El recorrido que se volvió una espera sin salida

Grupos que llegaron en camiones de excursión entraron al parque desde temprano, como ocurre en los recorridos programados de fin de semana. Mientras avanzaban por las áreas del zoológico, en la ciudad comenzaron los bloqueos y se activaron medidas de emergencia, lo que cerró las salidas habituales del recinto.

Conforme avanzó la jornada, el acceso se suspendió para nuevas visitas y el grupo quedó concentrado dentro del complejo, a la espera de que se restablecieran condiciones para reanudar su traslado.

De dónde venían y quiénes quedaron dentro

Las personas resguardadas llegaron desde Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán. El grupo incluye familias completas, con menores de edad, personas adultas y adultos mayores que formaban parte del mismo itinerario de viaje.

De acuerdo con N+, dentro del recinto permanecieron resguardadas alrededor de 1,200 personas.

Coordinación institucional para atender a los visitantes

La administración del zoológico activó un esquema de coordinación con autoridades municipales y del gobierno estatal para mantener a las personas dentro del recinto sin exponerlas a traslados durante el despliegue de seguridad.