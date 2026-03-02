Publicidad

Beca Rita Cetina: las 10 razones por las que pueden cancelar el apoyo a estudiantes de secundaria

Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos serán dados de baja del apoyo económico que otorga el gobierno federal a estudiantes de secundaria.
lun 02 marzo 2026 10:19 AM
La Beca Rita Cetina se destina a los estudiantes de escuelas secundarias públicas del país con el objetivo de evitar la deserción escolar. (Foto: iStock)

​​La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió las reglas de operación para 2026 de la Beca Rita Cetina que se dirige a los estudiantes de educación secundaria de escuelas públicas del país, en las que se determinan las 10 causas en las que se daría de baja a los beneficiarios.

La Beca Rita Certina apoya a estudiantes de nivel secundaria con 1,900 pesos bimestrales y en el caso de los hogares con dos o más estudiantes en este nivel educativo, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de éstos.

En las reglas de operación del programa beca universal de educación Básica Rita Cetina para este ejercicio fiscal de 2026 se establecen como causas de baja las siguientes:

1. Defunción del beneficiario, a partir de que la Coordinación Nacional tenga conocimiento del fallecimiento.

2. Cuando el becario cumpla 18 (dieciocho) años.

3. Estudiantes en tercer grado secundaria. Cuando en el primer semestre del año el becario esté registrado en el padrón como inscrito en tercer grado de secundaria, la baja aplicará previo a la primera emisión del segundo semestre del ejercicio fiscal.

4. Cuando el/la becario/a de secundaria haya recibido la beca por treinta (30) meses de pago.

5. Renuncia voluntaria. Cuando la madre, padre o tutor del becario renuncie de manera voluntaria y explícita al Programa, dejando constancia de ello por escrito.

6. Duplicidad en el padrón. Cuando se detecte más de un registro de un mismo becario en el padrón.

7. Cuando se detecte duplicidad del becario con otras becas de manutención otorgadas por alguna dependencia.

8. Suspensión o baja escolar. Cuando la Autoridad educativa de los Estados y de la CDMX y/o la Autoridad escolar correspondiente informe que el/la becario/a suspendió o abandonó sus estudios.

9. Cuando la Coordinación Nacional detecte que ninguna de las niñas, niños o adolescentes de la familia inscritos en educación básica está en una escuela prioritaria o susceptible de atención.

10. Inconsistencias documentales. Cuando la Coordinación Nacional detecte que la documentación o información identificada no corresponde a la proporcionada con anterioridad o con fuentes oficiales.

“Las bajas aplicarán en el siguiente mantenimiento al padrón con relación a la emisión de apoyos, establecida en el Calendario de Pagos de la Coordinación Nacional”, detalla la SEP.

Actualmente, la beca otorga 1,900 pesos bimestrales por cada alumno que estudia en una escuela secundaria pública del país, y en el caso de los hogares con dos o más estudiantes en este nivel, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos en el año se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.

La beca Rita Cetina se extenderá a alumnos de primaria, cuyo registro inicia este lunes 2 de marzo y estará disponible hasta el jueves 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx , por lo que se debe tener a la mano la siguiente documentación:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Un número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Asimismo, deberán contar con la CURP del alumno o alumna y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel al que pertenece.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, prevé que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos beneficiarios de educación primaria sea entre junio y julio de 2026.

