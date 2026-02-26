EU acusa por narcoterrorismo a René Arzate García, "La Rana"; ofrece 5 mdd

El fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, acompañado de agentes del FBI, la DEA y del Departamento de Estado, informó sobre la acusación este jueves. De acuerdo con las investigaciones, los hermanos Arzate operan como figuras clave del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana desde 2014, controlando el corredor de drogas hacia Estados Unidos.

Gordon describió a “La Rana” como "lugarteniente de alto rango y extremadamente violento", responsable de imponer su dominio en Tijuana durante más de 15 años. La acusación actual amplía las imputaciones previas de narcotráfico, añadiendo cargos por narcoterrorismo.

En su rol dentro de “La Mayiza”, “La Rana” es vinculado con los enfrentamientos que esta facción sostiene en contra de “Los Chapitos, quienes controlan una parte importante del Cártel de Sinaloa. Arzate es señalado como proveedor de sicarios, armas y recursos financieros para apoyar a los seguidores de “El Mayo” Zambada.