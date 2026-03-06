Publicidad

México

Verde y PT abren diálogo con Morena sobre Reforma Electoral, pero ''sin regresiones democráticas''

Representantes de los partidos aliados de Morena señalan que están de acuerdo con recortar recursos y borrar listas de pluris... pero con equidad para no dañar la democracia mexicana.
vie 06 marzo 2026 03:16 PM
Plenaria PT Sheinbaum
Imagen ilustrativa. La presidenta Claudia Sheinbaum junto al diputado Benjamín Robles Montoya en un evento del PT. (Foto: Especial )

Después de que se quedara trabada la iniciativa presidencial, los partidos del Trabajo y Verde abrieron la posibilidad de llevar a cabo una Reforma Electoral de la mano de Morena, pero solamente si se escuchan sus propuestas sobre reducción de presupuesto y desaparición de listas pluris.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, dijo que a partir de la próxima semana, se podría dialogar cuando la iniciativa de Claudia Sheinbaum pase por las comisiones de la Cámara Baja.

''Se abre un espacio para convencer a Morena de que estamos de acuerdo en el diagnóstico, que apoyamos el desaparecer las listas, de bajar el financiamiento, y por eso nuestra propuesta es más profunda, genera más ahorros y desaparece las listas'', dijo.

El represente del Verde aseguró que su partido quiere una democracia más barata, pero que los recortes deben hacerse de forma pareja.

Morena
México

Morena va por reglas para 2027, en medio de pugnas internas y la ausencia de AMLO

''Queremos usar recursos que hoy se usan en las elecciones en otras cosas más urgentes. El tema es en el cómo. Se pueden reducir los recursos de los partidos, pero a partir de equidad de lo que recibimos todos los partidos'', explicó.

El Verde propone que todos los partidos reciban la misma cantidad de dinero y recursos, sin importar el tamaño.

''No ha habido eco de Morena en esto, nuestra propuesta ahorra 3,000 millones, la que está en la Cámara ahorita ahorra 1,800, por eso decimos que es más profunda. Desparezcamos las listas, vayamos a los 200 mejores perdedores para la representación proporcional, pero todos tendríamos que tener el mismo dinero y acceso a radio y televisión'', expuso.

Damián Zepeda, de Acción Nacional, aseguró que su partido también está dispuesto a dialogar sobre una Reforma Electoral que fortalezca los derechos de los ciudadanos.

''La Reforma Electoral debe fortalecer los derechos del ciudadano, no fortalecer a los partidos. Esta Reforma está mal enfocada. Morena busca perpetuarse en el poder'', dijo durante una mesa de debate conducida por Leo Zuckermann.

Benjamín Robles Montoya, diputado del Partido del Trabajo que participó en los foros para construir la Reforma Electoral, también dejó abierta la opción de seguir dialogando con Morena.

''Queremos seguir platicando, pero sí les decimos: nada de regresión democrática'', dijo en el mismo debate que Zepeda.

''Revisamos muchas cosas. Planteamos que se tocaran asuntos del decálogo (de Sheinbaum). Nos plantean si debe fortalecerse la presencia de los migrantes, por su puesto que hay que garantizar que haya más posibilidades. Las figuras de participación ciudadana, de acuerdo. Bajemos los recursos, estamos de acuerdo, pero que se cambie la formula de asignación de recursos'', agregó.

Movimiento Ciudadano también ha dicho públicamente que está dispuesto a votar a favor de la una Reforma Electoral construida por todos los partidos.

Antes de las declaraciones de los representantes del Verde y el PT, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Diputados, había dicho que dichos partidos se habían cerrado al diálogo.

Discusión de Reforma Electoral, el miércoles 11 de marzo

El presidente de la Comisión de Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, anticipó que será en sesión vespertina, el miércoles, cuando se someta a discusión del pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbuam.

Desde la noche del jueves, la Comisión que encabeza Lobo Román circuló el proyecto de dictamen de la iniciativa presidencial que fue recibida apenas un día antes, el 5 de marzo; el predictamen propone aceptar en sus términos las propuestas, sin modificación alguna.

El legislador dijo que la idea es que el documento circule durante cinco días, y someterlo a dictaminación formal la tarde-noche del martes.

Por lo pronto, hoy fijarán la fecha para convocar a sesión de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, para dictaminar. "Muy probablemente" esa dictaminación sea el martes 3 de marzo en la tarde-noche, dijo Lobo.

Eso ocurriría “para estar en posibilidades de remitirlo de inmediato al pleno el miércoles" en sesión matutina, para que sea publicitado y en sesión vespertina ese mismo día, sería sometido a votación, agregó.

Esos tiempos permitirían “que nos digan de una vez por todas cuál es la observación que tienen” las demás bancadas.

Sobre el llamado ´Plan B´ de Reforma Electoral, el legislador expuso: “nosotros seguiremos analizando las propuestas que nos vayan llegando, de ser necesario que no transite esta propuesta en el pleno, pues seguramente las demás propuestas que mande la presidenta en el denominado Plan B, nos estarían llegando a nuestra comisión para ya estar detallando en leyes secundarias”.

Por ahora sigue la negativa de los grupos parlamentarios aliados a morena, el PT y el PVEM, a respaldar las propuestas fundamentales que contienen la iniciativa, referentes a reducción de financiamiento y modificación en la integración de las cámaras del Congreso.

Además, se sostiene el rechazo de las bancadas de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para participar en la discusión específica de las propuestas.

Respecto al proyecto de dictamen que se circuló entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral, en este no se modificó una coma a la iniciativa remitida por la presidenta Sheinbaum y se concluyó que procede su dictaminación en sentido positivo, sin ninguna observación.

En el texto del predictamen solamente se incorporó que la Cámara de Diputados se ha recibido 24 iniciativas de reforma electoral, provenientes de diputados de todas las bancadas y una del congreso de Michoacán, sobre las cuales tampoco se hace ningún apunte.

También se establece que se realizaron seis foros legislativos sobre distintos aspectos de la reforma electoral y suscintamente se hace un resumen, sin emitir postura respecto a la procedencia o no de las propuestas planteadas por los ciudadanos y especialistas que acudieron a la Cámara de Diputados.

