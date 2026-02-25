Publicidad

México

Tres días después de muerte del 'Mencho', Gobierno de Trump levanta restricciones para su personal en México

El cierre de carreteras y la cancelación de vuelos provocó que el Gobierno de Donald Trump alertara el fin de semana a sus funcionarios en la Embajada y consulados.
mié 25 febrero 2026 07:27 PM
Sheinbaum Sorteo Mundial.jpg
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se alistan para recibir la Copa del Mundo. (Foto: Presidencia)

El Gobierno de Donald Trump levantó todas las restricciones a su personal relacionadas con la violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

De acuerdo con información oficial, la Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México funcionan con normalidad.

''No tenemos informes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales'', indicó la Embajada de Estados Unidos al finalizar las restricciones.

''Los ciudadanos estadounidenses en México deberían reanudar los niveles estándar de precaución'', añadió.

Las restricciones eran en mayor medida sobre la movilidad de los funcionarios en territorio mexicano, además de pedirles no acercarse a zonas de riesgo.

El embajador Ronald Johnson reconoció esta semana a la presidenta Claudia Sheinbaum por la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después del operativo contra el Cártel Jalisco.

El funcionario destacó que este fue un duro golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que perjudican a nuestras comunidades.

''El pueblo mexicano puede enorgullecerse de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad. Debemos mantener esa misma determinación'', dijo.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que murieron durante el operativo contra 'Mencho'.

