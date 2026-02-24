En vísperas del Mundial que se inaugurará en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026, el Partido Acción Nacional (PAN) ha planteado una iniciativa que busca la creación de un nuevo impuesto de 3% para quienes asistan al evento; sin embargo, la medida no aplicaría de la misma manera para todas las personas. Conoce en qué consiste la propuesta y a quiénes aplicaría.
PAN propone un impuesto de 3% en CDMX por el Mundial 2026: quiénes tendrían que pagarlo
Un nuevo impuesto para el Mundial en CDMX
La iniciativa del diputado local Federico Chávez propone crear el Impuesto por Estancia Turística como una contribución adicional a los gravámenes ya vigentes en la Ciudad de México. Para ello, el proyecto plantea modificar el Código Fiscal local mediante la adición de la fracción XXIII Bis al artículo 2, la reforma del artículo 164 y la creación del Capítulo VII Quáter, que comprende del artículo 164 Quáter 1 al 164 Quáter 5.
A diferencia del impuesto por prestación de servicios de hospedaje que ya existe, con tasas de 3.5% o 5% según el caso, la nueva contribución se concibe como un cobro adicional que no se limita al alojamiento. El planteamiento extiende el alcance del gravamen a restaurantes y a establecimientos de impacto zonal ubicados dentro de áreas de desarrollo turístico, con el objetivo de que la recaudación se relacione con el consumo que realizan las personas que visitan la ciudad por motivos recreativos.
A quiénes se cobraría y en qué supuestos no aplicaría
El documento establece que el impuesto se aplicaría únicamente a personas extranjeras que se encuentren en la Ciudad de México con fines turísticos y que reciban servicios de hospedaje, restaurante o en establecimientos de impacto zonal.
No se cobrará el impuesto cuando la persona extranjera pueda acreditar, mediante documentación emitida por la autoridad migratoria, que su estancia en el país tiene fines distintos al turismo. Este punto busca diferenciar entre quienes visitan la ciudad por ocio y quienes se encuentran en la capital por motivos laborales, académicos o de otra naturaleza.
Cuánto se pagaría y cómo se recaudaría
En el caso del hospedaje, el cobro se causaría por cada noche de estancia. Para restaurantes y establecimientos de impacto zonal, el gravamen se aplicaría sobre el precio de venta final de los servicios, sin considerar el IVA ni el IEPS.
Respecto a la recaudación, el esquema plantea que los prestadores de servicios actúen como responsables de cobrar, retener y enterar el impuesto. Hoteles, moteles, desarrollos de tiempo compartido, restaurantes y establecimientos de impacto zonal y vecinal quedarían obligados a presentar una declaración mensual a más tardar el día diecisiete del mes siguiente a aquel en que se cause el impuesto, utilizando las formas oficiales que autorice la Secretaría de Administración y Finanzas.
Por qué se plantea el cobro en el contexto del Mundial 2026
La iniciativa identifica como problema central la presión extraordinaria que los eventos de gran escala generan sobre servicios públicos, movilidad, seguridad, infraestructura y limpieza en la Ciudad de México. La Copa Mundial de Fútbol 2026 aparece como el detonante inmediato para proponer un mecanismo de financiamiento que vincule el gasto público con el flujo de visitantes.
“Se trata de atender un principio de justicia social y ambiental para que los usuarios de los servicios e infraestructura turística contribuyan de manera proporcional a su mantenimiento”, señala la exposición de motivos.
Como parte de la justificación, el texto cita experiencias de otras entidades del país, como Quintana Roo y Baja California Sur, donde existen contribuciones vinculadas a la actividad turística. Esos precedentes se utilizan para sostener que el modelo de cobro puede implementarse dentro del marco constitucional, siempre que respete los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.
A dónde iría el dinero que se recaude por el nuevo impuesto
Se establece que el 15% de lo recaudado se destinaría al Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, con el fin de financiar acciones de promoción vinculadas al sector.
Del total restante, equivalente al 85%, los recursos se canalizarían directamente a las zonas de desarrollo turístico donde se genere la recaudación. Según el proyecto, esos montos se invertirían en mejoras de infraestructura, seguridad y áreas verdes dentro de esos perímetros.
Cuándo podría entrar en vigor y en qué etapa va la iniciativa
El proyecto plantea que el nuevo impuesto entre en vigor al día natural siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. A partir de ese momento, la Secretaría de Administración y Finanzas contaría con un plazo no mayor a 90 días naturales para emitir las reglas de operación necesarias para la recaudación y el entero del gravamen por parte de los prestadores de servicios.
En términos de estatus legislativo, la iniciativa fue presentada formalmente el 17 de febrero de 2026 ante la Mesa Directiva de la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.