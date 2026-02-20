Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Corte debe resolver crédito fiscal de 4,442 millones de Movistar

La Suprema Corte tenía agendado el asunto el 8 de enero, pero el proyecto de sentencia se retiró de último minuto.
vie 20 febrero 2026 10:27 AM
Tras pleito de Grupo Salinas con el SAT, la SCJN debe resolver disputa con Movistar por deuda de 4,442 mdp
La Suprema Corte deberá fallar sobre los litigios fiscales antes del 1 de marzo. (Foto: SCJN/Cuartoscuro)

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las deudas fiscales de Grupo Salinas, el máximo tribunal avanza a contrarreloj en la resolución de litigios fiscales. Entre los conflictos a resolver está uno de la empresa Telefónica Movistar a la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le reclama un adeudo de 4,442 millones de pesos.

Este caso se encuentra entre un cúmulo de cerca de 50 expedientes que la Corte heredó de la pasada administración y que deberá resolver antes de marzo, en estos se incluyen a empresas de electrónicos, automotrices y maquiladoras. Además, se da en el contexto de la salida de la empresa de telefonía del país.

Publicidad

La disputa con Movistar

La disputa con Movistar data de 2014, cuando Pegaso PCS y Movistar decidieron fusionarse. La sociedad que conforman intentó contabilizar como deducción fiscal al rededor de 9,000 millones de pesos, que fueron gastados como resultado de esta unión.

La autoridad fiscal rechazó la petición, bajo el argumento de que dichos gastos eran deducibles y determinó un crédito fiscal por 4,442 millones de pesos, en 2019.

En 2022 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó el crédito al consorcio español, pero en 2023 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fallo a favor de la empresa y declaró la nulidad del crédito fiscal. Posteriormente, Hacienda llevó el caso a la Corte.

SAT gana más juicios fiscales gracias a la SCJN: vence a contribuyentes y se lleva más de 80% del dinero
Economía

El SAT se impone en los tribunales y recupera 80% del dinero en disputa

El máximo tribunal de justicia tenía contemplado discutir este amparo directo en revisión 1172/2025 el 8 de enero, el cual está en manos del ministro Irving Espinosa Betanzo. El proyecto de sentencia se retiró de último minuto.

Aunque en el reglamento de la Corte que debe subir este proyecto en no más de un mes, hasta ahora no se tiene alguna fecha exacta para discutirse.

“Retirado el asunto, se volverá a listar en un plazo que no excederá de 30 días naturales”, indica el Artículo 19, segundo párrafo del reglamento de sesiones del Pleno.

En este caso, la Corte tiene tres opciones: primera, confirmar que Movistar pague el crédito fiscal; segunda, modificar la sentencia recurrida y regresarla al juzgado para que sea este el que dicte la sentencia conforme a los parámetros que señalen los ministros o la Corte; y tercera, declarar su improcedencia y que ya no se vaya al fondo del caso.

"Es un tema bastante viejo. No es algo reciente, sino ya tiene prácticamente una década. Esto nos habla de lo largo que pueden ser los litigios sobre todo en materia fiscal en nuestro país"
Gibrán Miguel Castañeda, experto en Derecho Fiscal.

Publicidad

El panorama para Movistar

Gibrán Castañeda, catedrático de derecho administrativo y derecho fiscal en la Universidad La Salle, explicó que el amparo interpuesto por Hacienda, es para definir si la deducción de los gastos generados con la fusión son válidos o no, pues busca que la Corte revise la sentencia del Tribunal Colegiado.

Consideró que este tema se ha politizado, por lo que se puede esperar que la Corte le dé la razón al gobierno federal para que Movistar pague los 4,442 millones de pesos.

“Todo lo que ha pasado con la nueva integración de la Corte nos da a entender que sí hay un interés directo por parte del Poder Judicial en ver y estudiar este asunto, y esto nos habla que desde el punto de vista político, puede ser una resolución desfavorable para Movistar”, comentó.

Tras resolución de la nueva SCJN sobre Grupo Salinas, Samsung y otros negocios temen doble tributación
México

Tras resolución de la Corte sobre Grupo Salinas ven con preocupación más casos fiscales

Además, agregó que el tema sobre si los gastos derivados de una fusión se pueden deducir, sí es novedoso, pues no se había estudiado antes.

Para Velda Gámez, licenciada en Derecho por la UNAM y profesora del Tec de Monterrey, uno de los desafíos para la Corte es el tiempo, pues dijo que hay un cúmulo de casos de naturaleza tributaria que enfrentan rezagos ante el cambio que hubo en el máximo tribunal con la reforma judicial.

Publicidad

El Artículo 17 de la Constitución establece un plazo de seis meses para este tipo de casos, una vez que el tribunal toma conocimiento de estos.

“Este es uno de los más interesantes tanto por la declaratoria de salida de la empresa (del país) por la resonancia de la misma”, mencionó la académica.

Como menciona Gálvez, el caso de Movistar se inscribe en el contexto de su salida del mercado latinoamericano, con excepción de Brasil.

Se consultó a Telefónica Movistar para conocer su postura sobre este caso, pero declinaron la petición.

Grupo Salinas pagará al SAT el 65% de su deuda fiscal en abonos chiquitos
Expansión Daily

Grupo Salinas pagará al SAT el 63% de su deuda fiscal en abonos chiquitos

Los otros pendientes de Movistar

A principios de febrero, la Corte avaló cinco multas acumuladas por 2 millones 235, 634 pesos que el SAT impuso a Telefónica Movistar por incumplimiento de normas relacionadas con la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En agosto 2019, Pegaso PCS, filial de Movistar, en México, se afilió al Programa de Autorregulación (PAR) del SAT.

En 2021, el organismo realizó una visita de virificación para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones relacionada con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en las que detectó irregularidades. Por esta razón, inició un procedimiento administrativo sancionador por 2 millones 235, 634 pesos.

Ante esta situación, la empresa presentó una amparo directo contra la resolución al señalar que las sanciones vulneraban principios constitucionales, como la proporcionalidad e igualdad, pero un Tribunal Colegiado se lo negó.

Movistar interpuso un recurso de revisión para sostener que el Tribunal Colegiado no atendió los planteamientos de constitucionalidad, pero la Corte lo desechó y ahora la empresa deberá pagar.

Otros litigios en curso

Además de este caso, la Corte tiene pendiente la resolución de distintos casos en materia tributaria. Algunos de ellos son relativos a créditos fiscales y otros a amparos por doble tributación.

Según datos de la Secretaría de Hacienda, al último trimestre de 2025 había 203,221 créditos fiscales controvertidos por un monto superior a los 2 billones de pesos y algunos de ellos llegaron a la Suprema Corte.

Uno de estos había sido interpuesto por Totalplay contra un crédito fiscal de 645 millones de pesos, pero hace unos días, el empresario Ricardo Salinas Pliego desistió y lo retiró.

Este era el último litigio fiscal que tenía pendiente el máximo tribunal de justicia en resolver sobre Grupo Salinas. Esto se dio luego de que Salinas Pliego acordará con el gobierno federal pagar más de 32 mil 132 millones de pesos por adeudos fiscales.

También está pendiente en la Corte resolver litigios del SAT con la empresa surcoreana Samsung y ocho maquiladoras, las cuales acusan que se les quiere aplicar una doble tributación derivada de una interpretación a las reglas.

Samsung Electronics mantiene una disputa legal por 6,714 millones de pesos que la autoridad fiscal reclama por concepto de IVA no retenido entre 2019 y 2023.

Mientras que en el caso de ocho empresas maquiladoras, exigen la devolución del IVA que ya se les cobró por una nueva interpretación. Si la Corte les concede la razón, el SAT estaría obligado a la devolución de 46,000 millones de pesos.

Tags

Movistar Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad