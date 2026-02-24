PAN propone un impuesto de 3% en CDMX por el Mundial 2026: quiénes tendrían que pagarlo

Un nuevo impuesto para el Mundial en CDMX

La iniciativa del diputado local Federico Chávez propone crear el Impuesto por Estancia Turística como una contribución adicional a los gravámenes ya vigentes en la Ciudad de México. Para ello, el proyecto plantea modificar el Código Fiscal local mediante la adición de la fracción XXIII Bis al artículo 2, la reforma del artículo 164 y la creación del Capítulo VII Quáter, que comprende del artículo 164 Quáter 1 al 164 Quáter 5.

A diferencia del impuesto por prestación de servicios de hospedaje que ya existe, con tasas de 3.5% o 5% según el caso, la nueva contribución se concibe como un cobro adicional que no se limita al alojamiento. El planteamiento extiende el alcance del gravamen a restaurantes y a establecimientos de impacto zonal ubicados dentro de áreas de desarrollo turístico, con el objetivo de que la recaudación se relacione con el consumo que realizan las personas que visitan la ciudad por motivos recreativos.

A quiénes se cobraría y en qué supuestos no aplicaría

El documento establece que el impuesto se aplicaría únicamente a personas extranjeras que se encuentren en la Ciudad de México con fines turísticos y que reciban servicios de hospedaje, restaurante o en establecimientos de impacto zonal.