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México

Cofepris acatará orden de la Corte para garantizar la emisión de permisos de uso lúdico de la marihuana

La Suprema Corte de Justicia resolvió que una autorización para el uso adulto de la planta puede ser válida para varias personas siempre que cada una de ellas sea reconocida como titular del permiso.
mié 08 julio 2026 04:04 PM
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La Cofepris aseguró que trabaja para emitir los permisos de cannabis de manera oportuna. (Foto: Cuartoscuro )

El autoconsumo de cannabis llegó de nuevo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal resolvió el pasado 25 de junio un recurso de inconformidad porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se negó a emitir un permiso conjunto para el uso lúdico o recreativo de la marihuana.

Un grupo de nueve personas solicitó la autorización, pero la dependencia la negó con el argumento de que la Ley General de Salud no le otorgaba facultades para ese tipo de permiso.

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Los afectados denunciaron ante un juez que, con esa negativa, la autoridad sanitaria incumplía las resoluciones de la Corte, que en 2021 declaró inconstitucional la prohibición total de la planta y facultó a la Cofepris para emitir autorizaciones relacionadas con el autoconsumo adulto de marihuana y THC (Tetrahidrocannabinol).

El juez dio la razón a los ciudadanos y ordenó a la Cofepris emitir el permiso en 2022. Sin embargo, los afectados consideraron que no acató la sentencia debidamente por no expedir un permiso individual para cada persona beneficiaria. Así que interpusieron un recurso de inconformidad.

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Tras analizar el caso, la Suprema Corte resolvió que la expedición de una sola autorización sanitaria puede ser válida para que diversas personas, siempre que cada una de ellas sea reconocida expresamente como titular del permiso y reciba copias certificadas del documento.

Este martes, la Cofepris informó que acatará la resolución de la Corte y que trabaja para garantizar el acceso a los permisos de manera oportuna.

“La Cofepris manifiesta su compromiso para acatar los criterios y resoluciones emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo un marco de estricto respeto a la legislación vigente y con perspectiva de derechos humanos”, aseguró.

Esto es significativo porque la Cofepris ha negado varios permisos para el uso adulto de la marihuana en incumplimiento de sus obligaciones, según documenta la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

“A lo largo de estos años hemos identificado y recibido numerosos reportes de personas usuarias a quienes el inicio del trámite, así como el permiso mismo, se les ha negado de forma sistemática e injustificada”, expuso.

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Por eso, la organización llamó a la Cofepris y al gobierno federal a impulsar las normativas y lineamientos claros para garantizar la obtención del permiso.

Subrayó que en México todavía se criminaliza a las personas usuarias y se registran detenciones arbitrarias y violencia policial, sobre todo contra personas racializadas.

En la Declaratoria de Inconstitucionalidad, la Corte también exhortó al Congreso de la Unión a legislar para regular el uso adulto de la marihuana. Pero, cinco años después, esto no se ha cumplido.

“La prohibición absoluta de la cannabis no sólo no elimina el consumo, sino que fomenta la permanencia de los mercados ilícitos que generan violencia en el territorio mexicano. La regulación del consumo de cannabis desde un enfoque de salud y derechos permitiría que se generen políticas de atención al consumo adecuadas, sobre todo en personas menores de edad”, explicó MUCD.

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