sureste del país.