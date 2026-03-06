¿Por qué no felicitar a las mujeres el 8 de marzo?

Este 8 de marzo también es un día para alzar la voz y exigir así el cumplimiento de todos los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres, así como para reconocer los logros, retrocesos y retos que miles de mujeres enfrentan día a día en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el caso, las agresiones sexuales y la violencia feminicida.

Por ello, colectivos feministas han lanzado un llamado a no felicitar a las mujeres, pues apuntan, eso invisibiliza las desigualdades que viven millones de mujeres, y en cambio han pedido: “Este 8 de marzo no regales flores ni chocolates ni felicitaciones difunde los derechos humanos de las mujeres, cuestiona, apoya los movimiento de mujeres y feministas".

¿Qué se conmemora?

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Lee: ¿Por qué se conmemora el Día de la mujer el 8 de marzo?

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.

Celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.