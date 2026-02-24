Jalisco desactiva Código Rojo tras ola violenta por muerte del "Mencho"; Mesa de Seguridad permanece

“Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco. Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse”, escribió en redes sociales.

El mandatario afirmó que el protocolo de coordinación entre las fuerzas de seguridad seguirá activo para mantener presencia en todo el estado, en especial en las carreteras federales y estatales.

Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco.



Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse.



Hemos acordado mantener activo el protocolo… pic.twitter.com/GVCEwEpnvX — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

Más de 100 marines llegan a Puerto Vallarta

Mientras tanto, la Secretaría de Marina (Semar) envió 103 elementos de Infantería de Marina a Puerto Vallarta, quienes llegaron a bordo del buque ARM Usumacinta (A-412).

El personal naval, acompañado de vehículos tipo pick up, desembarcó en el muelle número 3 de la ASIPONA Vallarta, donde se unió a las tareas de vigilancia y apoyo a las fuerzas de seguridad pública local.

Este despliegue tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la zona y garantizar la tranquilidad de los habitantes y turistas en la ciudad.

El buque Usumacinta, que forma parte de la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, con base en Manzanillo, es una embarcación con capacidad para transportar hasta dos compañías de Infantería de Marina, su equipo táctico, 18 vehículos de asalto anfibio y hasta 2,000toneladas de carga.

Además, cuenta con una cubierta para operar helicópteros, lo que le permite brindar un soporte logístico y aéreo adicional en las operaciones.

Por su parte, la Décima Segunda Zona Naval reforzó sus patrullajes en la región, desplegando personal y recursos como embarcaciones, aeronaves y vehículos para realizar patrullajes marítimos, aéreos y terrestres.