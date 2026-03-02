Beca Rita Cetina: las 10 razones por las que pueden cancelar el apoyo a estudiantes de secundaria

8. Suspensión o baja escolar. Cuando la Autoridad educativa de los Estados y de la CDMX y/o la Autoridad escolar correspondiente informe que el/la becario/a suspendió o abandonó sus estudios.
9. Cuando la Coordinación Nacional detecte que ninguna de las niñas, niños o adolescentes de la familia inscritos en educación básica está en una escuela prioritaria o susceptible de atención.
10. Inconsistencias documentales. Cuando la Coordinación Nacional detecte que la documentación o información identificada no corresponde a la proporcionada con anterioridad o con fuentes oficiales.
“Las bajas aplicarán en el siguiente mantenimiento al padrón con relación a la emisión de apoyos, establecida en el Calendario de Pagos de la Coordinación Nacional”, detalla la SEP.
Actualmente, la beca otorga 1,900 pesos bimestrales por cada alumno que estudia en una escuela secundaria pública del país, y en el caso de los hogares con dos o más estudiantes en este nivel, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.
La entrega de los recursos en el año se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.
La beca Rita Cetina se extenderá a alumnos de primaria, cuyo registro inicia este lunes 2 de marzo y estará disponible hasta el jueves 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx , por lo que se debe tener a la mano la siguiente documentación:
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Un número de teléfono celular
Correo electrónico
Identificación oficial
Comprobante de domicilio
Asimismo, deberán contar con la CURP del alumno o alumna y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel al que pertenece.