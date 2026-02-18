Publicidad

México

"¡Los libros no son tuyos!": Marx Arriaga es recibido con protesta en Ciudad Juárez

Marx Arriaga recibió el martes el documento con el que se hizo oficial su destitución como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
mié 18 febrero 2026 01:35 PM
Salida Marx Arriaga
Marx Arriaga dejó la Ciudad de México hace algunas horas, tras su despido en la SEP. (Foto: Cuartoscuro)

Marx Arriaga, quien dejó de estar a cargo de los libros de texto de la SEP, fue recibido con una manifestación en contra en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua.

"¡Los libros no son tuyos!", le gritaron los manifestantes cuando salió de la última sala del Aeropuerto fronterizo.

"¡Fuera Arriaga!", decían cartulinas que llevaban los protestantes. Marx cargó una mochila sombre su hombro derecho y no se detuvo ante los mensajes en contra.

Horas antes, el exfuncionario dijo que volvería a Ciudad Juárez para dar clases.

El exfuncionario dejó las instalaciones de la SEP minutos después de que se le entregara el oficio. Permaneció en las que fueron sus oficinas durante cuatro días. Ahí comió, durmió y hasta llevó a cabo una transmisión de 24 horas antes de irse.

Reporteros preguntaron a Marx sobre los señalamientos de presuntos 'moches' que habría solicitado a otros funcionarios durante su tiempo en la SEP. ''Calumnias de los diarios conservadores'', contestó.

''No hubo, aquí están los compañeros, no hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen los maestros y nunca se les solicitó nada. Lo que buscamos fue hacer justicia social y nos vamos como llegamos'', expuso al respecto.

''Hay una investigación para funcionarios de la institución. Pero no hay nada, yo no hice absolutamente nada'', añadió.

El cambio en la SEP

Nadia López García es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, oficina de la SEP encargada del diseño de los libros de texto gratuitos.

La destitución de Arriaga llegó dos meses después que éste reforzara sus críticas hacia la administración de Mario Delgado y hasta llamara a los docentes a revelarse en contra de la SEP.

El principal descontento de Arriaga es la posibilidad de que se modifiquen los libros de texto gratuitos que él rediseñó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Delfina Gómez fue titular de la SEP.

Los nuevos materiales fueron criticados por supuestamente contener un enfoque ideológico, errores ortográficos, fechas de sucesos históricos cambiadas y problemas matemáticos inexactos. La SEP prometió corregir esas fallas.

Arriaga siempre defendió esos libros y aseguró que eran resultado del trabajo de los docentes mexicanos.

En marzo de 2025, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado anunció que los libros de matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria serían revisados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) para garantizar su calidad.

Desde entonces, Arriaga señala a la SEP de intentar cambiar todos los libros de la administración pasada; de querer privatizar la educación y hasta de "traicionar" la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por López Obrador.

