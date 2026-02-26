Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Morena espera que aliados acompañen reforma electoral... después definirá política de alianzas

La presidenta de Morena, Luis María Alcalde, aseguró que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum responde a exigencias de los mexicanos.
jue 26 febrero 2026 03:03 PM
Luisa-maria-alcalde-reforma-electoral.jpeg
Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, manifestó su confianza porque los legisladores de la coalición apoyen la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Morena.)

Ante la posibilidad de que la alianza con el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista se rompa rumbo a 2027, Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, pidió esperar a saber si los aliados acompañan la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum para definir el futuro de la coalición.

“Vamos a esperar a ver que se dé la discusión en el Congreso y vamos a esperar a ver qué definen partidos aliados. Nosotros esperamos que acompañen la propuesta de la presidenta porque es la propuesta del pueblo en México y porque hubo un compromiso de estas reformas, entonces nosotros esperamos que acompañe la reforma de la presidenta pero vamos a esperar hasta que lleguen esos tiempos y ya luego definiremos”, afirmó este jueves.

Publicidad

Aunque formalmente hasta el próximo lunes llegará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma en materia electoral, su aprobación no será sencilla. Morena, PT y PVEM tienen los votos necesarios para modificar la Constitución, sin embargo, en la coalición hay quienes han manifestado que no la acompañarán.

Te recomendamos:

morena quiere controlar al INE
Congreso

Oposición alerta: Morena quiere controlar al INE con reforma electoral

En particular a los aliados no les convencen temas como la disminución del financiamiento público y la modificación en la figura de plurinominales.

En conferencia de prensa, Alcalde Luján defendió los 10 puntos de la iniciativa de reforma que el miércoles presentó la presidenta de México y dijo que una demanda de los ciudadanos es acabar con el “dedazo, acabar con los privilegios de las cúpulas partidistas y regresar el poder al pueblo”.

“Yo creo que hay muchas y muchos legisladores que tienen claro que esta propuesta de la presidenta responde a una exigencia del pueblo de México y la van a acompañar”, dijo.

El 7 de marzo, Morena definirá reglas para elegir candidaturas

Rumbo a la elección de 2027, la presidenta anunció que el próximo 7 de marzo se realizará una sesión extraordinaria en la que se aprobarán las reglas del proceso interno para elegir candidatos a la elección federal de 2027.

“En el Consejo entre otras cosas, vamos de las definiciones, las reglas que se van a establecer para definir a nuestros futuros candidatos en el 27, cuáles son las reglas y cuáles son los tiempos también y las tareas que van a asumir quienes quieran participar”, informó.

Publicidad

Así como el senador Adán Augusto López se asumió la operación territorial de la IV circunscripción, Alcalde dijo que se está convocando a otros morenistas para la misma tarea.

“Varios compañeros y compañeras legisladores van a estar ayudando, todavía no tiene los nombramientos por eso no los comparto, pero la idea es que sí que haya un acompañamiento y fortalecimiento de nuestros legisladores. No es nuevo eso siempre lo hemos hecho que es que nos ayuden con diferentes tareas territoriales y también para ir generando”, explicó.

Publicidad

Tags

Morena Reforma electoral Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad