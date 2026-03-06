Publicidad

¿Buscas trabajo? El Banco del Bienestar tiene plazas disponibles y así puedes aplicar

La institución bancaria informó a través de sus redes sociales sobre la oportunidad de trabajo en algunas de sus sedes que tiene en el país.
vie 06 marzo 2026 10:30 AM
vacantes-banco-bienestar-.jpg
La institución bancaria del gobierno federal ofrece vacantes para trabajar en algunas de sus más de 3,000 sedes. (Foto: Banco del Bienestar )

El Banco del Bienestar informó sobre la oportunidad de trabajar en algunas de sus sedes distribuidas a lo largo del país, por lo que llamó a las personas interesadas a postularse a través de su página oficial en internet.

A través de su cuenta de 𝕏, la institución bancaria compartió el link para que las personas generen un perfil en el Portal Laboral del Banco del Bienestar, y en caso de que existan vacantes en las localidades donde viven, serán contactados por el personal indicado.

¿Cómo postularme para trabajar en el Banco del Bienestar?

Regístrate aquí:

https://portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx/

banco-bienestar-
Se debe contar con un perfil en el Portal Laboral del Banco del Bienestar. (Foto: Captura de pantalla portal-laboral.bancodelbienestar)

2.- En caso de no tener un perfil, puedes crearlo con un correo electrónico, generar una contraseña y colocar la CURP.

portal-empleo-banco-del-bienestar
Crear un perfil en el Portal Laboral del Banco del Bienestar. (Foto: portal-laboral.bancodelbienestar)

A pesar de que la institución bancaria no ofrece detalles respecto a los puestos en donde hay vacantes ni el sueldo, éstos se determinan en un tabulador que para este 2026 quedaron de la siguiente manera:

-Jefe de Sucursal Rural: 9,462 pesos mensuales

-Los sueldos de los auxiliares administrativos pueden ir de los 9,753 pesos a los 10,985 pesos.

-Un jefe de sucursal “AA” gana 14,075 pesos mensuales

-Un subdirector A gana 137,247 pesos mensuales

-Un titular de la unidad gana 137,247 pesos mensuales

-Un director general gana 183,603 pesos

El gobierno federal aclara en su tabulador que los sueldos y salarios autorizados son para plazas permanentes y eventuales para personas servidoras públicas del Banco del Bienestar.

Ante ello es importante que se cuenten con los papeles como el Currículum Vitae actualizados en caso de que haya vacantes en el lugar en donde se habita.

Consulta el directorio de sucursales del Banco del Bienestar aquí:
directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx

banco-bienestar-vacantes-.jpg
La institución bancaria del gobierno federal desde donde realiza los depósitos de apoyos económicos, ofrece vacantes. (Foto: Facebook Banco del Bienestar)

El 19 de julio de 2025 se cumplieron seis años de que arrancó la operatividad del Banco del Bienestar, desde donde se realiza la dispersión de los programas federales como la Pensión del Bienestar y becas a estudiantes de diversos niveles escolares, y demás beneficiarios que pueden retirar sus apoyos en cualquiera de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país.

El director general, Víctor Lamoyi, destacó que “es fundamental seguir impulsando la inclusión financiera y aprovechar la amplia presencia territorial del Banco del Bienestar, para llegar cada vez a más mexicanas y mexicanos con servicios de calidad”.

