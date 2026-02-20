Corregiste tu CURP, ¿y ahora qué?, pasos necesarios para no perder tus semanas del IMSS y dinero de la Afore

Miriam Suástegui intentó realizar el trámite para acceder al apoyo gubernamental de Mujeres Bienestar, pero al momento de presentar la documentación de su Clave Única de Registro de Población (CURP), se dio cuenta que existía un homónimo, por lo que tuvo que acudir a las oficinas del Registro Civil para arreglar el documento oficial. Sin embargo, no tomó en cuenta que también tenía que actualizarlo ante otras instituciones.

Tener este tipo de errores en la CURP y estar cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede impactar en el número de semanas cotizadas, lo que a la larga afectará la fecha de tu jubilación y tu pensión.

A continuación te detallamos los procesos que debes seguir para evitar contratiempos.