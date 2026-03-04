A diferencia de lo que ocurrió en la última década, explica el experto, en México ya no se observa un incremento elevado año tras año.

“Ya no somos el primer país ni estamos entre los primeros países con obesidad, ni en adultos ni en niños, afortunadamente.

“No quiere decir que ya debemos de festejar, quiere decir que se ha contenido un poco, posiblemente”, dice en entrevista para Expansión Política.

Efectos de la obesidad infantil

Barquera subraya que el sobrepeso y la obesidad siguen siendo un grave problema de salud en México y el mundo. En el país, por ejemplo, uno de cada cuatro niños en edad escolar padece estas enfermedades.

El efecto más negativo es que disparan otras enfermedades y cada vez más a menor edad. La federación estima que 1.5 millones de menores mexicanos mostrarán signos tempranos de enfermedad cardiovascular en 20240 y que 1.1 millones presentarán hipertensión.

Para hacerle frente a la problemática, el país ha reforzado las medidas contra la malnutrición. Recientemente prohibió la venta de toda la comida chatarra y las bebidas azucaradas en las escuelas e incrementó los impuestos a los productos ultraprocesados.

También cuenta con un etiquetado de advertencia en los alimentos que, afirma Barquera, ha contribuido a que 60% de los usuarios cambien a productos sanos.