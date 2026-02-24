Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Ocho estados arrancan restauración ambiental en 9.2 millones de hectáreas en el occidente de México

El proyecto cubrirá el 61 % del Corredor Biocultural del Centro Occidente, restaurando ecosistemas estratégicos y fortaleciendo medios de vida sostenibles.
mar 24 febrero 2026 01:16 PM
restauración ambiental mexico
El proyecto “Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenibles en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM)” avanza en su implementación territorial con la consolidación de acuerdos técnicos y la definición de prioridades estratégicas para su ejecución en campo. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro)

Los gobiernos de ocho entidades del país iniciaron este lunes la implementación territorial del proyecto de “Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenibles en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM)”, que abarcará 9.2 millones de hectáreas.

Esta iniciativa busca recuperar ecosistemas estratégicos, fortalecer medios de vida rurales y reducir presiones ambientales en una de las regiones con mayor relevancia ecológica y productiva del país.

Publicidad

El proyecto forma parte de una estrategia interestatal que involucra a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas y este lunes, en conjunto se consolidaron los acuerdos operativos y definieron las prioridades estratégicas para su ejecución en campo.

Estas entidades integran el Corredor Biocultural del Centro Occidente que abarca aproximadamente 15 millones de hectáreas, de ellas, el 36 % se considera prioritario para la conservación, en un contexto marcado por presión ambiental creciente y estrés hídrico.

Lee más:

perfect day mahahual
México

Perfect Day México: empresa promete restauración ambiental ante críticas por remoción de manglar

La intervención contempla la restauración directa de 150,000 hectáreas de ecosistemas, el impulso de prácticas de manejo sostenible en 120,000 hectáreas y la incorporación de 30,000 hectáreas adicionales a esquemas voluntarios de conservación.

Además, se estima que las acciones permitirán mitigar alrededor de 8.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, con lo cual se contribuye a los compromisos climáticos del país.

El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia implementadora y el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima como entidad ejecutora.

Publicidad

Este esquema representa un precedente al tratarse del primer proyecto del GEF implementado en México por una institución de carácter subnacional.

Durante las reuniones del Comité Directivo y del Grupo Técnico Operativo, así como en el taller de arranque realizado en Aguascalientes, autoridades y especialistas definieron prioridades territoriales, mecanismos de coordinación y líneas de acción para llevar las metas del proyecto a escala regional.

Te puede interesar:

Hidalgo ya no resiste más contaminación: por qué el parque de reciclaje despertó alarma entre la población
México

Comunidades frenan proyecto de reciclaje en Hidalgo: “No era justicia ambiental”

La estrategia se basa en un enfoque de gestión integrada del paisaje, que articula la restauración ecológica con actividades productivas como el aguacate y el agave. El modelo busca incorporar criterios de sostenibilidad, trazabilidad ambiental, financiamiento innovador y soluciones basadas en la naturaleza para equilibrar conservación y desarrollo económico.

Publicidad

Se prevé que alrededor de 150,000 personas se beneficien directamente, incluidas comunidades indígenas wixárikas, otomíes, purépechas y nahuas.

Con una duración estimada de cinco años, la iniciativa pretende consolidar un modelo replicable de restauración biocultural en México, alineado con metas internacionales de conservación de la biodiversidad y con las políticas nacionales de restauración ambiental.

Tags

Medio ambiente Organización de las Naciones Unidas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad