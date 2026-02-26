Eliminación del fuero queda fuera de la propuesta electoral de Sheinbaum

Este miércoles, durante la conferencia de prensa informó que aunque no está de acuerdo en mantener dicha protección, fue la Comisión Presidencial, la que decidió mantener el fuero sin cambios dentro de la propuesta.

Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de los diputados de Morena, uno de los personajes que ha impulsado la desaparición de esta figura desde al año pasado, calificó como “lamentable” que en la reforma no se toque esta figura.

“Pues lamentable que no hayan puesto la decisión de erradicar el fuero. Creo que una de las luchas más importantes que tenemos que dar es la lucha contra la impunidad, la lucha contra los privilegios. Es una vergüenza nacional seguir teniendo ese privilegio absurdo”, comentó el legislador.

Agregó que eliminar esta protección constitucional es un recamo ciudadano y una deuda histórica en la lucha contra la impunidad.

¿Qué es el fuero?

Es fuero es una protección constitucional que tienen los diputados y senadores con el fin de impedir que sean detenidos o juzgados por delitos. Esta inmunidad procesal surgió para proteger la libertad de expresión de los legisladores y así evitar que sufrieran de persecuciones políticas.

El retiro de esta protección es un acto exclusivo de la Cámara de Diputados. Es un proceso que puede durar semanas o hasta meses, pues va a depender de la disposición política de los legisladores. En algunos casos, las peticiones para retirar el fuero, quedan archivadas.

El proceso comienza cuando un ciudadano o el Ministerio Público solicita el retiro de esta protección de algún legislador que es investigado por un delito. El caso se estudia en la Sección Instructora y después pasa al pleno de la Cámara de Diputados.