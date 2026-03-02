Publicidad

México

Adiós, Beca Rita Cetina en marzo: si los beneficiarios no proporcionan el CCT, no habrá deposito

Si vas a registrarte en la Beca Rita Cetina, conoce qué es la CCT, dónde consultarla y qué requisitos debes reunir antes de que cierre el plazo.
lun 02 marzo 2026 11:34 AM
Las familias que ingresen al padrón de personas beneficiarias a partir de marzo de 2026, es decir, de nuevo ingreso, recibirán 2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado al momento de solicitar el apoyo. (Expansión|Gemini)

Empezó el registro para acceder a la Beca Rita Cetina, un programa dirigido a estudiantes de primaria y secundaria que busca otorgar apoyo económico a las familias para contribuir a que los alumnos continúen y concluyan sus estudios. El trámite, abierto durante marzo, exige cumplir con requisitos específicos; entre ellos, uno resulta indispensable para completar la solicitud: la CCT.

Contar con ese dato es necesario para avanzar en el registro. Si aún no sabes qué significa ni cómo obtenerlo, estos son los pasos establecidos para consultarlo y concluir el proceso correctamente.

¿Qué es el CCT y por qué lo piden en el registro?

CCT significa Clave de Centro de Trabajo, un código asignado a cada escuela en México, ya sea pública o privada, que permite identificar oficialmente a cada plantel dentro del sistema educativo.

Durante el registro de la Beca Rita Cetina, esta clave se solicita como parte de los datos obligatorios del estudiante, ya que vincula la solicitud con la institución educativa a la que pertenece.

¿Cómo consultar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela?

Localizar el CCT requiere realizar una búsqueda en la plataforma oficial. El procedimiento indicado es el siguiente:

1. Ingresa al sitio https://siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html

2. Escribe el nombre completo de la escuela.

3. Selecciona la entidad federativa correspondiente y confirmar el municipio.

4. Completa los datos solicitados del plantel.

5. Da clic en “buscar” para que el sistema muestre la Clave de Centro de Trabajo.

Una vez obtenida, esa información deberá capturarse durante el llenado del formulario de la beca.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Las familias que ingresen al padrón de personas beneficiarias a partir de marzo de 2026, es decir, de nuevo ingreso, recibirán 2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado al momento de solicitar el apoyo.

El monto se asigna de forma proporcional según el número de hijos inscritos:

1 estudiante de primaria: 2,500 pesos anuales.

2 estudiantes de primaria: 5,000 pesos anuales.

3 estudiantes de primaria: 7,500 pesos anuales.

¿Dónde se hace la solicitud y qué documentos se necesitan?

Para completar el registro se deben proporcionar datos y documentos tanto del adulto responsable como del estudiante.

De la madre, padre, tutora o tutor se requiere:

- CURP

- Número de celular

- Correo electrónico

- Identificación oficial digitalizada

- Comprobante de domicilio digitalizado

En el caso del alumno o alumna se solicita:

- CURP

- Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel

La solicitud formal debe hacerse en la página https://www.becaritacetina.gob.mx/

¿Hasta cuándo se puede realizar el registro?

El proceso para solicitar la Beca Rita Cetina está disponible del 2 al 19 de marzo de 2026. Después de esa fecha, el sistema dejará de recibir solicitudes correspondientes a este periodo.

