¿Cómo descargar la CURP certificada 2026 gratis? Así se saca actualizada por Renapo

¿Qué pasa si mi CURP no está certificada?
Si entre los requisitos que te solicitan para cualquier tipo de trámite está la CURP certificada y no la llevas, seguramente no podrás concluirlo.
Los elementos que la Renapo estableció para hacer de este archivo un documento verificado y certificado son los siguientes:
- Logo oficial de la Secretaría de Gobernación
- Nuevo Formato utilizado únicamente por registros civiles.
- Clave Única de Registro de Población
- Claves de corrección y de certificación ante el Registro Civil.
- Leyenda de protección de datos.
El elemento más importante que comprueba la certificación es una leyenda que se encuentra en el documento en la parte inferior derecha, la cual debe decir “CURP certificada: verificada con el registro civil”.
Cómo sacar la CURP certificada
- Accede a la página: https://www.gob.mx/curp/
- Selecciona la opción de consulta: CURP o llenar con tus datos personales el formato.
- En ambas opciones debes dar clic en código de verificación y posteriormente dar clic en el botón “Buscar”.
- Al dar clic, aparecerán los datos de tu CURP con nombre completo y campos del Registro Civil.
- Después, te dará la opción de imprimir el documento oficial y de manera gratuita.
No puedo imprimir mi CURP, ¿qué hago?
Si el sitio web oficial https://www.gob.mx/curp/ no funciona debido a la gran cantidad de usuarios simultáneos, hay una alternativa para obtener tu CURP:
- Ve al sitio web: https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/renapo/inicio2020.jsp
- Haz clic en el apartado 'Ingresa los Datos para buscar tu CURP'. Se desplegará un nuevo menú.
- Ingresa todos los datos solicitados: Código de verificación (el código aleatorio de colores que se despliega en la parte superior), primer apellido, segundo apellido, nombre(s), sexo, fecha de nacimiento y entidad federativa de nacimiento.