Ocho estados arrancan restauración ambiental en 9.2 millones de hectáreas en el occidente de México

El proyecto forma parte de una estrategia interestatal que involucra a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas y este lunes, en conjunto se consolidaron los acuerdos operativos y definieron las prioridades estratégicas para su ejecución en campo.

Estas entidades integran el Corredor Biocultural del Centro Occidente que abarca aproximadamente 15 millones de hectáreas, de ellas, el 36 % se considera prioritario para la conservación, en un contexto marcado por presión ambiental creciente y estrés hídrico.

La intervención contempla la restauración directa de 150,000 hectáreas de ecosistemas, el impulso de prácticas de manejo sostenible en 120,000 hectáreas y la incorporación de 30,000 hectáreas adicionales a esquemas voluntarios de conservación.

Además, se estima que las acciones permitirán mitigar alrededor de 8.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, con lo cual se contribuye a los compromisos climáticos del país.

El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia implementadora y el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima como entidad ejecutora.