"¡Los libros no son tuyos!": Marx Arriaga es recibido con protesta en Ciudad Juárez

Marx Arriaga, quien dejó de estar a cargo de los libros de texto de la SEP, fue recibido con una manifestación en contra en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua.

"¡Los libros no son tuyos!", le gritaron los manifestantes cuando salió de la última sala del Aeropuerto fronterizo.

"¡Fuera Arriaga!", decían cartulinas que llevaban los protestantes. Marx cargó una mochila sombre su hombro derecho y no se detuvo ante los mensajes en contra.

Horas antes, el exfuncionario dijo que volvería a Ciudad Juárez para dar clases.