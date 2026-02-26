EU acusa por narcoterrorismo a René Arzate García, "La Rana"; ofrece 5 mdd

La Fiscalía General de Estados Unidos en el Distrito Sur de California formalizó una acusación en contra de René Arzate García, “La Rana”, por su presunta participación en actividades vinculadas al Cártel de Sinaloa. Arzate se enfrenta a cargos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado en Baja California.
Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita dar con el paradero de La Rana, quien sería uno de los principales operadores de “La Mayiza”, una facción que mantiene un conflicto con los “Chapitos”, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, se busca a su hermano Alfonso Arzate García, “Aquiles”.