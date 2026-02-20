Tras pleito de Grupo Salinas con el SAT, la SCJN debe resolver disputa con Movistar por deuda de 4,442 mdp

La disputa con Movistar

La disputa con Movistar data de 2014, cuando Pegaso PCS y Movistar decidieron fusionarse. La sociedad que conforman intentó contabilizar como deducción fiscal al rededor de 9,000 millones de pesos, que fueron gastados como resultado de esta unión.

La autoridad fiscal rechazó la petición, bajo el argumento de que dichos gastos eran deducibles y determinó un crédito fiscal por 4,442 millones de pesos, en 2019.

En 2022 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó el crédito al consorcio español, pero en 2023 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fallo a favor de la empresa y declaró la nulidad del crédito fiscal. Posteriormente, Hacienda llevó el caso a la Corte.

El máximo tribunal de justicia tenía contemplado discutir este amparo directo en revisión 1172/2025 el 8 de enero, el cual está en manos del ministro Irving Espinosa Betanzo. El proyecto de sentencia se retiró de último minuto.

Aunque en el reglamento de la Corte que debe subir este proyecto en no más de un mes, hasta ahora no se tiene alguna fecha exacta para discutirse.

“Retirado el asunto, se volverá a listar en un plazo que no excederá de 30 días naturales”, indica el Artículo 19, segundo párrafo del reglamento de sesiones del Pleno.

En este caso, la Corte tiene tres opciones: primera, confirmar que Movistar pague el crédito fiscal; segunda, modificar la sentencia recurrida y regresarla al juzgado para que sea este el que dicte la sentencia conforme a los parámetros que señalen los ministros o la Corte; y tercera, declarar su improcedencia y que ya no se vaya al fondo del caso.