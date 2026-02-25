Militares caídos en operativo contra 'Mencho' son homenajeados en el México-Islandia

Operativo en Querétaro

Autoridades federales y estatales desplegaron un mega operativo para resguardar a los aficionados que asistieron al partido entre las selecciones de México e Islandia en Querétaro, a unas horas de la jornada de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera y a unos meses de que se lleve a cabo la Copa Mundial de Norteamérica.

El gobernador Mauricio Kuri anunció que las acciones enfocadas a los alrededores del Estadio La Corregidora tuvieron el objetivo de cuidar a las familias.

El juego entre México e Islandia fue uno de los últimos encuentros que tendrá la selección antes de que se defina su lista de elementos para el Mundial, el cual arrancará en la Ciudad de México el 6 de junio.

''Nuestro estado mantiene su vida normal, refrendándonos como una sociedad de respeto, ley y unión entre sociedad y gobierno'', dijo Kuri tras la violencia que alcanzó a Querétaro durante el fin de semana.

Las clases en todos los niveles se reanudaron durante las primeras horas del martes 24 de febrero. Las actividades económicas reiniciaron también tras horas de incertidumbre.

El operativo de seguridad para esta noche estuvo basado en seis anillos de seguridad, en los cuales se revisará a toda persona que se aproximara al Estadio La Corregidora.