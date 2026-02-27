Las asambleas informativas que encabezan los servidores de la nación en las escuelas primarias pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP), terminan este viernes 27 de febrero, por lo que el registro en la plataforma se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo en la plataforma que se habilitará para el trámite.

La CNBB explica que las familias de nuevo ingreso recibirán el pago de 2,500 pesos anuales por cada niño o niña inscrito en una escuela de educación pública del país; sin embargo, en caso de tener dos o hasta tres hijos en este mismo nivel educativo el monto aumentará hasta 7,500 pesos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para este programa federal .

La solicitud a la beca se realizará a través de la siguiente dirección electrónica: www.becaritacetina.gob.mx

Documentos para la beca Rita Cetina

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT).

En el caso de que se desconozca la clave de la escuela, se puede consultar en el siguiente enlace: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html

"Asegúrate de escribir correctamente tus datos y los de las y los estudiantes, ya que esta información se usa para el registro y la emisión de las tarjetas. Si hay errores, podría retrasarse la incorporación a la beca", recomienda la CNBB.