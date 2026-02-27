Los esfuerzos de México para aumentar la donación de órganos: solo 20% accede a un trasplante

Anualmente se realizan unos 6,100 trasplantes en promedio y la mitad son de córnea. Entonces pueden pasar años antes del trasplante o nunca concretarlo, al menos que los pacientes consigan a un familiar dispuesto a a donar.

Las donaciones en vida solo se pueden hacer de un riñón, de un segmento del hígado, pulmón, intestino o páncreas y de células madre sanguíneas para los trasplantes de médula ósea.

Consciente de este difícil panorama, la hermana menor de Karla le donó un riñón. Tras revisiones médicas para garantizar la seguridad, compatibilidad y salud de las dos, el trasplante se realizó en octubre de 2025 en el Centro Médico ABC.

“La medicina hizo posible el trasplante, pero el amor hizo posible mi segunda oportunidad”, comparte la joven de 37 años.

Los retos en la donación de órganos

Actualmente, la mitad de los trasplantes de riñón en México se logran gracias a las donaciones en vida. De otra manera, menos pacientes serían trasplantados.

“La demanda de trasplantes sigue superando la respuesta del sistema. Actualmente atendemos un 20% de la necesidad”, explica Rosa Erro, directora del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

Esto ocurre por la baja tasa de donación nacional, de apenas 4.3 órganos por millón de habitantes, que se mantiene sin cambios desde hace 10 años y por debajo de otros países.

También influye que en México perduran los mitos sobre la donación. La directora del Cenatra detalla que muchas personas aún creen que es real el tráfico de órganos. Pero ella lo niega categóricamente: para un trasplante se necesita infraestructura de alta especialidad y aséptico.