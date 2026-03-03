Marcha del 8M en los estados: rutas, horarios y cómo participar en el Día de la Mujer

En México, colectivas se organizan y a través de sus redes sociales informan sobre el horario, puntos de encuentro y ruta a seguir en las marchas por el llamado 8M.

Marcha en la CDMX

Algunas colectivas y organizaciones ya definieron sus puntos de encuentro y salida rumbo al Zócalo capitalino.

Marchas 8M en los estados

En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos convocó a una concentración a las 09:00 horas en el Zócalo de la capital con el objetivo de exigir la localización con vida de personas desaparecidas.

Sinaloa

En Culiacán, diversas colectivas entre las que se encuentran Pitaya Árida, Amapas del Norte, Bisibles, Ruido Femenino, Bazar las Plebes y Menstruarte, llamaron a participar en la marcha que avanzará a las 10:30 horas rumbo al Palacio de Gobierno.

Las colectivas llamaron a participar en un donativo de productos de menstruación para mujeres que por diversos motivos se tienen que desplazar, se recibirán toallas sanitarias de cualquier tipo, tampones, papel higiénico, jabón neutro y medicamentos para cólicos menstruales.

Se recibirán los artículos en el Ayuntamiento entre las 09:30 y 10:20 horas, previo al inicio de la marcha, y posteriormente en la explanada del Palacio de Gobierno de 10:00 a las 16:00 horas.