Morena espera que aliados acompañen reforma electoral... después definirá política de alianzas

Aunque formalmente hasta el próximo lunes llegará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma en materia electoral, su aprobación no será sencilla. Morena, PT y PVEM tienen los votos necesarios para modificar la Constitución, sin embargo, en la coalición hay quienes han manifestado que no la acompañarán.

En particular a los aliados no les convencen temas como la disminución del financiamiento público y la modificación en la figura de plurinominales.

La Reforma Electoral de la Presidenta @Claudiashein responde al pueblo de México y a los principios que siempre ha defendido nuestro Movimiento.



1️⃣ Voto directo para todos, incluidos los mexicanos en el extranjero.

2️⃣ Reducción de 25 por ciento al costo de las elecciones.

3️⃣… pic.twitter.com/08vDGxgRkI — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 26, 2026

En conferencia de prensa, Alcalde Luján defendió los 10 puntos de la iniciativa de reforma que el miércoles presentó la presidenta de México y dijo que una demanda de los ciudadanos es acabar con el “dedazo, acabar con los privilegios de las cúpulas partidistas y regresar el poder al pueblo”.

“Yo creo que hay muchas y muchos legisladores que tienen claro que esta propuesta de la presidenta responde a una exigencia del pueblo de México y la van a acompañar”, dijo.

El 7 de marzo, Morena definirá reglas para elegir candidaturas

Rumbo a la elección de 2027, la presidenta anunció que el próximo 7 de marzo se realizará una sesión extraordinaria en la que se aprobarán las reglas del proceso interno para elegir candidatos a la elección federal de 2027.

“En el Consejo entre otras cosas, vamos de las definiciones, las reglas que se van a establecer para definir a nuestros futuros candidatos en el 27, cuáles son las reglas y cuáles son los tiempos también y las tareas que van a asumir quienes quieran participar”, informó.