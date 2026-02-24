Jalisco desactiva Código Rojo tras ola violenta por muerte del "Mencho"; Mesa de Seguridad permanece

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se levantó el Código Rojo que se activó tras la serie de hechos violentos ocurridos tras la muerte de “El Mencho”. No obstante, afirmó que las autoridades permanecen en alerta. Lemus reveló que, aunque se levanta el estado de alerta, se mantendrá la mesa de seguridad entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Jalisco desactiva Código Rojo tras ola violenta por muerte de “El Mencho”; Mesa de Seguridad permanece
“Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco. Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse”, escribió en redes sociales.
El mandatario afirmó que el protocolo de coordinación entre las fuerzas de seguridad seguirá activo para mantener presencia en todo el estado, en especial en las carreteras federales y estatales.
Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco.
Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse.
Hemos acordado mantener activo el protocolo…
Más de 100 marines llegan a Puerto Vallarta
Mientras tanto, la Secretaría de Marina (Semar) envió 103 elementos de Infantería de Marina a Puerto Vallarta, quienes llegaron a bordo del buque ARM Usumacinta (A-412).
El personal naval, acompañado de vehículos tipo pick up, desembarcó en el muelle número 3 de la ASIPONA Vallarta, donde se unió a las tareas de vigilancia y apoyo a las fuerzas de seguridad pública local.
Este despliegue tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la zona y garantizar la tranquilidad de los habitantes y turistas en la ciudad.
El buque Usumacinta, que forma parte de la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, con base en Manzanillo, es una embarcación con capacidad para transportar hasta dos compañías de Infantería de Marina, su equipo táctico, 18 vehículos de asalto anfibio y hasta 2,000toneladas de carga.
Además, cuenta con una cubierta para operar helicópteros, lo que le permite brindar un soporte logístico y aéreo adicional en las operaciones.
Por su parte, la Décima Segunda Zona Naval reforzó sus patrullajes en la región, desplegando personal y recursos como embarcaciones, aeronaves y vehículos para realizar patrullajes marítimos, aéreos y terrestres.
La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, provocó una jornada de violencia en distintas regiones de México, con un saldo preliminar de al menos 58 personas muertas, 15 elementos de seguridad heridos y 70 detenidos, además de bloqueos carreteros, incendios y ataques en contra de autoridades.
Según el reporte oficial de este lunes 23 de febrero, las agresiones incluyeron 85 bloqueos en carreteras federales en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La mayor concentración se registró en Jalisco, con 18 cierres de vías.
En total se documentaron 27 ataques directos en contra de las autoridades. El secretario Omar García Harfuch detalló que en Jalisco murieron 27 elementos de seguridad:
- 25 elementos de la Guardia Nacional
- un custodio
- un integrante de la fiscalía estatal
Además, una mujer civil perdió la vida en los hechos. En esos enfrentamientos también fallecieron 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.