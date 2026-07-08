Cofepris acatará orden de la Corte para garantizar la emisión de permisos de uso lúdico de la marihuana

Los afectados denunciaron ante un juez que, con esa negativa, la autoridad sanitaria incumplía las resoluciones de la Corte, que en 2021 declaró inconstitucional la prohibición total de la planta y facultó a la Cofepris para emitir autorizaciones relacionadas con el autoconsumo adulto de marihuana y THC (Tetrahidrocannabinol).

El juez dio la razón a los ciudadanos y ordenó a la Cofepris emitir el permiso en 2022. Sin embargo, los afectados consideraron que no acató la sentencia debidamente por no expedir un permiso individual para cada persona beneficiaria. Así que interpusieron un recurso de inconformidad.

Tras analizar el caso, la Suprema Corte resolvió que la expedición de una sola autorización sanitaria puede ser válida para que diversas personas, siempre que cada una de ellas sea reconocida expresamente como titular del permiso y reciba copias certificadas del documento.

Este martes, la Cofepris informó que acatará la resolución de la Corte y que trabaja para garantizar el acceso a los permisos de manera oportuna.

“La Cofepris manifiesta su compromiso para acatar los criterios y resoluciones emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo un marco de estricto respeto a la legislación vigente y con perspectiva de derechos humanos”, aseguró.

Esto es significativo porque la Cofepris ha negado varios permisos para el uso adulto de la marihuana en incumplimiento de sus obligaciones, según documenta la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

“A lo largo de estos años hemos identificado y recibido numerosos reportes de personas usuarias a quienes el inicio del trámite, así como el permiso mismo, se les ha negado de forma sistemática e injustificada”, expuso.