Adiós, Beca Rita Cetina en marzo: si los beneficiarios no proporcionan el CCT, no habrá deposito

¿Qué es el CCT y por qué lo piden en el registro?

CCT significa Clave de Centro de Trabajo, un código asignado a cada escuela en México, ya sea pública o privada, que permite identificar oficialmente a cada plantel dentro del sistema educativo.

Durante el registro de la Beca Rita Cetina, esta clave se solicita como parte de los datos obligatorios del estudiante, ya que vincula la solicitud con la institución educativa a la que pertenece.

¿Cómo consultar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela?

(Captura de pantalla.)

Localizar el CCT requiere realizar una búsqueda en la plataforma oficial. El procedimiento indicado es el siguiente:

1. Ingresa al sitio https://siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html

2. Escribe el nombre completo de la escuela.

3. Selecciona la entidad federativa correspondiente y confirmar el municipio.

4. Completa los datos solicitados del plantel.

5. Da clic en “buscar” para que el sistema muestre la Clave de Centro de Trabajo.

Una vez obtenida, esa información deberá capturarse durante el llenado del formulario de la beca.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Las familias que ingresen al padrón de personas beneficiarias a partir de marzo de 2026, es decir, de nuevo ingreso, recibirán 2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado al momento de solicitar el apoyo.