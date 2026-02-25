Tres días después de muerte del 'Mencho', Gobierno de Trump levanta restricciones para su personal en México

''No tenemos informes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales'', indicó la Embajada de Estados Unidos al finalizar las restricciones.
''Los ciudadanos estadounidenses en México deberían reanudar los niveles estándar de precaución'', añadió.
Las restricciones eran en mayor medida sobre la movilidad de los funcionarios en territorio mexicano, además de pedirles no acercarse a zonas de riesgo.
El embajador Ronald Johnson reconoció esta semana a la presidenta Claudia Sheinbaum por la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después del operativo contra el Cártel Jalisco.