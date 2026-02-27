La Copa del Mundo llega al AIFA; recorrerá 10 ciudades mexicanas

Entre el 5 y 7 de marzo, la Copa del Mundo visitará Veracruz; del 9 al 10 de marzo, Chihuahua.

Querétaro tendrá el cetro entre el 11 y 12 de marzo; Monterrey, del 14 al 16 de marzo; Puebla, del 18 al 19 de marzo; Mérida del 21 al 22 de marzo.

La gira concluirá en la Ciudad de México, del 5 al 8 de junio, ya con el torneo iniciado.

México está preparado, dice De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente aseguró hoy que México está preparado y listo para recibir, con los brazos abiertos, a todos los visitantes y equipos de todas las latitudes que asistirán a la Copa Mundial de Futbol, teniendo certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y hospitalario.

El funcionario federal destacó que la Copa Mundial será una gran oportunidad para mostrarle nuevamente al mundo la grandeza de México y la estrecha colaboración que nos une con nuestros vecinos y socios de América del Norte.

De la Fuente dijo que este es un esfuerzo trinacional que va a permitir fortalecer la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida y coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización de la Copa del Mundo.

También dijo que más allá de ser un reconocimiento a la excelencia deportiva, el trofeo que recorrerá distintas ciudades del país conllevará un mensaje contundente: “un mensaje de unidad regional, un mensaje de fraternidad global, y un mensaje de inclusión social”.

Sheinbaum habla con Infantino

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su conversación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se acordó que una delegación de federación vendrá a México para revisar temas de seguridad y movilidad.

La llamada entre Sheinbaum e Infantino ocurrió a menos de una semana de que México se volviera noticia mundial por la violencia que desató el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

Desde principios de semana, Infantino dijo a la AFP que está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró el jefe del organismo en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó a los equipos participantes que tendrán todas las garantías de seguridad durante su estancia en México.

Durante la mañana, tarde y noche del miércoles 25 de febrero, autoridades federales desplegaron un mega operativo en La Corregidora de Querétaro para resguardar a los aficionados que asistieron al partido México-Islandia.

Se trató del primer evento masivo tras las horas violentas por la muerte de Oseguera Cervantes.

Entre los organismos que levantaron la voz sobre la seguridad en México está la Federación Portuguesa de Futbol y la Federación Boliviana de Futbol. La primera será la encargada de inaugurar contra la selección mexicana el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

México será por tercera vez en su historia sede de una Copa Mundial de Futbol. Ahora compartirá la localia con Estados Unidos y Canadá.