México

Con 13 millones de casos, México se ubica en el octavo lugar mundial en obesidad infantil

Este problema de salud puede llevar a que 1.1 millones de los niños y adolescentes mexicanos presenten hipertensión y a que 1.5 millones muestren signos de enfermedad cardiovascular.
mié 04 marzo 2026 11:36 AM
El país ha implementado medidas como la prohibición de la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en las escuelas. (iStock).

Hace 15 años, México ocupaba entre el primer y segundo lugar de países con más obesidad en niños y adolescentes a nivel mundial. Al día de hoy, con 13 millones de casos, se ubica en la octava posición.

Solo siete países superan los niveles de obesidad infantil mexicanos: China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Egipto, según el Atlas Mundial de la Obesidad 2026, publicado este miércoles.

Esto no significa que el país haya logrado reducir significativamente la enfermedad, más bien que su incremento se estabilizó, explica Simón Barquera, presidente de la Federación Mundial de la Obesidad, organismo encargado del Atlas.

A diferencia de lo que ocurrió en la última década, explica el experto, en México ya no se observa un incremento elevado año tras año.

“Ya no somos el primer país ni estamos entre los primeros países con obesidad, ni en adultos ni en niños, afortunadamente.

“No quiere decir que ya debemos de festejar, quiere decir que se ha contenido un poco, posiblemente”, dice en entrevista para Expansión Política.

Efectos de la obesidad infantil

Barquera subraya que el sobrepeso y la obesidad siguen siendo un grave problema de salud en México y el mundo. En el país, por ejemplo, uno de cada cuatro niños en edad escolar padece estas enfermedades.

El efecto más negativo es que disparan otras enfermedades y cada vez más a menor edad. La federación estima que 1.5 millones de menores mexicanos mostrarán signos tempranos de enfermedad cardiovascular en 20240 y que 1.1 millones presentarán hipertensión.

Para hacerle frente a la problemática, el país ha reforzado las medidas contra la malnutrición. Recientemente prohibió la venta de toda la comida chatarra y las bebidas azucaradas en las escuelas e incrementó los impuestos a los productos ultraprocesados.

También cuenta con un etiquetado de advertencia en los alimentos que, afirma Barquera, ha contribuido a que 60% de los usuarios cambien a productos sanos.

Por estas medidas, México ha sido reconocido internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef recomiendan a los países adoptar estrategias similares.

“Hay elementos para pensar que ya estamos empezando a observar buenos resultados", dice el experto sobre México.

"La nota de cautela sería no pensar que ya vamos a contener la enfermedad, sino decir: ‘Vamos por buen camino, pero tenemos que reforzar todas nuestras acciones’”, agrega.

La obesidad avanza en el mundo

También influye que en otros países muy poblados los niveles de obesidad y sobrepeso infantiles han aumentado, es el caso de China y la India. De hecho, el Atlas 2026 subraya que a nivel global se está perdiendo la lucha contra estos padecimientos.

Las acciones para enfrentar la obesidad infantil, explica la Federación, siguen siendo insuficientes en el mundo debido a que muchos países no cumplen con las políticas necesarias en materia de prevención, monitoreo, detección y tratamiento.

Hay mucha preocupación porque no hay un solo país con reducción clara de obesidad”,
Simón Barquera, presidente de la Federación Mundial de la Obesidad.

Los datos lo demuestran: el 20.7% de las personas entre 5 y 19 años vive con sobrepeso u obesidad en el mundo, un aumento respecto al 14.6% registrado en 2010.

De seguir la tendencia, se calcula que hasta 4,000 millones de personas de todas las edades tendrán sobrepeso y obesidad en el mundo en el año 2035, es decir, la mitad de la población mundial, advierte Barquera.

“Tenemos que trabajar muy fuerte porque esto nos afecta a todos, no solo a los que viven con la enfermedad”, indica, “afecta la economía, los sistemas, los servicios, la sostenibilidad”.

Meta contra la obesidad, lejos de cumplirse

Ante esas cifras, todos los países, incluido México, están lejos de alcanzar las Metas Mundiales de Nutrición de la OMS. Una de ellas consiste en reducir en 5% el sobrepeso de los niños menores de 5 años o que, al menos, se frene el aumento de la obesidad.

Las metas tenían por plazo 2025, pero se extendieron hasta 2030. No hay muchas posibilidades de que se cumplan.

Barquera, quien también es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México, dice que las causas del poco avance están identificadas.

Algunas tienen que ver con factores genéticos, pero a nivel global el factor más común es el cambio en los patrones de alimentación y el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Plan contra la obesidad

La OMS, la Federación Mundial de la Obesidad y Unicef diseñaron un Plan de Aceleración para el control de la obesidad con cinco medidas que han demostrado su efectividad:

-Impuestos a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas.
-Reducir la publicidad digital de la comida chatarra dirigida a niños.
-Prohibir la venta de estos productos en las escuelas.
-Reforzar la lactancia materna, que genera un efecto protector contra la obesidad.
-Evitar los conflictos de interés con la industria alimentaria.

En México, asegura Barquera, la Secretaría de Salud revisará el plan en estos días, a fin de fortalecer la estrategia contra la obesidad. Porque, aunque ya aplica varias de esas medidas, es necesario reforzarlas para que no pierdan su efecto.

Por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas sigue por debajo de las recomendaciones internacionales, ilustra. Aun así, evitó que la obesidad en adultos continuará con un crecimiento acelerado desde que se impuso por primera vez en 2014.

“Tiene 10 años que la obesidad no aumenta de forma significativa en los adultos en México. Son algunos de los pequeños avances que se empiezan a ver, pero esperamos que pronto representen ya reducciones”.

Obesidad

