México

Estos son los documentos que debes tener para tramitar la beca RIta Cetina

En marzo arranca la solicitud de inscripción para ingresar a los beneficiarios de la beca Rita Cetina que este 2026 se amplía a estudiantes de primaria.
vie 27 febrero 2026 01:31 PM
Registro a la beca Rita Cetina para primaria 2026: los documentos que debes tener listos
Los documentos deben estar digitalizados porque el trámite se realiza en la plataforma nacional y a la cual se accede a través de la Llave MX. (Foto: iStock )

En marzo arrancan las solicitudes de inscripción a la beca Rita Cetina, por lo que los padres de familia y tutores deben alistar los documentos oficiales que solicita la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) como parte de los requisitos para realizar el trámite y con ello, se complete de manera exitosa la solicitud.

El gobierno federal amplía para este 2026 el apoyo a los estudiantes de primaria para que reciban 2,500 pesos anuales; el objetivo es que lo usen para la compra de uniformes y útiles escolares de acuerdo al grado que esté cursando el o la alumna de escuelas públicas del país.

Las asambleas informativas que encabezan los servidores de la nación en las escuelas primarias pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP), terminan este viernes 27 de febrero, por lo que el registro en la plataforma se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo en la plataforma que se habilitará para el trámite.

La CNBB explica que las familias de nuevo ingreso recibirán el pago de 2,500 pesos anuales por cada niño o niña inscrito en una escuela de educación pública del país; sin embargo, en caso de tener dos o hasta tres hijos en este mismo nivel educativo el monto aumentará hasta 7,500 pesos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para este programa federal .

La solicitud a la beca se realizará a través de la siguiente dirección electrónica: www.becaritacetina.gob.mx

Documentos para la beca Rita Cetina

De la madre, padre, tutora o tutor:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada
  • Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

En el caso de que se desconozca la clave de la escuela, se puede consultar en el siguiente enlace: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html

"Asegúrate de escribir correctamente tus datos y los de las y los estudiantes, ya que esta información se usa para el registro y la emisión de las tarjetas. Si hay errores, podría retrasarse la incorporación a la beca", recomienda la CNBB.

CURP certificada

La CNBB recomendó a los padres de familia y turores que revisen su CURP y la de sus hijos para que el documento esté certificado, por lo que deben tener la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil” en la parte inferior derecha.

"¡Si tu CURP no tiene esa leyenda, acude de inmediato a la oficina más cercana del Renapo o del Registro Civil y certifícala!", sugiere la dependencia federal.

Los elementos que el Registro Nacional de Población (Renapo) estableció para hacer de este archivo un documento verificado y certificado son los siguientes:

  • Nombre del documento
  • Logo oficial de la Secretaría de Gobernación
  • Nuevo Formato utilizado únicamente por registros civiles.
  • Clave Única de Registro de Población
  • Folio
  • Códigos QR
  • Claves de corrección y de certificación ante el Registro Civil.
  • Leyenda de protección de datos.

El elemento más importante que comprueba la certificación es una leyenda que se encuentra en el documento en la parte inferior derecha, la cual debe decir “CURP certificada: verificada con el registro civil”.

Llave MX

La SEP recuerda que el trámite se debe hacer en la siguiente página: https://www.becaritacetina.gob.mx/

Se debe ingresar con la Llave MX, en caso de no tenerla, la página redirige para sacarla y se deben hacer los siguientes pasos:

  • Ingresa tu CURP como madre, padre, tutora o tutor
  • Da clic en No soy un robot y luego en Continuar
  • Si tu CURP es correcta, se llenarán automáticamente tus datos personales
  • Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia
  • Da clic en Siguiente
  • Ahora, escribe tu teléfono celular y/o tu correo electrónico
  • Da clic en Siguiente

"Si no cuentas con un correo electrónico, puedes ingresar solo tu teléfono, pero te recomendamos crear uno, ya que es fundamental para que estemos en contacto contigo durante el proceso de solicitud a la beca", detalla la CNBB.

La SEP explica que tras la validación de datos y la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar entre junio y julio de 2026, por lo que se solicita estar atentos a los avisos que se darán en las escuelas públicas del país o a través de los canales oficiales de WhatsApp, puedes ubicarlos en el siguiente enlace: linktr.ee/CanalesBecasBienestar

