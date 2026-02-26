Publicidad

México

EU acusa por narcoterrorismo a René Arzate García, "La Rana"; ofrece 5 mdd

De acuerdo con las autoridades, "La Rana" ha controlado el tráfico de drogas en Tijuana por más de 15 años.
jue 26 febrero 2026 03:16 PM
La Fiscalía General de Estados Unidos en el Distrito Sur de California formalizó una acusación en contra de René Arzate García, “La Rana”, por su presunta participación en actividades vinculadas al Cártel de Sinaloa. Arzate se enfrenta a cargos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado en Baja California.

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita dar con el paradero de La Rana, quien sería uno de los principales operadores de “La Mayiza”, una facción que mantiene un conflicto con los “Chapitos”, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, se busca a su hermano Alfonso Arzate García, “Aquiles”.

El fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, acompañado de agentes del FBI, la DEA y del Departamento de Estado, informó sobre la acusación este jueves. De acuerdo con las investigaciones, los hermanos Arzate operan como figuras clave del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana desde 2014, controlando el corredor de drogas hacia Estados Unidos.

Gordon describió a “La Rana” como "lugarteniente de alto rango y extremadamente violento", responsable de imponer su dominio en Tijuana durante más de 15 años. La acusación actual amplía las imputaciones previas de narcotráfico, añadiendo cargos por narcoterrorismo.

En su rol dentro de “La Mayiza”, “La Rana” es vinculado con los enfrentamientos que esta facción sostiene en contra de “Los Chapitos, quienes controlan una parte importante del Cártel de Sinaloa. Arzate es señalado como proveedor de sicarios, armas y recursos financieros para apoyar a los seguidores de “El Mayo” Zambada.

Además, en septiembre del año pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó a los hermanos Arzate en una lista de individuos vinculados con el Cártel de Sinaloa y con actos de corrupción en Baja California.

La OFAC detalló que los hermanos utilizaron la influencia de Candelario Arcega, un operador político, para obtener control sobre el gobierno municipal de Rosarito, particularmente durante la gestión de la diputada Hilda Araceli Brown entre 2021 y 2024.

