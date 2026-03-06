¿Buscas trabajo? El Banco del Bienestar tiene plazas disponibles y así puedes aplicar

¿Te interesa trabajar con nosotros? Genera un perfil en el Portal Laboral del #BancoDelBienestar , si contamos con vacantes en tu localidad, serás contactado. Regístrate aquí: https://t.co/AXCRZh7SO2 #ElBancoDelPuebloDeMéxico pic.twitter.com/XyLdHiKitB — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) March 5, 2026

A pesar de que la institución bancaria no ofrece detalles respecto a los puestos en donde hay vacantes ni el sueldo, éstos se determinan en un tabulador que para este 2026 quedaron de la siguiente manera:

-Jefe de Sucursal Rural: 9,462 pesos mensuales

-Los sueldos de los auxiliares administrativos pueden ir de los 9,753 pesos a los 10,985 pesos.

-Un jefe de sucursal “AA” gana 14,075 pesos mensuales

-Un subdirector A gana 137,247 pesos mensuales

-Un titular de la unidad gana 137,247 pesos mensuales

-Un director general gana 183,603 pesos

El gobierno federal aclara en su tabulador que los sueldos y salarios autorizados son para plazas permanentes y eventuales para personas servidoras públicas del Banco del Bienestar.

Ante ello es importante que se cuenten con los papeles como el Currículum Vitae actualizados en caso de que haya vacantes en el lugar en donde se habita.

Consulta el directorio de sucursales del Banco del Bienestar aquí:

directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx

La institución bancaria del gobierno federal desde donde realiza los depósitos de apoyos económicos, ofrece vacantes. (Foto: Facebook Banco del Bienestar)

El 19 de julio de 2025 se cumplieron seis años de que arrancó la operatividad del Banco del Bienestar, desde donde se realiza la dispersión de los programas federales como la Pensión del Bienestar y becas a estudiantes de diversos niveles escolares, y demás beneficiarios que pueden retirar sus apoyos en cualquiera de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país.