Estados

Marcha del 8M en los estados: rutas, horarios y cómo participar en el Día de la Mujer

Colectivas feministas en distintos estados ya se organizaron para marchar el domingo 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estas son las movilizaciones confirmadas hasta el momento.
mar 03 marzo 2026 04:18 PM
Marcha del 8 de marzo en estados: horario y ruta en Cuernavaca, Puebla y otras ciudades
Diversas colectivas se alistan para las marchas del domingo 8 de marzo de 2026. / La imagen corresponde a la marcha del 8M en Acapulco, Guerrero en 2024. (Foto: Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

El domingo 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, se tienen previstas marchas en diversas ciudades con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia, garantizar los derechos alcanzados hasta hoy en las áreas políticas, sociales, económicas y culturales.

Las manifestaciones tienen su origen el 8 de marzo de 1908, en Nueva York, cuando aproximadamente 15 mil trabajadoras textiles salieron a las calles para exigir la reducción de la jornada laboral a 10 horas, condiciones laborales dignas, el fin del trabajo infantil y el derecho al voto de las mujeres.

En México, colectivas se organizan y a través de sus redes sociales informan sobre el horario, puntos de encuentro y ruta a seguir en las marchas por el llamado 8M.

Marcha en la CDMX

Algunas colectivas y organizaciones ya definieron sus puntos de encuentro y salida rumbo al Zócalo capitalino.

Marchas 8M en los estados

En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos convocó a una concentración a las 09:00 horas en el Zócalo de la capital con el objetivo de exigir la localización con vida de personas desaparecidas.

Sinaloa

En Culiacán, diversas colectivas entre las que se encuentran Pitaya Árida, Amapas del Norte, Bisibles, Ruido Femenino, Bazar las Plebes y Menstruarte, llamaron a participar en la marcha que avanzará a las 10:30 horas rumbo al Palacio de Gobierno.

Las colectivas llamaron a participar en un donativo de productos de menstruación para mujeres que por diversos motivos se tienen que desplazar, se recibirán toallas sanitarias de cualquier tipo, tampones, papel higiénico, jabón neutro y medicamentos para cólicos menstruales.

Se recibirán los artículos en el Ayuntamiento entre las 09:30 y 10:20 horas, previo al inicio de la marcha, y posteriormente en la explanada del Palacio de Gobierno de 10:00 a las 16:00 horas.

Cuernavaca, Morelos

El director de la policía Vial, Javier Antonio Tencle Santiago, informó a representantes de medios de comunicación locales que la marcha comenzará entre 10:00 y 10:30 horas en la Glorieta de la Identidad, antes llamada Glorieta Tlaltenango, avanza por avenida Zapata, baja sobre Pradera, para después tomar avenida Morelos en sentido contrario y llegar a la Explanada de Armas.

En el operativo de vigilancia participarán elementos de la policía municipal, estatal, elementos del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y servicio médico.

Hidalgo

El Colectivo Ni una Menos llama a participar en la manifestación en la presidencia municipal de Tula de Allende, Hidalgo, a las 15:00 horas.

Sonora

Colectivas en Hermosillo, Sonora convocan a la marcha que se llevará a cabo a partir de las 16:30 horas, desde las escalinatas del edificio del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora (Unison), ubicado sobre la calle Rosales.

En Nogales, Sonora, la convocatoria detalla que la cita será a las 13:30 horas sobre la calle Campillo, colonia Fundo Legal rumbo al Monumento a la razón (mono-bichi).

La Organización de las Naciones Unidas recuerda que los Derechos Humanos de las Mujeres son:

• A la igualdad de género

• A la educación

• A la salud

• Sexuales y reproductivos

• A una vida sin violencia

• Al trabajo

• Al desarrollo

• A la participación política

• A un medio ambiente sano.• A la información

