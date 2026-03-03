Marcha del 8M en los estados: rutas, horarios y cómo participar en el Día de la Mujer

El domingo 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, se tienen previstas marchas en diversas ciudades con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia, garantizar los derechos alcanzados hasta hoy en las áreas políticas, sociales, económicas y culturales.
Las manifestaciones tienen su origen el 8 de marzo de 1908, en Nueva York, cuando aproximadamente 15 mil trabajadoras textiles salieron a las calles para exigir la reducción de la jornada laboral a 10 horas, condiciones laborales dignas, el fin del trabajo infantil y el derecho al voto de las mujeres.