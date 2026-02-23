Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Turistas quedan atrapados en el zoológico de Guadalajara tras la ola de violencia por captura de 'El Mencho'

La suspensión de salidas obligó a reorganizar traslados y atención médica en el Zoológico de Guadalajara, tras la violencia desatada por la captura de Nemesio Oseguera.
lun 23 febrero 2026 02:17 PM
turistas-quedan-atrapados-en-el-zoologico-de-guadalajara
Las personas resguardadas llegaron desde Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán. (Gobierno de Guadalajara)

Lo que comenzó como una visita de fin de semana al Zoológico de Guadalajara terminó marcado por la violencia que siguió a la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho' , hecho que activó el código rojo en Jalisco y alteró por completo la rutina de la ciudad.

Con los bloqueos y el despliegue de seguridad en distintos puntos, el recinto suspendió el acceso al público en general y cerró sus puertas hasta nuevo aviso, lo que cambió el curso de la jornada para quienes ya se encontraban dentro.

Publicidad

El recorrido que se volvió una espera sin salida

Grupos que llegaron en camiones de excursión entraron al parque desde temprano, como ocurre en los recorridos programados de fin de semana. Mientras avanzaban por las áreas del zoológico, en la ciudad comenzaron los bloqueos y se activaron medidas de emergencia, lo que cerró las salidas habituales del recinto.

Conforme avanzó la jornada, el acceso se suspendió para nuevas visitas y el grupo quedó concentrado dentro del complejo, a la espera de que se restablecieran condiciones para reanudar su traslado.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”
México

¿Quién era el Mencho? Biografía de Nemesio Oseguera Cervantes, el dealer que se convirtió en jefe del CJNG

De dónde venían y quiénes quedaron dentro

Las personas resguardadas llegaron desde Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán. El grupo incluye familias completas, con menores de edad, personas adultas y adultos mayores que formaban parte del mismo itinerario de viaje.

De acuerdo con N+, dentro del recinto permanecieron resguardadas alrededor de 1,200 personas.

Coordinación institucional para atender a los visitantes

La administración del zoológico activó un esquema de coordinación con autoridades municipales y del gobierno estatal para mantener a las personas dentro del recinto sin exponerlas a traslados durante el despliegue de seguridad.

Publicidad

Durante la espera, se habilitó atención médica en sitio y se distribuyeron insumos básicos conforme a las necesidades de cada grupo, incluidos alimentos, agua, cobijas, fórmula para bebés y pañales. Al no contar con espacios acondicionados como albergue, los visitantes pasaron la noche dentro de sus autobuses en el estacionamiento, bajo resguardo de corporaciones de seguridad y personal del propio parque.

Hasta las 14:00 horas, el Gobierno de Guadalajara no ha emitido actualizaciones sobre estos casos; sin embargo, medios locales aseguran que los asistentes ya están saliendo de las instalaciones del zoológico.

Publicidad

Tags

Nemesio Oseguera, el "Mencho" Inseguridad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad