Morena espera que aliados acompañen reforma electoral... después definirá política de alianzas

Ante la posibilidad de que la alianza con el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista se rompa rumbo a 2027, Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, pidió esperar a saber si los aliados acompañan la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum para definir el futuro de la coalición.
“Vamos a esperar a ver que se dé la discusión en el Congreso y vamos a esperar a ver qué definen partidos aliados. Nosotros esperamos que acompañen la propuesta de la presidenta porque es la propuesta del pueblo en México y porque hubo un compromiso de estas reformas, entonces nosotros esperamos que acompañe la reforma de la presidenta pero vamos a esperar hasta que lleguen esos tiempos y ya luego definiremos”, afirmó este jueves.