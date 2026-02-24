En una revisión realizada por Expansión Política en el portal del Senado y al Diario Oficial de la Federación (DOF) se detectó que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron durante sus primeros 16 meses, ocho salidas del mandatario federal a diversos países para realizar giras de trabajo.

Con Enrique Peña Nieto, durante ese periodo, se registró la salida de 11 elementos del Ejército, para participar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corozal, Belice, en conjunto con las autoridades de ese país, así como de la Armada de México para visitar a la Basa Naval “ARC Bolívar” en Colombia.

En tanto, durante el mismo lapso del gobierno de López Obrador se registraron cuatro salidas de la Armada de México. Una fue de 257 elementos para participar en el crucero de instrucción “Europa del Norte 2019”, entre marzo y noviembre de ese año. Asimismo se autorizó su participación en un acto conmemorativo, en Tabasco.

Los ingresos con Sheinbaum

La primera petición presentada durante la actual administración data del 27 de enero de 2025. Desde entonces se ha reportado el ingreso de 185 marines y militares para labores de adiestramiento en los estados de Chihuahua, Campeche, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo.

El último ingreso se dio el pasado 16 de febrero. Según reportaron medios locales, los 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL’s de la Marina de EU llegaron a a bordo de una aeronave Hércules C130, al estado de Campeche.