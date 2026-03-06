Verde y PT abren diálogo con Morena sobre Reforma Electoral, pero ''sin regresiones democráticas''

''Se abre un espacio para convencer a Morena de que estamos de acuerdo en el diagnóstico, que apoyamos el desaparecer las listas, de bajar el financiamiento, y por eso nuestra propuesta es más profunda, genera más ahorros y desaparece las listas'', dijo.

El represente del Verde aseguró que su partido quiere una democracia más barata, pero que los recortes deben hacerse de forma pareja.

''Queremos usar recursos que hoy se usan en las elecciones en otras cosas más urgentes. El tema es en el cómo. Se pueden reducir los recursos de los partidos, pero a partir de equidad de lo que recibimos todos los partidos'', explicó.

El Verde propone que todos los partidos reciban la misma cantidad de dinero y recursos, sin importar el tamaño.

''No ha habido eco de Morena en esto, nuestra propuesta ahorra 3,000 millones, la que está en la Cámara ahorita ahorra 1,800, por eso decimos que es más profunda. Desparezcamos las listas, vayamos a los 200 mejores perdedores para la representación proporcional, pero todos tendríamos que tener el mismo dinero y acceso a radio y televisión'', expuso.