CURP certificada
La CNBB recomendó a los padres de familia y turores que revisen su CURP y la de sus hijos para que el documento esté certificado, por lo que deben tener la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil” en la parte inferior derecha.
"¡Si tu CURP no tiene esa leyenda, acude de inmediato a la oficina más cercana del Renapo o del Registro Civil y certifícala!", sugiere la dependencia federal.
Los elementos que el Registro Nacional de Población (Renapo) estableció para hacer de este archivo un documento verificado y certificado son los siguientes:
- Logo oficial de la Secretaría de Gobernación
- Nuevo Formato utilizado únicamente por registros civiles.
- Clave Única de Registro de Población
- Claves de corrección y de certificación ante el Registro Civil.
- Leyenda de protección de datos.
El elemento más importante que comprueba la certificación es una leyenda que se encuentra en el documento en la parte inferior derecha, la cual debe decir “CURP certificada: verificada con el registro civil”.
Llave MX
La SEP recuerda que el trámite se debe hacer en la siguiente página: https://www.becaritacetina.gob.mx/
Se debe ingresar con la Llave MX, en caso de no tenerla, la página redirige para sacarla y se deben hacer los siguientes pasos:
- Ingresa tu CURP como madre, padre, tutora o tutor
- Da clic en No soy un robot y luego en Continuar
- Si tu CURP es correcta, se llenarán automáticamente tus datos personales
- Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia
- Da clic en Siguiente
- Ahora, escribe tu teléfono celular y/o tu correo electrónico
- Da clic en Siguiente
"Si no cuentas con un correo electrónico, puedes ingresar solo tu teléfono, pero te recomendamos crear uno, ya que es fundamental para que estemos en contacto contigo durante el proceso de solicitud a la beca", detalla la CNBB.