México

Corregiste tu CURP, ¿y ahora qué?, pasos necesarios para no perder tus semanas del IMSS y dinero de la Afore

La duplicidad u homonimia de documentos oficiales como la CURP es un problema que puede atraer consecuencias en las finanzas personales o trámites.
vie 20 febrero 2026 05:55 AM
La CURP es uno de los documentos más solicitados al momento de realizar trámites. (Foto: Expansión / AI Studio )

Miriam Suástegui intentó realizar el trámite para acceder al apoyo gubernamental de Mujeres Bienestar, pero al momento de presentar la documentación de su Clave Única de Registro de Población (CURP), se dio cuenta que existía un homónimo, por lo que tuvo que acudir a las oficinas del Registro Civil para arreglar el documento oficial. Sin embargo, no tomó en cuenta que también tenía que actualizarlo ante otras instituciones.

Tener este tipo de errores en la CURP y estar cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede impactar en el número de semanas cotizadas, lo que a la larga afectará la fecha de tu jubilación y tu pensión.

A continuación te detallamos los procesos que debes seguir para evitar contratiempos.

¿Cómo actualizar la CURP en el IMSS?

La institución de seguridad social recomienda tener digitalizados los siguientes documentos: Acta de nacimiento, INE, documento expedido por el IMSS que contenga el Número de Seguridad Social (NSS).

1.- Ingresar al siguiente enlace: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/correcciondatosasegurado-web-ciudadano/wizard/correccionDatosAsegurado/

2.- Tener a la mano la CURP

3.- Un correo electrónico

4.- Número de Seguridad Social (NSS).

5.- Ingresar el capcha que se muestre.

Tras iniciar el trámite se valida la información con el Registro Nacional de Población (Renapo), se capturan de nuevo datos para después confirmarlos.

Así se muestra la página con la opción para modificar o actualizar la CURP para asegurado(a) o pensionado(a):

Da clic en el siguiente enlace: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/asegurados/tramite/actualizacion/nss

Al momento de actualizar la CURP se debe tener a la mano el Número de Seguridad Social y un correo electrónico. (Foto: Captura de pantalla página del IMSS)

¿Cómo actualizar la CURP en la Afore?

Después de que se actualizó la CURP ante el IMSS y en el caso de las personas que estén en una Afore, se recomienda ingresar a la aplicación de la Afore a la que se está inscrito y solicitar que se realicen las modificaciones correspondientes presentando una solicitud de corrección o actualización de datos.

Dependiendo del tipo de corrección que realices debes presentar tu identificación oficial y alguno de los siguientes documentos:

  • Certificación de la regularización y/o corrección de datos personales del asegurado emitida por el IMSS.
  • Constancia CURP.
  • Cédula de identificación Fiscal (RFC).
  • Comprobante de domicilio.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dice que los datos del titular de la cuenta ahorro también sirven para que la Afore se mantenga en contacto, por lo que es indispensable revisar que los siguientes datos estén correctos:

  • Nombre
  • CURP
  • RFC
  • Número de Seguridad Social del IMSS (en su caso)
  • Domicilio
  • Datos de contacto (teléfonos y correo electrónico).

En algunas aplicaciones de las Afores existe la opción de "Modificar datos" o "Actualización de datos" , por lo que se deben seguir las instrucciones y subir los documentos solicitados.

Para aquellas personas que deseen acudir a las oficinas de su Afore, se recomienda acudir con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

RFC (opcional, solicitado a veces).

El trámite es gratuito y la actualización suele reflejarse en un periodo aproximado de cinco a 10 días hábiles.

Miriam Suastégui dedicó aproximadamente 20 días en realizar los diferentes trámites de actualización de su CURP y así evitar contratiempos futuros.

