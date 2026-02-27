Cómo hacer la Llave MX para la beca Rita Cetina: guía práctica para sacarla y usarla en trámites

Publicidad

México

Cómo crear la cuenta Llave MX para la beca Rita Cetina paso a paso

El gobierno Federal apuesta por la digitalización en la mayoría de trámites a través de la Llave MX. Estos son los datos requeridos y el proceso a seguir para tener una cuenta.
vie 27 febrero 2026 01:46 PM
La Llave MX es una herramienta de identidad digital con la que el Gobierno Federal busca digitalizar la mayoría de trámites, evitar filas de los ciudadanos para que puedan acceder a diversos trámites, servicios públicos y programas sociales de forma remota. Hay una serie de datos que se requiere tener a la mano y pasos a seguir para crear una cuenta. Te decimos el paso a paso.

Lee: Documentos necesarios para la beca Rita Cetina de primaria

Datos que se solicitan para crear cuenta de Llave MX

Antes de ingresar a la página oficial para crear tu cuenta, se debe tener a la mano los siguientes datos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Código postal y nombre de la colonia de residencia

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Crear una contraseña de acceso con mínimo 8 caracteres y tener una mayúscula, una minúscula y un número. Es importante escribirla en una libreta en donde se recuerde que se anotó este dato.

Paso a paso para crear la cuenta Llave MX

1.- Ingresa en este enlace: Da clic en crear cuenta.

2.- Ingresa tu CURP

curp_llave_mx
Se debe tener a la mano la CURP de la persona que será titular de la Llave MX. (Foto: Captura de pantalla )

3.- Da clic en No soy un robot y luego en Continuar

ingreso-datos-no-soy-robot
Se debe colocar la CURP y constatar que no se es un robot. (Foto: Captura de pantalla https://www.llave.gob.mx/ )

4.- Si la CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales.

5.- Colocar el número del Código Postal y seleccionar la colonia. Da clic en Siguiente

codigo-postal-llave-mx
El código postal es uno de los datos que se solicitan al crear la cuenta. (Foto: Captura de pantalla https://www.gob.mx/ )

6.- Colocar los datos de contacto. Escribe tu número de teléfono celular o tu correo electrónico.

numero-celular-correo-llave-mx
El número de celular y el correo electrónico son datos requeridos para la creación de la Llave MX. (Foto: Captura de pantalla https://www.gob.mx/ )

7.- Crear una contraseña segura. Recuerda guardarla en un lugar seguro y que no olvides.

creacion-contrasena-llave-mx
Creación de la contraseña para acceder al sitio Lllave MX. (Foto: Captura de pantalla https://www.gob.mx/ )

8.- Se recomienda leer y dar clic en la casilla del Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y da clic en Finalizar.

aviso-privacidad-llave-mx
Leer y aceptar el aviso de privacidad es el último paso a realizar para la Llave MX. (Foto: Captura de pantalla https://www.gob.mx/ )

¿En qué trámites es necesaria la Llave MX?

  • Para tramitar la Beca Rita Cetina
  • Para tramitar la Beca Benito Juárez
  • Para tramitar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro
  • Corrección, obtención y aclaración de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción)
  • Sistema de Información de Incidentes y Accidentes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
  • Investigación de Mercado Abierta para la Compra Complementaria 2024
  • Investigación de Mercado Abierta para la Compra Consolidada 2025-2026
  • Registro de Proveedores con claves de Patente y Fuente Única de la Compra Consolidada.
  • Para tramitar el pasaporte.

¿Los extranjeros pueden tener Llave MX?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que los productores del campo y las costas ya pueden encontrar trámites como estos:

  • El Programa Nacional de Fertilizantes
  • Apoyo del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. Subcomponente de BIENPESCA
  • Permiso para la acuacultura de fomento

Además, las personas extranjeras que no cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP) sí pueden crear una cuenta con los siguientes datos:

  • Datos personales
  • Una identificación oficial en formato JPG, PNG o PDF

En la parte superior derecha hay la opción de elegir el idioma para hacer el registro y la navegación en la página.

extranjeros_llave_mx
Sí hay opción de que las personas extranjeras accedan a la página y creen una cuenta. (Foto: Captura de pantalla https://www.llave.gob.mx/ )

¿Es lo mismo la Llave MX y Llave CDMX?

No, la Llave CDMX es para 90 trámites hasta el momento el gobierno capitalino avaló, entre los que se encuentran:

  • Registro Mi Beca para Empezar
  • Trámites del Registro Civil
  • Servicios SEGIAGUA
  • Licencia para Conducir
  • Pagos a la Tesorería
  • Citas de verificación vehicular
