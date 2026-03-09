¿Quién es Juan Carlos Guerrero, el empresario detrás de la lujosa fiesta de XV años de Mafer en Tabasco?

Las empresas ligadas a Guerrero Rojas

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas aparece vinculado a al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.

Estas son las compañías en las que figura como socio, inversionista o representante legal:

1.- Inmobiliaria de la Chontalpa Grupo Rogue, S.A. de C.V. – compra, venta y administración de bienes inmuebles.

2.- Graro Inmobiliaria, S.A. de C.V. – desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios.

3.- Gocsa, S.A. de C.V. – comercialización de gasolina, diésel y lubricantes.

4.- Inmobiliaria Tracksa, S.A. de C.V. – desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios.

5.- Meyaj, S.A. de C.V. – asistencia técnica para exploración y producción petrolera.

6.- Oil Industry Logistics, S.A. de C.V. – servicios logísticos para la industria petrolera.

7.- Estación de Servicio Vía Corta, S.A. de C.V. – venta de combustibles y servicios de estación.

8.- Personal Especialista de México y del Extranjero, S.A. de C.V. – servicios técnicos e industriales para el sector petrolero.

9.- Grupo de Servicios Energéticos de México, S.A. de C.V. – comercialización de combustibles y servicios industriales.

10.- Artificial Lift Production Company de México, S.A. de C.V. – exploración y explotación de petróleo y gas.

11.- BBG Consulting Oil Industries, S.A. de C.V. – consultoría e ingeniería petrolera.

12.- Inmobiliaria Kan-Tiaal, S.A. – compra, venta y administración de bienes inmuebles.

13.- Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V. – venta de combustibles y servicios para la industria energética.

14.- Servicios Chocogas, S.A. de C.V. – comercialización de gasolina y diésel.

15.- Inmobiliaria Pergue, S.A. de C.V. – administración y arrendamiento de bienes inmuebles.

16.- Smart Solutions for the Petroleum Industry, S.A. de C.V. – servicios integrales para la producción de petróleo y gas.

17.- Petróleos Tabasqueños, S.A. de C.V. – suministro de maquinaria y equipos para la industria petrolera.

En conjunto, estas empresas muestran una red de negocios concentrada principalmente en servicios para la industria petrolera, comercialización de combustibles e inversiones inmobiliarias en el sureste del país.