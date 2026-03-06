Verde y PT abren diálogo con Morena sobre Reforma Electoral, pero ''sin regresiones democráticas''

Discusión de Reforma Electoral, el miércoles 11 de marzo
El presidente de la Comisión de Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, anticipó que será en sesión vespertina, el miércoles, cuando se someta a discusión del pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbuam.
Desde la noche del jueves, la Comisión que encabeza Lobo Román circuló el proyecto de dictamen de la iniciativa presidencial que fue recibida apenas un día antes, el 5 de marzo; el predictamen propone aceptar en sus términos las propuestas, sin modificación alguna.
El legislador dijo que la idea es que el documento circule durante cinco días, y someterlo a dictaminación formal la tarde-noche del martes.
Por lo pronto, hoy fijarán la fecha para convocar a sesión de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, para dictaminar. "Muy probablemente" esa dictaminación sea el martes 3 de marzo en la tarde-noche, dijo Lobo.
Eso ocurriría “para estar en posibilidades de remitirlo de inmediato al pleno el miércoles" en sesión matutina, para que sea publicitado y en sesión vespertina ese mismo día, sería sometido a votación, agregó.
Esos tiempos permitirían “que nos digan de una vez por todas cuál es la observación que tienen” las demás bancadas.
Sobre el llamado ´Plan B´ de Reforma Electoral, el legislador expuso: “nosotros seguiremos analizando las propuestas que nos vayan llegando, de ser necesario que no transite esta propuesta en el pleno, pues seguramente las demás propuestas que mande la presidenta en el denominado Plan B, nos estarían llegando a nuestra comisión para ya estar detallando en leyes secundarias”.
Por ahora sigue la negativa de los grupos parlamentarios aliados a morena, el PT y el PVEM, a respaldar las propuestas fundamentales que contienen la iniciativa, referentes a reducción de financiamiento y modificación en la integración de las cámaras del Congreso.
Además, se sostiene el rechazo de las bancadas de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para participar en la discusión específica de las propuestas.
Respecto al proyecto de dictamen que se circuló entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral, en este no se modificó una coma a la iniciativa remitida por la presidenta Sheinbaum y se concluyó que procede su dictaminación en sentido positivo, sin ninguna observación.
En el texto del predictamen solamente se incorporó que la Cámara de Diputados se ha recibido 24 iniciativas de reforma electoral, provenientes de diputados de todas las bancadas y una del congreso de Michoacán, sobre las cuales tampoco se hace ningún apunte.
También se establece que se realizaron seis foros legislativos sobre distintos aspectos de la reforma electoral y suscintamente se hace un resumen, sin emitir postura respecto a la procedencia o no de las propuestas planteadas por los ciudadanos y especialistas que acudieron a la Cámara de Diputados.