México

Con Sheinbaum, se autoriza el ingreso de 197 militares y marines de EU para adiestramiento

El viernes 27 de febrero ingresarán al país 12 elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos.
mar 24 febrero 2026 04:26 PM
Los ingresos de marines y militares realizados durante el actual gobierno han sido principalmente para actividades de adiestramiento. Imagen ilustrativa tomada de Facebook Marine Corps)

Durante los primeros 16 meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se autorizó el ingreso de 197 militares y marines estadounidenses al país para actividades de adiestramiento.

La entrada de los elementos estadounidenses en la actual administración se da en medio de las presiones del presidente Donald Trump para reforzar las acciones en materia de seguridad y combate al narcotráfico y contrasta con lo que sucedió en el mismo periodo de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, en los que no se realizó ninguna de estas entradas.

En una revisión realizada por Expansión Política en el portal del Senado y al Diario Oficial de la Federación (DOF) se detectó que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron durante sus primeros 16 meses, ocho salidas del mandatario federal a diversos países para realizar giras de trabajo.

Con Enrique Peña Nieto, durante ese periodo, se registró la salida de 11 elementos del Ejército, para participar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corozal, Belice, en conjunto con las autoridades de ese país, así como de la Armada de México para visitar a la Basa Naval “ARC Bolívar” en Colombia.

En tanto, durante el mismo lapso del gobierno de López Obrador se registraron cuatro salidas de la Armada de México. Una fue de 257 elementos para participar en el crucero de instrucción “Europa del Norte 2019”, entre marzo y noviembre de ese año. Asimismo se autorizó su participación en un acto conmemorativo, en Tabasco.

Los ingresos con Sheinbaum

La primera petición presentada durante la actual administración data del 27 de enero de 2025. Desde entonces se ha reportado el ingreso de 185 marines y militares para labores de adiestramiento en los estados de Chihuahua, Campeche, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo.

El último ingreso se dio el pasado 16 de febrero. Según reportaron medios locales, los 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s de la Marina de EU llegaron a a bordo de una aeronave Hércules C130, al estado de Campeche.

Los marines llevarán a cabo actividades de adiestramiento en las instalaciones de la Marina, ubicadas en San Luis Carpizo, Campeche y en el Sector Naval de Ciudad del Carmen, hasta el mes de abril.

La última solicitud aprobada en el Senado –cuya publicación en el DOF está pendiente– corresponde al ingreso de 12 elementos de del 7/o Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos, para participar en el evento “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, el cual se realizará del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

Esto implica una estancia de cinco meses, que es el periodo más grande en comparación con el resto de los ingresos autorizados.

Estas capacitaciones se realizarán en el Estado de México, en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en Temamatla y en el Centro de Adiestramiento Regional de la Región Militar de San Miguel de los Jagüeyes. También realizarán actividades en la Base Aérea Militar No. 4, con sede en la isla de Cozumel, en Quintana Roo.

Durante la autorización de esta solicitud, el 17 de febrero pasado, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, pidió considerar el contexto actual en relación con el gobierno estadounidense para entender los alcances de este tipo de operaciones.

Entidades clave para el crimen

De acuerdo con reportes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) dos de las cinco entidades que cuentan con presencia militar de ese país juegan un rol clave para la actividad criminal.

Una de ellas es Chihuahua, cuya importancia radica en que se ubica cerca de la frontera norte, por lo que es una zona importante para el envío de droga, el tráfico de armas y de migrantes.

Según datos de la agencia, las autoridades estadounidenses realizan el mayor número de incautaciones de drogas en la frontera con Sonora y Chihuahua, un estado en el que se reporta la presencia de los cárteles de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.

La otra entidad señalada por la DEA es Veracruz, cuyo puesto es considerado como indispensable para el envío de drogas a otros países y para la importación de precursores químicos que sirve en la producción de estupefacientes sintéticos.

