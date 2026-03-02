Beca Rita Cetina: las 10 razones por las que pueden cancelar el apoyo a estudiantes de secundaria

En las reglas de operación del programa beca universal de educación Básica Rita Cetina para este ejercicio fiscal de 2026 se establecen como causas de baja las siguientes:

1. Defunción del beneficiario, a partir de que la Coordinación Nacional tenga conocimiento del fallecimiento.

2. Cuando el becario cumpla 18 (dieciocho) años.

3. Estudiantes en tercer grado secundaria. Cuando en el primer semestre del año el becario esté registrado en el padrón como inscrito en tercer grado de secundaria, la baja aplicará previo a la primera emisión del segundo semestre del ejercicio fiscal.

4. Cuando el/la becario/a de secundaria haya recibido la beca por treinta (30) meses de pago.

5. Renuncia voluntaria. Cuando la madre, padre o tutor del becario renuncie de manera voluntaria y explícita al Programa, dejando constancia de ello por escrito.

6. Duplicidad en el padrón. Cuando se detecte más de un registro de un mismo becario en el padrón.

7. Cuando se detecte duplicidad del becario con otras becas de manutención otorgadas por alguna dependencia.